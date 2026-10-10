70 gian hàng hội tụ tại Lễ hội Đồ uống Hà Nội 2026

Lễ hội do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội chủ trì tổ chức, thuộc chương trình Xúc tiến đầu tư, thương mại, du lịch thành phố Hà Nội năm 2026.

Diễn ra từ ngày 9 đến 11/10, sự kiện quy tụ khoảng 60 doanh nghiệp với 70 gian hàng, kết hợp giới thiệu sản phẩm, trải nghiệm văn hóa và quảng bá du lịch xanh. Với mô hình không gian mở trên diện tích khoảng 4.500m², lễ hội gồm 4 khu vực chuyên đề: Bia - Rượu, Trà, Cà phê, Nước trái cây và đồ uống sáng tạo.

Người dân, du khách có cơ hội khám phá các sản phẩm đồ uống truyền thống, đặc trưng của Hà Nội và nhiều vùng miền, cùng những sản phẩm sáng tạo hướng tới sức khỏe.

Chương trình khai mạc Lễ hội Đồ uống Hà Nội 2026 thu hút đông đảo người dân tham dự

Trong khuôn khổ sự kiện diễn ra các chương trình ca múa nhạc, biểu diễn nghệ thuật, trò chơi dân gian, gameshow, workshop trải nghiệm và trình diễn pha chế.

Lễ hội cũng giới thiệu xu hướng mới của ngành thực phẩm, đồ uống, nhà hàng, khách sạn, trong đó có ứng dụng trí tuệ nhân tạo nhằm nâng cao trải nghiệm khách hàng và phát triển mô hình kinh doanh kết hợp văn hóa truyền thống với công nghệ.

Một trong những nội dung được chú trọng là thúc đẩy tiêu dùng xanh, an toàn và bền vững. Các sản phẩm đồ uống hữu cơ, ít đường, đồ uống thảo mộc và sản phẩm thân thiện với môi trường được giới thiệu tới người tiêu dùng; các đơn vị tham gia được khuyến khích hạn chế rác thải nhựa.

Người dân khám phá các gian hàng tại Lễ hội Đồ uống Hà Nội 2026

Nhiều sản phẩm thủ công được bày bán

Lễ hội đồng thời tuyên truyền văn hóa thưởng thức đồ uống có trách nhiệm, không ép buộc người khác uống rượu, bia, đồng thời lan tỏa thông điệp “Đã uống rượu, bia - không lái xe” và “Người dưới 18 tuổi không được uống rượu, bia”.

Thông qua các hoạt động trưng bày, trải nghiệm và kết nối, Lễ hội Đồ uống Hà Nội năm 2026 góp phần tôn vinh giá trị văn hóa đồ uống Việt, thúc đẩy liên kết giữa ngành đồ uống với du lịch, đồng thời quảng bá hình ảnh Thủ đô giàu bản sắc, thân thiện tới du khách trong nước và quốc tế.