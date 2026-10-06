70 gương tiêu biểu đầu tiên được nhận Giải thưởng Nguyễn Chí Thanh

Lễ chào cờ trong khuôn khổ Hành trình "Tôi yêu Tổ quốc tôi" năm 2026 hướng tới dịp kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống của tổ chức Hội. Ảnh: Lâm Đăng Hải

Giải thưởng mang tên Đại tướng Nguyễn Chí Thanh là giải thưởng cao quý của Hội LHTN Việt Nam dành cho cán bộ, hội viên tiêu biểu xuất sắc trong công tác Hội và phong trào thanh niên.

Theo đó, độ tuổi cá nhân được trao giải mở rộng từ dưới 35 tuổi lên dưới 45 tuổi. Một số trường hợp đặc biệt có thành tích xuất sắc nhưng đã 40 tuổi thì Hội đồng xét chọn giải thưởng sẽ quyết định.

Thành phần được xét chọn giải thưởng cũng mở rộng từ cán bộ Hội tiêu biểu trong công tác Hội và phong trào thanh niên sang cán bộ Đoàn làm công tác Hội, hội viên, thanh niên, cán bộ làm công tác thanh niên trong lực lượng công an, quân đội.

Giải thưởng Nguyễn Chí Thanh năm 2026 sẽ được trao tặng cán bộ, hội viên vào dịp kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Hội LHTN Việt Nam (15/10/1956 – 15/10/2026).

Đại tướng Nguyễn Chí Thanh là Chủ tịch đầu tiên của Hội LHTN Việt Nam. Cuộc đời và sự nghiệp của Đại tướng Nguyễn Chí Thanh là tấm gương sáng cho các thế hệ trẻ trong việc thể hiện tinh thần yêu nước, lòng dũng cảm và ý chí kiên cường. Việc lấy tên Chủ tịch đầu tiên của Hội LHTN Việt Nam - Đại tướng Nguyễn Chí Thanh - cho giải thưởng cao quý nhất của Hội được kỳ vọng sẽ tạo thêm sự lan tỏa, ý nghĩa giáo dục sâu sắc và tình cảm của thế hệ trẻ đối với các bậc tiền bối cách mạng. Thường trực Hội cho biết đã xin ý kiến và nhận được sự thống nhất từ gia đình Đại tướng.

Danh sách 70 gương nhận giải thưởng Nguyễn Chí Thanh