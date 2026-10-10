70 năm thành lập Học viện Nông nghiệp Việt Nam: Hướng tới đại học nghiên cứu có uy tín, phát triển theo hướng thông minh, xanh, đổi mới sáng tạo và nhân văn

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn trao Huân chương Lao động hạng Nhất cho Học viện Nông nghiệp Việt Nam.

Bảy thập kỷ đồng hành cùng nông nghiệp Việt Nam

Tại buổi lễ, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn trao Huân chương Lao động hạng Nhất tặng Học viện Nông nghiệp Việt Nam, ghi nhận những thành tích xuất sắc trong đào tạo, nghiên cứu khoa học phục vụ cộng đồng và đóng góp vào sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Trình bày diễn văn kỷ niệm, GS.TS Nguyễn Thị Lan, Giám đốc Học viện Nông nghiệp Việt Nam, nhắc lại dấu mốc ngày 12/10/1956, khi Trường Đại học Nông Lâm, tiền thân của Học viện ngày nay, được thành lập.

Không khí buổi Lễ kỷ niệm 70 năm ngày thành lập Học viện Nông nghiệp Việt Nam.

Qua các thời kỳ chiến tranh, hòa bình, đổi mới và hội nhập, nhà trường luôn đồng hành với sự phát triển của nông nghiệp và nông thôn Việt Nam. Dù tên gọi, quy mô và diện mạo thay đổi, sứ mệnh cốt lõi vẫn được duy trì đó là đào tạo con người, phát triển khoa học và đem tri thức phục vụ đất nước, nông nghiệp, nông dân, nông thôn.

"Từ mái trường này, nhiều thế hệ cử nhân, bác sĩ thú y, kỹ sư, nhà khoa học và nhà quản lý đã trưởng thành, đóng góp vào hoạt động sản xuất, nghiên cứu và quản lý nông nghiệp trên khắp cả nước. Những thành quả đó là kết tinh từ sự tận tâm của đội ngũ nhà giáo, nhà khoa học và nỗ lực của nhiều thế hệ người học", GS.TS Nguyễn Thị Lan nói.

GS.TS Nguyễn Thị Lan, Giám đốc Học viện Nông nghiệp Việt Nam phát biểu tại buổi Lễ.

Theo Giáo sư Nguyễn Thị Lan, hành trình 70 năm đã tạo nền tảng để Học viện bước vào giai đoạn phát triển mới với khát vọng và trách nhiệm lớn hơn. Trước yêu cầu xây dựng nền nông nghiệp hiện đại, xanh, bền vững và làm chủ công nghệ, Học viện xác định tiếp tục đổi mới đào tạo, giúp sinh viên có chuyên môn vững vàng, tư duy sáng tạo, năng lực công nghệ, ngoại ngữ và tinh thần cống hiến.

Học viện đồng thời đẩy mạnh nghiên cứu, chuyển giao công nghệ, tập trung vào những lĩnh vực có thế mạnh và đáp ứng nhu cầu phát triển của đất nước; đổi mới quản trị, tăng cường hợp tác, tạo điều kiện để người tài phát huy năng lực, các nhà khoa học yên tâm cống hiến. Mục tiêu là xây dựng Học viện trở thành đại học nghiên cứu có uy tín trong khu vực, phát triển theo hướng thông minh, xanh, đổi mới sáng tạo và nhân văn.

Theo GS.TS. Nguyễn Thị Lan, Giám đốc Học viện Nông nghiệp Việt Nam, 70 năm xây dựng và trưởng thành là nền tảng để Học viện bước vào chặng đường mới với khát vọng và trách nhiệm lớn hơn. Trước yêu cầu phát triển nền nông nghiệp hiện đại, xanh, bền vững và làm chủ công nghệ, Học viện xác định ba nhiệm vụ trọng tâm: Thứ nhất, đổi mới đào tạo theo hướng nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, trang bị cho người học kiến thức chuyên môn vững vàng, tư duy sáng tạo, năng lực công nghệ, ngoại ngữ và tinh thần cống hiến, đáp ứng yêu cầu thực tiễn và khả năng thích ứng trong bối cảnh mới. Thứ hai, đẩy mạnh nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ, tập trung vào những lĩnh vực có thế mạnh và đáp ứng nhu cầu phát triển của đất nước; đưa kết quả nghiên cứu vào thực tiễn, tạo ra các sản phẩm, giải pháp thiết thực phục vụ doanh nghiệp, người nông dân và cộng đồng. Thứ ba, đổi mới quản trị, mở rộng hợp tác với địa phương, doanh nghiệp và các đối tác quốc tế, đồng thời xây dựng môi trường thuận lợi để thu hút nhân tài, phát huy năng lực và khuyến khích các nhà khoa học sáng tạo, cống hiến.

Đổi mới đào tạo, đưa khoa học đến với người nông dân

Phát biểu chỉ đạo tại Lễ kỷ niệm, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn ghi nhận những đóng góp của các thế hệ thầy giáo, cô giáo, nhà khoa học đã dành tâm huyết cho sự nghiệp đào tạo và nghiên cứu; đồng thời biểu dương thành tích Học viện đạt được trong 70 năm qua.

Theo Chủ tịch Quốc hội, đất nước đang bước vào giai đoạn phát triển mới với khát vọng xây dựng Việt Nam phồn vinh, văn minh, nhân dân có cuộc sống ấm no, hạnh phúc. Các nghị quyết về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số quốc gia và đột phá giáo dục, đào tạo mở ra nhiều cơ hội cho các cơ sở giáo dục đại học.

Điều quan trọng là phải chuyển những chủ trương lớn thành chương trình hành động, sản phẩm khoa học và giá trị cụ thể cho đất nước.

Chủ tịch Quốc hội đề nghị Học viện đổi mới mạnh mẽ chương trình đào tạo, chuyển từ đào tạo theo những gì nhà trường có sang đáp ứng nhu cầu của xã hội, doanh nghiệp và sự phát triển của đất nước. Sinh viên tốt nghiệp phải có kiến thức chuyên môn vững, kỹ năng tốt, tư duy đổi mới, năng lực số, khả năng hội nhập và khát vọng cống hiến.

Học viện cần trở thành nơi những người trẻ có đam mê với nông nghiệp, công nghệ và khởi nghiệp tìm đến để học tập, nghiên cứu và trưởng thành.

Trong bối cảnh khoa học, công nghệ, trí tuệ nhân tạo và chuyển đổi số đang làm thay đổi phương thức sản xuất, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh yêu cầu đưa khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trở thành động lực phát triển cốt lõi. Học viện cần mạnh dạn nghiên cứu những lĩnh vực mới mà đất nước đang cần, thế giới quan tâm; phấn đấu có những công trình, sản phẩm và công nghệ tạo ra giá trị thực cho nền kinh tế.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu tại Lễ kỷ niệm 70 ngày năm thành lập Học viện Nông nghiệp Việt Nam.

Hiệu quả nghiên cứu cần được đánh giá bằng khả năng giải quyết các vấn đề của thực tiễn. Sản phẩm khoa học, công nghệ nông nghiệp phải góp phần giảm chi phí sản xuất, nâng cao hiệu quả, tăng thu nhập cho người nông dân và cải thiện sức cạnh tranh của nông sản Việt Nam trên thị trường quốc tế.

Để thực hiện mục tiêu đó, Học viện cần phát huy vai trò cầu nối giữa Nhà nước, nhà trường, nhà khoa học, doanh nghiệp và nông dân; mở rộng hoạt động nghiên cứu ra ngoài giảng đường, phòng thí nghiệm, gắn kết chặt chẽ với thực tiễn sản xuất.

"Phải đưa tri thức từ giảng đường đến đồng ruộng; đưa công nghệ từ phòng thí nghiệm vào sản xuất; đưa kết quả nghiên cứu vào doanh nghiệp; đưa giá trị khoa học đến với người nông dân, đưa những vấn đề của thực tiễn sản xuất trở lại giảng đường và phòng thí nghiệm để nghiên cứu, giải quyết", Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh.

Bên cạnh chuyển giao công nghệ, Học viện cần chủ động tham gia hoạch định, phản biện chính sách về nông nghiệp, nông dân, nông thôn; phát huy vai trò tư vấn chính sách, tập trung nghiên cứu giải quyết những vấn đề lớn của quốc gia.

Hợp tác quốc tế cần được mở rộng theo hướng thực chất, từ tham gia các mạng lưới đào tạo, nghiên cứu đến thu hút nhà khoa học quốc tế, tạo cơ hội để sinh viên Việt Nam tiếp cận môi trường học thuật toàn cầu và đưa sản phẩm khoa học, công nghệ, thương hiệu nông nghiệp Việt Nam ra thế giới.

Về quản trị, Chủ tịch Quốc hội yêu cầu đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng trí tuệ nhân tạo, xây dựng môi trường học tập thông minh và mô hình quản trị đại học hiện đại. Việc tinh gọn bộ máy, phân cấp, phân quyền phải đi đôi với nâng cao trách nhiệm giải trình, bảo đảm quản trị minh bạch, hiệu quả, chuyên nghiệp.

Học viện cần tạo môi trường để các nhà khoa học sáng tạo, được ghi nhận xứng đáng với đóng góp của mình, đồng thời chú trọng đào tạo đội ngũ nhà khoa học trẻ. Mục tiêu được đặt ra là đến năm 2045, Học viện phấn đấu lọt vào top 100 trường đại học ở châu Á.

Tiếp nối truyền thống bằng khát vọng của tuổi trẻ

Đại diện sinh viên phát biểu tại buổi lễ, Nguyễn Thị Ngọc Khánh, sinh viên Khoa Thú y, bày tỏ niềm tự hào khi được học tập dưới mái trường có truyền thống 70 năm xây dựng và trưởng thành.

Theo Ngọc Khánh, học tập tại Học viện không chỉ là cơ hội tiếp nhận kiến thức chuyên môn mà còn là trách nhiệm kế thừa những giá trị do các thế hệ đi trước vun đắp. Đằng sau thành quả của nhà trường là trí tuệ, sự tận tâm và tình yêu nghề của nhiều thế hệ thầy cô.

Nữ sinh gửi lời tri ân tới các thầy giáo, cô giáo, những người không chỉ truyền đạt kiến thức mà còn giúp sinh viên hình thành cách suy nghĩ, cách sống, niềm tin và khát vọng trưởng thành.

Nữ sinh cho rằng sinh viên cần chủ động khám phá tri thức, tích cực nghiên cứu, trải nghiệm, rèn luyện kỹ năng và không ngại thử sức với những điều mới. Trong bối cảnh khoa học, công nghệ và trí tuệ nhân tạo phát triển nhanh chóng, tinh thần học hỏi suốt đời, khả năng thích ứng và năng lực vận dụng kiến thức vào thực tiễn càng trở nên cần thiết.

Sinh viên không chỉ chuẩn bị cho công việc sau khi tốt nghiệp mà còn cần hình thành năng lực đóng góp cho cộng đồng và đất nước. Đại diện sinh viên Học viện khẳng định quyết tâm tiếp nối truyền thống bằng việc học tập, rèn luyện, chủ động sáng tạo và sống có trách nhiệm.