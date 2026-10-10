70 năm Đại học Bách khoa Hà Nội: Nối dài hành trình sáng tạo công nghệ

Đồng chí Vũ Hải Quân - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ; GS Lê Anh Tuấn - Giám đốc Đại học Bách khoa Hà Nội cùng các đại biểu, lãnh đạo tham quan sản phẩm triễn lãm. Ảnh: Nhà trường cung cấp

Phát biểu tại lễ khai mạc Triển lãm thành tựu Khoa học Công nghệ và Đổi mới sáng tạo, chào mừng 70 năm thành lập trường Đại học Bách khoa Hà Nội (15/10/1956 -15/10/2026), GS.TS Lê Anh Tuấn - Giám đốc Đại học Bách khoa Hà Nội nhấn mạnh ý nghĩa của việc lưu giữ, giới thiệu những công trình nghiên cứu được hình thành trong suốt bảy thập kỷ.

Theo GS Lê Anh Tuấn, điểm nổi bật trong truyền thống của Đại học Bách khoa Hà Nội là sự gắn kết giữa đào tạo, nghiên cứu khoa học và khả năng ứng dụng vào thực tiễn.

Đại học Bách khoa Hà Nội không chỉ là nơi đào tạo ra những kỹ sư xuất sắc, có khả năng làm thay đổi diện mạo khoa học công nghệ và đóng góp cho sản xuất của đất nước. Một đặc trưng rất lớn của người Bách khoa là học tập gắn với nghiên cứu, gắn với những sản phẩm có tính ứng dụng cao trong thực tiễn.

TS Nguyễn Quân chia sẻ. Ảnh: Nhà trường cung cấp

TS Nguyễn Quân - Nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ, Chủ tịch Mạng lưới cựu sinh viên Đại học Bách khoa Hà Nội - bày tỏ niềm tự hào khi nhìn lại những đóng góp của các thế hệ giảng viên, nhà khoa học và cựu sinh viên.

TS. Nguyễn Quân kỳ vọng Đại học Bách khoa Hà Nội tiếp tục phát huy thế mạnh trong đào tạo, đồng thời đẩy mạnh nghiên cứu và phát triển sản phẩm khoa học công nghệ.

Một số gian triển lãm của các đơn vị thuộc Đại học Bách khoa Hà Nội. Ảnh: Nhà trường cung cấp

Với GS Lê Anh Tuấn, ý nghĩa của triển lãm không dừng lại ở việc nhìn lại những thành tựu đã đạt được, mà còn nằm ở khả năng khơi dậy động lực sáng tạo cho các thế hệ tiếp theo.

“Chúng tôi hy vọng triển lãm sẽ tiếp thêm động lực cho các thầy, cô, sinh viên và đối tác của Đại học Bách khoa Hà Nội cùng sáng tạo những sản phẩm có giá trị ứng dụng cao hơn, thiết thực hơn, phục vụ cuộc sống và sự phát triển của đất nước” - GS. Lê Anh Tuấn bày tỏ.

Triển lãm diễn ra từ ngày 9 đến 15/10/2026 tại tầng 1 và tầng 2 tòa nhà Tạ Quang Bửu, triển lãm giới thiệu 6 không gian chuyên môn, hơn 180 sản phẩm, kết quả nghiên cứu tiêu biểu của các thế hệ giảng viên, nhà khoa học và sinh viên; Khắc họa hành trình gắn nghiên cứu với thực tiễn, từ những công trình phục vụ đất nước trong chiến tranh đến các sản phẩm thuộc lĩnh vực công nghệ chiến lược.

Tại tầng 1, triển lãm tái hiện dòng chảy lịch sử qua các công trình phục vụ đất nước trong chiến tranh, xây dựng hệ thống điện quốc gia và phát triển vật liệu, công nghệ vi điện tử.

Tầng 2 giới thiệu các kết quả nghiên cứu theo sáu nhóm lĩnh vực gồm Công nghệ thông tin, Trí tuệ nhân tạo, Khoa học dữ liệu và Toán ứng dụng; Điện, Điện tử, Viễn thông và Tự động hóa; Cơ khí chế tạo, Robotics, Phương tiện thông minh và Công nghệ năng lượng; Hóa học, Thực phẩm, Sinh học, Môi trường và Sức khỏe; Vật liệu, Bán dẫn và Vật lý ứng dụng; Kinh tế, Ngôn ngữ và Giáo dục.

Trong số các sản phẩm hiện đại, nhiều giải pháp đã được ứng dụng trong thực tiễn như: Hệ thống sinh trắc học phục vụ định danh, thiết bị lặn mini điều khiển từ xa, vật liệu phục vụ công nghệ bán dẫn, thiết bị sạc xe điện và nền tảng đào tạo trực tuyến MOOC Bình dân học vụ số.

Bên cạnh đó, 14 chương trình tọa đàm và trình diễn công nghệ được tổ chức trong những ngày triển lãm. Các hoạt động tạo cơ hội để những thế hệ giảng viên, nhà khoa học, tác giả và nhóm tác giả của các công trình tiêu biểu chia sẻ kinh nghiệm với sinh viên; Đồng thời thảo luận những vấn đề khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo đang đặt ra trong thực tiễn.