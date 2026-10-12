70 năm Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam: Đoàn kết, đổi mới và cống hiến

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài trao Giải thưởng Nguyễn Chí Thanh cho các cán bộ Hội tiêu biểu tại lễ kỷ niệm. Ảnh: Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

Tối 11/10, tại Hà Nội, Trung ương Hội LHTN Việt Nam tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống của Hội, đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất và trao Giải thưởng Nguyễn Chí Thanh.

Dự chương trình có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài; cùng lãnh đạo Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Trung ương Hội LHTN Việt Nam và các đồng chí nguyên lãnh đạo Trung ương Đoàn, Trung ương Hội LHTN Việt Nam qua các thời kỳ.

Ôn lại chặng đường 70 năm xây dựng và trưởng thành của Hội, Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội LHTN Việt Nam Nguyễn Kim Quy khẳng định, sự phát triển của Hội luôn gắn liền với lịch sử dân tộc, không ngừng đổi mới, mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên, đáp ứng yêu cầu của đất nước qua từng thời kỳ.

Dưới sự lãnh đạo của Đảng, với vai trò nòng cốt chính trị của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội đã phát huy tinh thần đoàn kết, tập hợp rộng rãi các tầng lớp thanh niên, đóng góp vào sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Tiêu biểu là phong trào “Tôi yêu Tổ quốc tôi”, góp phần cụ thể hóa lòng yêu nước thành những hành động thiết thực trong học tập, lao động sáng tạo, tình nguyện vì cộng đồng, bảo vệ môi trường và hướng về biên giới, biển đảo.

Đến nay, Hội có hơn 9 triệu hội viên, hệ thống tổ chức tại 34 tỉnh, thành phố, 4 đơn vị trực thuộc, 7 tổ chức thành viên tập thể và 6 tổ chức Hội Thanh niên, Sinh viên Việt Nam ở nước ngoài. Từ cơ sở đến Trung ương, mỗi hội viên, tổ chức, câu lạc bộ, đội, nhóm là một điểm kết nối, góp phần lan tỏa tinh thần đoàn kết và cống hiến của thanh niên.

Đồng chí Nguyễn Kim Quy nhấn mạnh, xuyên suốt chặng đường 70 năm, Hội LHTN Việt Nam luôn nỗ lực cụ thể hóa lòng yêu nước bằng những hành động thiết thực, phát huy sức trẻ trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Bước vào giai đoạn phát triển mới, mỗi thanh niên cần không ngừng nâng cao tri thức, rèn luyện bản lĩnh, phát huy tinh thần sáng tạo và khát vọng cống hiến.

Dẫn lại định hướng của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm về yêu cầu thanh niên “Nghĩ rộng hơn, học nhanh hơn, làm tốt hơn, sống đẹp hơn, trách nhiệm hơn và cống hiến nhiều hơn”, đồng chí Nguyễn Kim Quy cho biết, các cấp Hội đang cụ thể hóa bằng những chương trình, hoạt động thiết thực, tạo môi trường để thanh niên rèn luyện, trưởng thành. Thời gian tới, Hội tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động, hướng mạnh về cơ sở, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của thanh niên; gắn phong trào thanh niên với đời sống cộng đồng, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Trong khuôn khổ lễ kỷ niệm, Trung ương Hội LHTN Việt Nam trao Giải thưởng Nguyễn Chí Thanh cho 70 cán bộ Hội tiêu biểu, xuất sắc. Giải thưởng mang tên Đại tướng Nguyễn Chí Thanh, Chủ tịch đầu tiên của Hội, nhằm ghi nhận những đóng góp nổi bật của đội ngũ cán bộ Hội./.