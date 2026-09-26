70 học viên xã Đức Long tập huấn ứng dụng công nghệ thông tin trong tiêu thụ nông sản

Tham gia tập huấn có 70 học viên là chi hội trưởng, chi hội phó, hộ sản xuất kinh doanh giỏi, thành viên hợp tác xã, tổ hợp tác, chi, tổ hội nông dân nghề nghiệp.

Các học viên xã Đức Long tham gia lớp tập huấn.

Học viên được tập huấn các nội dung: Kiến thức, kỹ năng ứng dụng chuyển đổi số trong quảng bá sản phẩm nông nghiệp, giúp hộ sản xuất kinh doanh giỏi, doanh nghiệp, hợp tác xã nâng cao giá trị, tăng cường kết nối tiêu thụ sản phẩm thông qua các trang mạng xã hội như Zalo, Facebook, TikTok Shop, các sàn thương mại điện tử, cổng thông tin điện tử; kỹ năng viết nội dung, chụp ảnh và quay video để kinh doanh sản phẩm nông nghiệp trên các nền tảng mạng xã hội, sàn thương mại điện tử hiệu quả; thực hành các kỹ năng ứng dụng chuyển đổi số trong quảng bá sản phẩm nông nghiệp...

Lớp tập huấn nhằm giúp học viên từng bước hình thành thói quen ứng dụng công nghệ số trong quản lý sản xuất, chủ động cập nhật và chia sẻ thông tin, nâng cao khả năng quảng bá, truy xuất nguồn gốc và kết nối thị trường. Đây cũng là cơ sở để các hợp tác xã, hộ sản xuất trên địa bàn từng bước đổi mới phương thức sản xuất, tiêu thụ, phù hợp với yêu cầu của thị trường.