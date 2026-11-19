Hòa nhạc trong chương trình chính thức kỷ niệm 70 năm thành lập Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam. (Ảnh: MẠNH NGUYỄN).

Ngày 19/11, Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 70 năm thành lập (1956-2026). Đến dự, có Thứ trưởng Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tạ Quang Đông cùng đại diện lãnh đạo các bộ, ban, bộ, ngành, thành phố Hà Nội, các hội nghệ thuật, cơ quan ngoại giao, tổ chức quốc tế và các thế hệ lãnh đạo, giảng viên, nghệ sĩ, học sinh, sinh viên của Học viện.

Xác lập tầm nhìn phát triển đến năm 2035

Trong diễn văn khai mạc lễ kỷ niệm, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Huy Phương, Giám đốc Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam đã nêu bật những thành tựu trên chặng đường 70 năm hình thành và phát triển, đồng thời xác định những định hướng chiến lược của nhà trường trong giai đoạn mới.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Huy Phương đọc diễn văn khai mạc lễ kỷ niệm. (Ảnh: MẠNH NGUYỄN)

Từ những ngày đầu thành lập Trường Âm nhạc Việt Nam năm 1956, sau đó là Nhạc viện Hà Nội cho đến Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam hiện nay, mỗi giai đoạn phát triển đều được tạo dựng bằng trí tuệ, tâm huyết và sự cống hiến bền bỉ của nhiều thế hệ cán bộ, giảng viên.

Trong chiến tranh chống Mỹ cứu nước, dù thầy và trò phải sơ tán, học tập giữa muôn vàn khó khăn, thiếu thốn, tiếng đàn, tiếng hát vẫn không ngừng vang lên. Những lớp học trong gian khó đã trở thành biểu tượng của tình yêu âm nhạc, nghị lực và niềm tin. Từ nền tảng ấy, nhiều thế hệ nghệ sĩ, nhà giáo, nhạc sĩ và nhà nghiên cứu đã trưởng thành, góp phần xây dựng và phát triển đời sống âm nhạc đất nước.

Hướng tới năm 2035, Học viện phấn đấu trở thành một trung tâm đào tạo, nghiên cứu, sáng tạo và hợp tác quốc tế về âm nhạc có uy tín trong khu vực Đông Nam Á. Mục tiêu này đặt ra yêu cầu đổi mới toàn diện, từ chương trình đào tạo, phương pháp giảng dạy, nghiên cứu khoa học đến môi trường sáng tạo và hợp tác quốc tế. Trong đó, việc giữ gìn bản sắc âm nhạc dân tộc song hành với tiếp thu tinh hoa nghệ thuật thế giới được xem là nền tảng quan trọng để Học viện khẳng định vị thế. Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Huy Phương - Giám đốc Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam

Nhìn lại hành trình 70 năm của Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Huy Phương nhấn mạnh: Giá trị cốt lõi của Học viện không chỉ nằm ở những thành tựu đã đạt được, mà còn ở dòng chảy truyền thống được tiếp nối từ người thầy đến người học, từ thế hệ đi trước đến thế hệ hôm nay; từ việc tiếp thu tinh hoa âm nhạc thế giới đến gìn giữ và lan tỏa bản sắc âm nhạc Việt Nam.

Tiết mục biểu diễn của Dàn nhạc Dân tộc Việt Nam tại lễ kỷ niệm 70 năm Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam. (Ảnh: MẠNH NGUYỄN)

Một trong những thông điệp của trong diễn văn của Giám đốc Học viện là những định hướng phát triển cụ thể trước yêu cầu đổi mới giáo dục, chuyển đổi số, hội nhập quốc tế và phát triển công nghiệp văn hóa.

Theo đó, Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam xác định tiếp tục nâng cao chất lượng đào tạo, phát hiện và bồi dưỡng tài năng trẻ; xây dựng đội ngũ giảng viên, nghệ sĩ, nhà khoa học có trình độ cao; phát huy hiệu quả ba trụ cột đào tạo, nghiên cứu khoa học và biểu diễn nghệ thuật.

Đặc biệt, công tác nghiên cứu, bảo tồn và phát huy di sản âm nhạc dân tộc được đặt trong mối quan hệ với khuyến khích sáng tạo nghệ thuật, ứng dụng khoa học công nghệ và trí tuệ nhân tạo một cách phù hợp. Học viện cũng hướng tới mở rộng hợp tác với các cơ sở đào tạo, nhà hát, dàn nhạc và đối tác quốc tế, tăng cường kết nối tri thức, tài năng với đời sống nghệ thuật.

Một định hướng có ý nghĩa chiến lược được Giám đốc Nguyễn Huy Phương đề cập là đưa Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam trở thành một chủ thể tích cực trong sự phát triển của công nghiệp âm nhạc, không chỉ dừng lại ở đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, mà còn thúc đẩy sáng tạo, biểu diễn, phổ biến và đưa các giá trị âm nhạc đến gần hơn với công chúng.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Huy Phương nhấn mạnh quyết tâm của tập thể Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam phấn đấu đưa Học viện trở thành một trung tâm đào tạo, nghiên cứu âm nhạc hàng đầu Đông Nam Á vào năm 2035. (Ảnh: HAA)

Hướng tới năm 2035, Học viện phấn đấu trở thành một trung tâm đào tạo, nghiên cứu, sáng tạo và hợp tác quốc tế về âm nhạc có uy tín trong khu vực Đông Nam Á. Mục tiêu này đặt ra yêu cầu đổi mới toàn diện, từ chương trình đào tạo, phương pháp giảng dạy, nghiên cứu khoa học đến môi trường sáng tạo và hợp tác quốc tế. Trong đó, việc giữ gìn bản sắc âm nhạc dân tộc song hành với tiếp thu tinh hoa nghệ thuật thế giới được xem là nền tảng quan trọng để Học viện khẳng định vị thế.

Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tạ Quang Đông nhấn mạnh những nhiệm vụ trọng tâm của Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam trong giai đoạn phát triển mới với những chủ trương, định hướng lớn của Bộ Chính trị từ Nghị quyết số 80-NQ/TW về phát triển văn hóa Việt Nam và Nghị quyết số 71-NQ/TW về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo, vừa đặt ra yêu cầu, vừa mở ra cơ hội mới với các cơ sở đào tạo văn hóa, nghệ thuật nói chung và Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam nói riêng.

Học viện cần không ngừng nâng cao chất lượng biểu diễn, hợp tác quốc tế và tham gia sâu hơn vào hệ sinh thái công nghiệp văn hóa; tăng cường kết nối với các cơ sở đào tạo, tổ chức nghệ thuật uy tín trong khu vực và thế giới; tạo điều kiện để giảng viên, nghệ sĩ, học sinh, sinh viên giao lưu, học tập và hội nhập. Thứ trưởng Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tạ Quang Đông

Theo Thứ trưởng Tạ Quang Đông, Học viện cần đổi mới mạnh mẽ công tác đào tạo, phát hiện và bồi dưỡng tài năng âm nhạc, rà soát, hoàn thiện chương trình, phương pháp đào tạo theo hướng hiện đại, hội nhập, nhưng giữ vững bản sắc dân tộc; chú trọng đào tạo chuyên sâu, phát triển năng lực sáng tạo, tư duy nghệ thuật và bản lĩnh nghề nghiệp; phát hiện, bồi dưỡng tài năng từ sớm; quan tâm xây dựng đội ngũ nhà giáo, nghệ sĩ, giảng viên có trình độ chuyên môn cao, thực sự là nhân tố quyết định chất lượng đào tạo.

Thứ trưởng Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tạ Quang Đông phát biểu tại lễ kỷ niệm. (Ảnh: MẠNH NGUYỄN)

Cùng với nhiệm vụ này, Học viện phải gắn đào tạo với nghiên cứu khoa học, sáng tạo nghệ thuật và bảo tồn, phát huy di sản âm nhạc dân tộc; đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng khoa học, công nghệ trong đào tạo, nghiên cứu và hoạt động nghệ thuật, mở rộng không gian sáng tạo và lan tỏa âm nhạc Việt Nam trên môi trường số.

Cùng với công tác đào tạo, Học viện cần không ngừng nâng cao chất lượng biểu diễn, hợp tác quốc tế và tham gia sâu hơn vào hệ sinh thái công nghiệp văn hóa; tăng cường kết nối với các cơ sở đào tạo, tổ chức nghệ thuật uy tín trong khu vực và thế giới; tạo điều kiện để giảng viên, nghệ sĩ, học sinh, sinh viên giao lưu, học tập và hội nhập. Học viện phải phát huy thế mạnh đào tạo, biểu diễn để xây dựng các chương trình, sản phẩm nghệ thuật chất lượng, giàu bản sắc, có sức cạnh tranh và khả năng lan tỏa, góp phần quảng bá văn hóa Việt Nam và phát triển công nghiệp văn hóa.

Bản hòa âm 70 năm

Chào mừng lễ kỷ niệm 70 năm thành lập, các giảng viên nghệ sĩ cùng sinh viên của Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam đã biểu diễn một chương trình hòa nhạc đặc biệt, kết hợp âm nhạc dân tộc với giao hưởng, như một cách kể câu chuyện về lịch sử và bản sắc của Học viện bằng chính ngôn ngữ nghệ thuật.

Hai tiết mục hòa nhạc tác phẩm “Nông thôn đổi mới” của nhạc sĩ Tô Vũ và Tạ Phước, sáng tác năm 1957 và “Chung một niềm tin” của nhạc sĩ, Nhà giáo Nhân dân Đặng Xuân Khải được trình diễn bởi Dàn nhạc Dân tộc Việt Nam, dưới sự chỉ huy của Nghệ sĩ Nhân dân Phạm Ngọc Khôi. Tiếp đó là bản concerto “Trống hội” của nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân với phần độc tấu piano của nghệ sĩ Lương Khánh Nhi cùng Dàn nhạc Giao hưởng Hà Nội dưới sự chỉ huy của nhạc trưởng người Phần Lan Kalle Kuusava.

Chương trình khép lại bằng phần trình diễn của Dàn giao hưởng Học viện, thể hiện chương II và IV của “Bản giao hưởng số 5 cung Rê thứ, Op.47” của nhà soạn nhạc Dmitri Shostakovich.

Trao Huân chương, Bằng khen, tặng thưởng đến các cán bộ giảng viên, nguyên giảng viên tại lễ kỷ niệm. (Ảnh: MẠNH NGUYỄN)

Nhân dịp kỷ niệm 70 năm thành lập Học viện, bà Dương Thị Thanh Bình – nguyên Phó Giám đốc và ông Lê Anh Tuấn – nguyên Giám đốc Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam được đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhì và hạng Ba của Chủ tịch nước trao tặng. Nghệ sĩ Ưu tú Nguyễn Thị Tân Nhàn, Trưởng Khoa Thanh nhạc của Học viện được nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ.