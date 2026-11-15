'70 năm - Những thanh âm ngân mãi': Cuộc hội ngộ của những giọng ca vàng làng nhạc Việt

Sự xuất hiện của ba giọng ca gạo cội NSND Quang Thọ, NSND Dương Minh Đức và NSND Ngọc Khang trong "Bình Trị Thiên khói lửa"

Không chỉ là dấu mốc kỷ niệm 70 năm thành lập Học viện, đêm nhạc còn tôn vinh những giá trị của nền thanh nhạc chuyên nghiệp Việt Nam, khẳng định sức sống của âm nhạc qua sự tiếp nối giữa các thế hệ.

Những thanh âm vượt thời gian hướng tới Ngày Văn hóa Việt Nam 24.11

Ngay từ trước giờ diễn, khán phòng Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam đã kín chỗ. Sự hiện diện đông đảo của các thế hệ nhà giáo, nghệ sĩ và học trò từng trưởng thành từ mái trường không chỉ tạo nên không khí của một cuộc hội ngộ đặc biệt, mà còn gợi nhắc hành trình 70 năm vun đắp, gìn giữ và phát triển nền thanh nhạc chuyên nghiệp Việt Nam.

Chia sẻ tại chương trình, PGS.TS.NSƯT Nguyễn Thị Tân Nhàn, Trưởng Khoa Thanh nhạc, Tổng đạo diễn, xúc động nhìn lại chặng đường 70 năm với niềm tự hào về những thế hệ thầy cô đã dành cả cuộc đời cho sự nghiệp truyền dạy tiếng hát, những nghệ sĩ mang giọng ca đến với công chúng và nhiều thế hệ học trò tiếp tục trưởng thành, cống hiến cho nghệ thuật.

Theo NSƯT Tân Nhàn, đằng sau mỗi tiếng hát là quá trình khổ luyện, sự rung động của tâm hồn, vốn sống, văn hóa và khả năng cảm nhận vẻ đẹp của con người, quê hương, đất nước.

Một giọng hát có thể chinh phục người nghe bằng kỹ thuật, nhưng để ở lại lâu dài trong lòng công chúng, tiếng hát ấy cần có cảm xúc, nhân cách nghệ thuật và trách nhiệm với những giá trị mình chuyển tải.

Bản mashup "Đường chúng ta đi - Hà Nội niềm tin và hy vọng" do NSƯT Đăng Dương, Trọng Tấn và Lê Anh Dũng thể hiện

Đó cũng là triết lý được Khoa Thanh nhạc chú trọng trong quá trình đào tạo: Không chỉ trang bị kỹ thuật chuyên môn, mà còn nuôi dưỡng tình yêu âm nhạc, khả năng cảm thụ, bản lĩnh biểu diễn và ý thức gìn giữ những giá trị nghệ thuật tốt đẹp.

Từ thông điệp ấy, chương trình mở ra hành trình âm nhạc với những tác phẩm đã in dấu trong ký ức nhiều thế hệ. Mở màn là Bài ca người giáo viên nhân dân của nhạc sĩ Hoàng Vân, qua phần thể hiện của NSƯT Phương Nga, Sao Mai Bích Hồng và Thu Hằng. Tiết mục như lời tri ân gửi tới những người thầy, người cô đã dành trọn tâm huyết cho sự nghiệp giáo dục và đào tạo nghệ thuật.

Tiếp đó, Nhạc rừng của nhạc sĩ Hoàng Việt qua tiếng hát NSND Hà Thủy, NSƯT Kim Phúc và NSƯT Diệu Linh mang đến không gian âm nhạc tươi sáng, giàu sức sống. Đặc biệt, đây là lần đầu tiên ba nữ nghệ sĩ cùng đứng chung sân khấu trong sự nghiệp, tạo nên khoảnh khắc hội ngộ đầy xúc động.

Dòng chảy âm nhạc tiếp tục đưa khán giả đến với những câu chuyện về con người, vùng đất và lịch sử dân tộc qua Người Hà Nội của nhạc sĩ Nguyễn Đình Thi, Tôi là người thợ lò của nhạc sĩ Hoàng Vân, Sông ơi đừng chảy của nhạc sĩ Nguyễn Vĩnh Tiến, Gửi em ở cuối sông Hồng của nhạc sĩ Thuận Yến.

Đặc biệt, sự xuất hiện của ba giọng ca gạo cội NSND Quang Thọ, NSND Dương Minh Đức và NSND Ngọc Khang trong Bình Trị Thiên khói lửa của nhạc sĩ Nguyễn Văn Thương đã nhận được những tràng pháo tay kéo dài từ khán giả.

"Nhạc rừng" của nhạc sĩ Hoàng Việt qua tiếng hát NSND Hà Thủy, NSƯT Kim Phúc và NSƯT Diệu Linh mang đến không gian âm nhạc tươi sáng, giàu sức sống

Không chỉ tái hiện những dấu ấn nghệ thuật, chương trình còn dành thời lượng để các nghệ sĩ chia sẻ ký ức về mái trường, về những năm tháng học tập, giảng dạy và cống hiến.

NSND Quang Thọ nhắc lại hành trình từ một sinh viên năm 1972, sau đó trở về Học viện giảng dạy từ năm 1985 và từng đảm nhiệm cương vị Trưởng khoa Thanh nhạc giai đoạn 2001-2008. Điều khiến ông tự hào là quy mô Khoa ngày càng phát triển, nhiều học trò trưởng thành, đạt được những thành tích đáng ghi nhận.

Với NSND Dương Minh Đức, sự tiến bộ của các thế hệ học trò là niềm vui của những người thầy. Dù đã nghỉ hưu, ông vẫn tiếp tục giảng dạy, đồng hành cùng lớp nghệ sĩ trẻ.

Trong khi đó, NSND Ngọc Khang nhấn mạnh rằng, bên cạnh truyền dạy kỹ thuật thanh nhạc, người thầy còn phải bồi đắp tâm hồn, nuôi dưỡng tình yêu và khát vọng cống hiến cho học trò.

Sự tiếp nối và sức sống của thanh nhạc Việt Nam

Nếu phần đầu chương trình gợi nhắc ký ức, tri ân những thế hệ đi trước thì các tiết mục tiếp theo mở rộng không gian cảm xúc với những giai điệu về quê hương, đất nước và khát vọng tương lai.

Trở về của nhạc sĩ Tuấn Phương qua giọng hát NSƯT Tân Nhàn, Hai quê của nhạc sĩ Đinh Miên Vũ với sự kết hợp giữa NSƯT Tân Nhàn và Sao Mai Thu Hà mang đến những rung cảm sâu lắng.

Những giọng ca nhiều thế hệ cùng viết tiếp bản hòa ca thanh nhạc Việt

Trong khi đó, Mùa xuân trên quê hương của nhạc sĩ Hoài Mai qua tiếng hát Sao Mai Bích Hồng tiếp tục khắc họa tình cảm gắn bó với cội nguồn.

Mạch cảm xúc được đẩy lên cao với Khát vọng của nhạc sĩ Phạm Minh Tuấn qua giọng hát Trọng Tấn và bản mashup Đường chúng ta đi - Hà Nội niềm tin và hy vọng do NSƯT Đăng Dương, Trọng Tấn và Lê Anh Dũng thể hiện.

Những câu chuyện được chia sẻ sau các tiết mục càng làm rõ mối gắn bó giữa nghệ sĩ với mái trường đã chắp cánh cho sự nghiệp của họ.

NSƯT Đăng Dương nhớ lại những năm tháng theo học đàn bầu từ khi mới 7-8 tuổi, trước khi chuyển sang học Thanh nhạc năm 18 tuổi.

Với anh, được sống và thành công với niềm đam mê nghệ thuật là hạnh phúc lớn lao, đồng thời cũng khiến anh càng thấm thía giá trị của những năm tháng được học tập dưới mái trường này.

Ở phần cuối, chương trình tiếp tục tạo dấu ấn bằng sự giao thoa giữa những cá tính âm nhạc khác biệt. Tình ca của nhạc sĩ Phạm Duy qua giọng hát Lê Anh Dũng, Hà Nội đêm trở gió của nhạc sĩ Trọng Đài do Mỹ Linh thể hiện, đặc biệt là màn kết hợp giữa NSND Thanh Lam và Mỹ Linh trong Ôi quê tôi của nhạc sĩ Lê Minh Sơn đã đem đến những sắc thái biểu diễn phong phú.

Bên cạnh những giai điệu trữ tình, các tiết mục Ngày xưa ơi - Về đi em, Gọi anh, Ngỡ tiếp tục mở rộng màu sắc âm nhạc với những cách thể hiện trẻ trung, phóng khoáng.

Một sân khấu, nhiều thế hệ và hành trình 70 năm thanh âm ngân mãi

Khép lại chương trình là Việt Nam tự hào bước tiếp tương lai của nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung, qua phần biểu diễn của Thu Hằng và Hương Ly, hai nữ nghệ sĩ trẻ hiện là giảng viên Khoa Thanh nhạc.

Lựa chọn một ca khúc mang tinh thần hướng về tương lai làm tiết mục kết thúc, chương trình gửi gắm thông điệp về sự tiếp nối: Từ nền tảng và thành tựu được các thế hệ đi trước dày công vun đắp, những nghệ sĩ hôm nay tiếp tục phát huy cá tính sáng tạo, không ngừng đổi mới và cống hiến.

Trong hành trình 70 năm xây dựng và phát triển của Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, Khoa Thanh nhạc là một trong những đơn vị đào tạo nòng cốt, góp phần đặt nền móng và phát triển nền thanh nhạc chuyên nghiệp Việt Nam.

Từ mái trường này, nhiều thế hệ nghệ sĩ đã trưởng thành, kết hợp tinh hoa nghệ thuật hàn lâm thế giới với bản sắc và tâm hồn Việt Nam, đóng góp vào diện mạo âm nhạc nước nhà.

Được dàn dựng công phu dưới sự Tổng đạo diễn của PGS.TS.NSƯT Nguyễn Thị Tân Nhàn, Giám đốc âm nhạc nhạc sĩ Lưu Hà An, 70 năm - Những thanh âm ngân mãi không chỉ là cuộc hội ngộ của những giọng ca tài hoa mà còn là dịp nhìn lại những giá trị được bồi đắp qua nhiều thế hệ.

Cùng với Concert Resonantia diễn ra ngày 24.10, chương trình là món quà nghệ thuật ý nghĩa mà Khoa Thanh nhạc hướng tới Ngày Văn hóa Việt Nam 24.11, đồng thời tri ân các thế hệ thầy cô nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam 20.11 và kỷ niệm 70 năm thành lập Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam.

PGS.TS Giám đốc HVANQGVN Nguyễn Huy Phương và Thiếu tướng, Nhạc sỹ Nguyễn Đức Trịnh, Chủ tịch Hội nhạc sĩ VN tặng hoa chúc mừng thành công của chương trình

Những thanh âm có thể khép lại trên sân khấu, nhưng tình yêu âm nhạc, tâm huyết của người thầy và khát vọng sáng tạo của người nghệ sĩ sẽ tiếp tục được trao truyền, ngân vang trong đời sống âm nhạc Việt Nam.