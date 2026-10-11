70 năm Hội LHTN Việt Nam: Mái nhà chung của những người trẻ yêu nước

Tối 11/10, tại Hà Nội, T.Ư Hội LHTN Việt Nam tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống của Hội (15/10/1956 – 15/10/2026), đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất, trao Giải thưởng Nguyễn Chí Thanh.

Tại chương trình đã diễn ra lễ chào cờ. Ảnh: Xuân Tùng

Dự chương trình có bà Bùi Thị Minh Hoài - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Chủ tịch Ủy ban T.Ư Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; ông Nguyễn Phi Long - Ủy viên T.Ư Đảng, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương, Phó Chủ tịch Ủy ban T.Ư Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Về phía T.Ư Đoàn có anh Bùi Quang Huy - Ủy viên T.Ư Đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban T.Ư Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn; anh Nguyễn Minh Triết - Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Bí thư thường trực T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam; anh Nguyễn Tường Lâm - Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra T.Ư Đoàn; anh Nguyễn Kim Quy - Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội LHTN Việt Nam; chị Hồ Hồng Nguyên - Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội Trung ương. Cùng dự có nguyên Bí thư thứ nhất, Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội LHTN Việt Nam các thời kỳ.

Các đại biểu thực hiện nghi lễ chào cờ tại chương trình. Ảnh: Xuân Tùng

Đề cao tinh thần đoàn kết, thân ái

Trong diễn văn kỷ niệm, anh Nguyễn Kim Quy - Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội LHTN Việt Nam ôn lại chặng đường 70 năm xây dựng và trưởng thành của Hội, khẳng định lịch sử phát triển của tổ chức luôn gắn bó mật thiết với lịch sử dân tộc. Mỗi bước chuyển mình của đất nước đặt ra những nhiệm vụ mới cho thanh niên; cũng từ yêu cầu thực tiễn ấy, Hội không ngừng đổi mới, mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp người trẻ.

Tháng 10/1956, tại Thủ đô Hà Nội, Đại hội thành lập Hội LHTN Việt Nam mở ra chặng đường mới trong sự nghiệp đoàn kết rộng rãi các tầng lớp thanh niên yêu nước. Từ đây, những người trẻ thuộc nhiều thành phần, dân tộc, tôn giáo, nghề nghiệp và lĩnh vực hoạt động có thêm một mái nhà chung để gặp gỡ, đồng hành và góp sức xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.

Anh Nguyễn Kim Quy – Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội LHTN Việt Nam ôn lại chặng đường 70 năm hào hùng của Hội LHTN Việt Nam. Ảnh: Xuân Tùng

Anh Quy nhấn mạnh, ngay từ những ngày đầu, Hội đã đề cao tinh thần đoàn kết rộng rãi, lâu dài; chân thành, thân ái giúp đỡ nhau; tôn trọng các tổ chức thành viên và cùng bàn bạc để thống nhất hành động. “Đó là nền tảng để những người trẻ khác nhau về dân tộc, tôn giáo, nghề nghiệp, hoàn cảnh sống tìm thấy sự gắn bó trong một tổ chức chung”, anh Quy nói.

Dưới sự lãnh đạo của Đảng, với vai trò nòng cốt chính trị của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội từng bước khẳng định vai trò tập hợp các tầng lớp thanh niên, phát huy sức trẻ trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc qua nhiều chương trình, phong trào hành động cách mạng.

Chương trình đã ôn lại truyền thống thanh niên Việt Nam và tổ chức Hội LHTN Việt Nam. Ảnh: Xuân Tùng

Theo anh Nguyễn Kim Quy, một dấu ấn nổi bật trong hành trình ấy là phong trào “Tôi yêu Tổ quốc tôi”. Bằng thông điệp gần gũi, phong trào đưa tình yêu nước trở thành điểm kết nối các tầng lớp thanh niên, để mỗi người có thể thể hiện trách nhiệm với quê hương bằng chính công việc, sở trường và điều kiện của mình: từ học tập, lao động sáng tạo, gìn giữ văn hóa đến tình nguyện, bảo vệ môi trường, hướng về biên giới, biển đảo.

Sức sống của Hội còn được bồi đắp từ các tổ chức thành viên, câu lạc bộ, đội, nhóm và mạng lưới tình nguyện, quy tụ thanh niên thuộc nhiều lĩnh vực, dân tộc, tôn giáo và thanh niên Việt Nam ở nước ngoài. Mỗi lực lượng có thế mạnh, cách đóng góp riêng, cùng tạo nên một mặt trận đoàn kết ngày càng rộng mở.

Đến nay, Hội có hơn 9 triệu hội viên, hệ thống tổ chức tại 34 tỉnh, thành phố, 4 đơn vị trực thuộc, 7 tổ chức thành viên tập thể và 6 tổ chức Hội Thanh niên, Sinh viên Việt Nam ở nước ngoài. Từ cơ sở đến Trung ương, mỗi hội viên, tổ chức, câu lạc bộ, đội, nhóm là một điểm kết nối, góp phần lan tỏa tinh thần đoàn kết và cống hiến của thanh niên.

Đưa tình yêu Tổ quốc thành hành động

Theo anh Nguyễn Kim Quy, nhìn lại chặng đường 70 năm, từ các phong trào qua từng thời kỳ đến “Tôi yêu Tổ quốc tôi” hôm nay, có thể thấy xuyên suốt hành trình của Hội là nỗ lực đưa tình yêu nước thành những hành động cụ thể, phát huy sức trẻ ở những nơi cần sự chung tay, góp sức.

Tự hào truyền thống 70 năm, tổ chức Hội và thanh niên Việt Nam càng ý thức sâu sắc trách nhiệm trước chặng đường phát triển mới của đất nước. Khát vọng xây dựng đất nước phồn vinh đòi hỏi mỗi người trẻ không ngừng nâng cao tri thức, rèn luyện bản lĩnh, phát huy năng lực sáng tạo và tinh thần cống hiến.

Bà Bùi Thị Minh Hoài - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Chủ tịch Ủy ban T.Ư Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; ông Nguyễn Phi Long - Ủy viên T.Ư Đảng, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương, Phó Chủ tịch Ủy ban T.Ư Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trao Giải thưởng Nguyễn Chí Thanh 2026 cho cán bộ Hội tiêu biểu. Ảnh: Xuân Tùng

Dẫn lại những định hướng của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Đại hội Hội LHTN Việt Nam lần thứ IX và Đại hội Đoàn XIII: “Đất nước đang cần ở thanh niên một tinh thần mới: Nghĩ rộng hơn, học nhanh hơn, làm tốt hơn, sống đẹp hơn, trách nhiệm hơn và cống hiến nhiều hơn”, anh Quy cho biết các cấp bộ Hội đang cụ thể hóa bằng hành động cụ thể thiết thực, qua đó tạo môi trường và cơ hội để thanh niên học tập, rèn luyện, thử sức, cống hiến và trưởng thành.

Hội LHTN Việt Nam sẽ tiếp tục thực hiện các định hướng, chương trình hành động của Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam. Cùng đó, Hội đổi mới hoạt động theo hướng gần cơ sở, sát địa bàn dân cư; lắng nghe, phản ánh và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của thanh niên và nhân dân; gắn phong trào thanh niên với xây dựng đời sống ở khu dân cư. Những nỗ lực đó nhằm củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tăng cường sự gắn bó của thanh niên với Đảng, Nhà nước, và khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Các đại biểu trao tặng Giải thưởng Nguyễn Chí Thanh 2026 cho cán bộ Hội tiêu biểu

Trong khuôn khổ lễ kỷ niệm, T.Ư Hội LHTN Việt Nam trao Giải thưởng Nguyễn Chí Thanh cho 70 cán bộ Hội tiêu biểu, xuất sắc. Giải thưởng mang tên Đại tướng Nguyễn Chí Thanh, Chủ tịch đầu tiên của Hội, nhằm ghi nhận những đóng góp nổi bật của đội ngũ cán bộ Hội.

Đây là những đại diện tiêu biểu cho đội ngũ cán bộ Hội trên mọi miền Tổ quốc. Các anh, chị đã có nhiều sáng kiến trong đoàn kết, tập hợp thanh niên, tổ chức phong trào “Tôi yêu Tổ quốc tôi”, hỗ trợ khởi nghiệp, chuyển đổi số và chăm lo thanh thiếu nhi ở những địa bàn còn nhiều khó khăn.

Từ những hành trình nơi biên giới đến những hoạt động đồng hành với hội viên, thanh niên của mình, điều đáng quý là các anh, chị đã tìm cách đưa hình ảnh, hoạt động Hội đến gần hơn với nhu cầu và mong muốn của thanh niên.

Bạn trẻ tham gia lễ kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Hội LHTN Việt Nam. Ảnh: Xuân Tùng

Sau lễ kỷ niệm là chương trình nghệ thuật “Thanh niên Việt Nam - Khát vọng Việt Nam”, mang đến không gian âm nhạc trẻ trung, sôi động, góp phần lan tỏa tinh thần tự hào, nhiệt huyết và khát vọng cống hiến của các thế hệ thanh niên.

Hội LHTN Việt Nam nhận Huân chương Lao động hạng Nhất Tại lễ kỷ niệm, Hội LHTN Việt Nam được trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhất, ghi nhận những thành tích xuất sắc trong tổ chức, triển khai các chương trình bảo đảm an sinh xã hội. Trước đó, Hội LHTN Việt Nam đã được trao tặng Huân chương Độc lập hạng Nhất (năm 1999) và Huân chương Hồ Chí Minh (năm 2005), ghi nhận những đóng góp trong vận động thanh niên tham gia phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, giữ gìn an ninh, quốc phòng, xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.