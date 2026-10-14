70 năm Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam: Người trẻ tìm thấy mình trong tổ chức Hội

Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam Nguyễn Kim Quy. (Ảnh: Minh Đức/TTXVN)

Trải qua 70 năm xây dựng và trưởng thành, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam không ngừng mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động để đáp ứng nhu cầu ngày càng đa dạng của người trẻ.

Nhân dịp kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Hội (15/10/1956-15/10/2026), Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam Nguyễn Kim Quy chia sẻ về những giá trị làm nên sức mạnh của tổ chức Hội, yêu cầu đổi mới hoạt động và tạo thêm cơ hội để thanh niên học tập, cống hiến.

- Nhìn lại chặng đường 70 năm, theo anh, những giá trị truyền thống nào đã làm nên sức mạnh của Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam và cần tiếp tục được phát huy trong giai đoạn hiện nay?

Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam Nguyễn Kim Quy: Trải qua 70 năm xây dựng và trưởng thành, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam đã thực hiện sứ mệnh đoàn kết, tập hợp các tầng lớp thanh niên, không phân biệt thành phần xã hội, dân tộc, tôn giáo, nghề nghiệp hay hoàn cảnh sống, cùng tham gia thực hiện những nhiệm vụ của đất nước. Sức mạnh cốt lõi của Hội chính là tinh thần đoàn kết, khả năng quy tụ những người trẻ có điểm xuất phát, điều kiện và sở thích khác nhau trong một mái nhà chung.

Tháng 6/1946, Tổng đoàn Thanh niên Việt Nam được thành lập, sau đổi tên thành Liên đoàn Thanh niên Việt Nam. Tháng 10/1956, Đại hội thống nhất các tổ chức thanh niên được tổ chức tại Hà Nội, lấy tên Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam.

Ngày 15/10/1956, Chủ tịch Hồ Chí Minh đến dự Đại hội và căn dặn thanh niên đoàn kết, nỗ lực phấn đấu, góp sức xây dựng đất nước hòa bình, thống nhất, độc lập, dân chủ và giàu mạnh.

Qua các thời kỳ, tinh thần đoàn kết tiếp tục được thể hiện qua nhiều phong trào, hoạt động như “Ba sẵn sàng," “Năm xung phong," “Thanh niên tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng," “Thanh niên sống đẹp-sống có ích” và chương trình “Khi Tổ quốc cần.” Mỗi thời kỳ có những nhiệm vụ và cách thức hoạt động khác nhau, nhưng điểm xuyên suốt là tập hợp thanh niên trên cơ sở tôn trọng sự khác biệt, phát huy thế mạnh của từng cá nhân và tổ chức thành viên.

Trong phong trào "Ba sẵn sàng" năm 1964, Tổ 9, Đội 609, Chi đội 6 Thanh niên xung phong chống Mỹ, cứu nước Nghệ An luôn đạt năng suất cao, vượt mức sản xuất bình thường từ 5-20%. (Ảnh: Văn Sắc/TTXVN)

Trong mỗi giai đoạn lịch sử, thanh niên có những nhiệm vụ khác nhau: từ bảo vệ độc lập, tự do của Tổ quốc đến khôi phục, xây dựng đất nước. Ngày nay, thanh niên tiếp tục là lực lượng năng động, sáng tạo trong khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, khởi nghiệp, hội nhập quốc tế và các hoạt động vì cộng đồng. Điều đáng quý là tinh thần ấy được tiếp nối qua các thế hệ: tình yêu quê hương, đất nước và mong muốn đóng góp trí tuệ, sức trẻ, nhiệt huyết cho sự phát triển chung.

- Nhu cầu, sở thích và cách thức kết nối của thanh niên đang thay đổi nhanh chóng. Hội cần đổi mới hoạt động như thế nào để tiếp tục tập hợp, đồng hành với người trẻ, thưa anh?

Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam Nguyễn Kim Quy: Để tập hợp được tất cả các lực lượng thanh niên thì hội cần phải tôn trọng sự riêng biệt, sự khác biệt của các thành phần, các đối tượng thanh niên. Do vậy, đến nay, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam đã có gần 10 triệu hội viên được bố trí tổ chức tại 34 tỉnh, thành phố, bốn tổ chức doanh nghiệp và sáu tổ chức hội thanh niên sinh viên Việt Nam ở ngoài nước. Như vậy, có thể thấy rằng mặt trận của thanh niên đã phủ khắp trên tất cả đất nước Việt Nam cũng như là nhu cầu tham gia vào tổ chức hội của các bạn thanh niên sinh viên Việt Nam ở nước ngoài.

Trong bảy tổ chức thành viên thì Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh giữ vai trò nòng cốt. Các tổ chức thành viên khác hoạt động trong nhiều lĩnh vực, như Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam, Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam, Hội Trí thức khoa học công nghệ trẻ, Mạng lưới Trí thức trẻ Việt Nam toàn cầu. Gần đây, Hội thành lập Hội Thanh niên Khuyết tật Việt Nam và Câu lạc bộ Nghệ sỹ trẻ Việt Nam, tiếp tục mở rộng các môi trường tập hợp thanh niên.

Thông qua các tổ chức, câu lạc bộ và mạng lưới này, thanh niên có thể lựa chọn tham gia những hoạt động phù hợp với nhu cầu, sở trường và mối quan tâm của mình. Trong bối cảnh thế giới và đất nước có nhiều thay đổi nhanh chóng, nhu cầu của thanh niên cũng không ngừng thay đổi. Sự phát triển của khoa học, công nghệ khiến không gian mạng trở thành môi trường mà nhiều bạn trẻ tham gia học tập, kết nối và chia sẻ. Vì vậy, tổ chức Hội sẽ tăng cường các hoạt động mang tính chất định hướng, tạo môi trường để thanh niên tham gia, kết nối và chia sẻ trên không gian mạng.

- Nhân dịp kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống, Hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi” được tổ chức với nhiều hoạt động trên cả nước. Anh có thể chia sẻ ý nghĩa của hành trình này và những giá trị Hội muốn lan tỏa tới thanh niên?

Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam Nguyễn Kim Quy: Nhân dịp kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Hội, Hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi” được tổ chức với nhiều hoạt động hướng về lịch sử, cộng đồng và tình yêu quê hương, đất nước.

Hành trình tập trung vào ba nội dung chính: giáo dục truyền thống, bồi đắp tình yêu quê hương; tổ chức các hoạt động tình nguyện, an sinh xã hội với sự tham gia trực tiếp của thanh niên; và triển khai các hoạt động trên không gian mạng để lan tỏa tình yêu Tổ quốc.

Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam tổ chức lễ chào cờ Chặng 3-Hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi” năm 2026 tại cột cờ Lũng Cú. (Ảnh: Minh Đức/TTXVN)

Hành trình khởi động tại Nghệ An vào tháng 5/2026, tiếp tục đến Huế trong tháng 6, Tuyên Quang trong tháng 7, Điện Biên và Khánh Hòa trong tháng 8, Thành phố Hồ Chí Minh và Cà Mau trong tháng 9, trước khi hướng về Thủ đô Hà Nội trong tháng 10.

Tại mỗi điểm đến, hoạt động giáo dục truyền thống được kết hợp với các công trình, phần việc và chương trình sẻ chia dành cho cộng đồng. Hành trình còn có các hoạt động chào cờ tại Trường Sa và Luang Prabang (Lào), góp phần bồi đắp tình yêu quê hương, đất nước, nâng cao ý thức trách nhiệm của thanh niên đối với chủ quyền Tổ quốc, đồng thời vun đắp tình hữu nghị giữa thanh niên hai nước.

Đặc biệt, trong khuôn khổ Hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi," dịp Quốc khánh 2/9, chúng tôi phát động các cơ sở Đoàn trên toàn quốc đồng loạt tổ chức Lễ chào cờ “Tôi yêu Tổ quốc tôi” tại các địa chỉ đỏ, di tích lịch sử và cột mốc biên giới. Hoạt động góp phần khơi dậy tình yêu quê hương, đất nước, nâng cao ý thức trách nhiệm của thanh niên đối với Tổ quốc.

Bên cạnh các hoạt động trực tiếp, việc lan tỏa hành trình trên môi trường số cũng giúp nhiều người trẻ tham gia, chia sẻ và thể hiện tình cảm với quê hương theo cách của mình. Theo thống kê, các hoạt động của Hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi” trong dịp kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Hội đã ghi nhận gần 2 tỷ lượt tương tác, tiếp cận.

Điều chúng tôi mong muốn là tình yêu Tổ quốc không chỉ dừng ở cảm xúc hay thông điệp, mà được thể hiện bằng hành động cụ thể, phù hợp với khả năng của từng người trẻ. Sau các hoạt động kỷ niệm, những công trình, mô hình hiệu quả cần tiếp tục được duy trì, nhân rộng; tinh thần tình nguyện cần hiện diện trong đời sống hằng ngày.

- Trong bối cảnh khoa học, công nghệ và chuyển đổi số phát triển mạnh mẽ, Hội sẽ làm gì để phát huy vai trò của thanh niên trong đổi mới sáng tạo, đồng thời giúp người trẻ có thêm cơ hội học tập, việc làm và phát triển kinh tế, thưa anh?

Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam Nguyễn Kim Quy: Bên cạnh các hoạt động của tổ chức Đoàn giữ vai trò nòng cốt, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam cũng triển khai các hoạt động gắn với những nghị quyết quan trọng của Bộ Chính trị về phát triển đất nước trong thời gian tới, như Nghị quyết số 57-NQ/TW về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia; Nghị quyết số 68-NQ/TW về phát triển kinh tế tư nhân và Nghị quyết số 80-NQ/TW về phát triển văn hóa Việt Nam. Đây là những cơ sở để Hội tổ chức các chương trình, kế hoạch cụ thể, tạo điều kiện cho thanh niên tham gia các hoạt động, trong đó có bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa dân tộc Việt Nam.

Thanh niên Thông tấn xã Việt Nam tham gia 'Thắp sáng đường quê' ở Tuyên Quang. (Nguồn: Thanh niên TTXVN)

Tổ chức Đoàn cũng sẽ xây dựng mạng lưới thanh niên sáng tạo nội dung số, định hướng để các bạn tham gia mạng xã hội an toàn, văn minh, lan tỏa những giá trị tốt đẹp, tạo sự tích cực cho những người trẻ khác. Bên cạnh đó, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tiếp tục phát triển các tổ chức thành viên, có thể thành lập thêm các mạng lưới, câu lạc bộ, đội, nhóm phù hợp với nhu cầu thực tế của thanh niên, kể cả trên không gian mạng, để các bạn có thể tham gia hoạt động cùng tổ chức Hội.

Hội mong muốn trở thành ngôi nhà chung để thanh niên thể hiện bản thân, đóng góp cho tổ chức và tạo ra những giá trị của riêng mình. Hội cũng sẽ luôn lắng nghe, đồng hành với các bạn trong quá trình lập thân, lập nghiệp và trong đời sống hằng ngày.

Với vai trò tập hợp rộng rãi thanh niên, các cấp bộ Hội tại địa phương đã tổ chức nhiều lớp đào tạo, bồi dưỡng kiến thức về công nghệ, trí tuệ nhân tạo (AI), giúp thanh niên ứng dụng vào công việc, tìm ra những cách làm mới trong học tập, lao động, sản xuất và kinh doanh.

Hiện nay, thanh niên có thể ứng dụng công nghệ để phát triển các mô hình du lịch trải nghiệm, quảng bá địa danh, giới thiệu sản phẩm địa phương và bán hàng trực tuyến. Thông qua những hoạt động này, các bạn vừa giới thiệu được cảnh đẹp, hoạt động du lịch của quê hương, vừa bán được các sản phẩm đặc trưng cho du khách trong và ngoài nước. Qua đó, việc ứng dụng công nghệ góp phần nâng cao thu nhập cho người dân và thanh niên, nhất là ở những địa bàn còn khó khăn.

- Trân trọng cảm ơn anh!