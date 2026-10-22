70 cá nhân được khen thưởng trong công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ

Dự hội nghị có các đồng chí: Lò Văn Cương, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Bùi Minh Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và các sở, ngành, một số xã, phường của tỉnh.

Đồng chí Lò Văn Cương, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Theo báo cáo tại hội nghị, tỉnh Điện Biên có 7 nghĩa trang liệt sĩ có mộ liệt sĩ chưa xác định được thông tin cần thực hiện lấy mẫu phục vụ giám định ADN. Trong giai đoạn 1 Chiến dịch 500 ngày đêm, toàn tỉnh xác định 4.607 phần mộ cần lấy mẫu phục vụ giám định ADN.

Đồng chí Lò Văn Cương, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh và các đại biểu dự hội nghị.

Công tác tuyên truyền được triển khai đồng bộ, sâu rộng, góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, ngành và nhân dân trong tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ. Qua đó, Ban Chỉ đạo tỉnh tiếp nhận 35 nguồn tin có giá trị về liệt sĩ, đơn vị và nơi an táng ban đầu. Thực hiện công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, các lực lượng đã tổ chức khảo sát, xác minh thông tin tại các địa bàn có thông tin về mộ liệt sĩ; huy động 225 cán bộ, chiến sĩ và các lực lượng tham gia tìm kiếm, quy tập, đưa 12 hài cốt liệt sĩ về nơi an táng theo quy định. Cùng với đó, công tác rà phá bom mìn, vật nổ kết hợp tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ được hoàn thành trên diện tích 154,3ha.

Đại biểu dự hội nghị.

Đối với công tác lấy mẫu phục vụ giám định ADN, tỉnh đã tổ chức lấy mẫu tại 7/7 nghĩa trang liệt sĩ, hoàn thành khai quật 4.607/4.607 phần mộ thuộc diện lấy mẫu; trong đó, 4.343 mẫu sinh phẩm đủ điều kiện đã được bàn giao cho Viện Pháp y Quân đội giám định theo quy định. Công tác rà soát thông tin thân nhân liệt sĩ được triển khai tích cực, số liệt sĩ được rà soát thông tin 815 trường hợp; số thân nhân liệt sĩ đã được tạo lập dữ liệu 766 trường hợp; số mẫu ADN thân nhân liệt sĩ đa thu thập được 482 trường hợp.

Trong công tác hợp tác quốc tế về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, Ban Chỉ đạo tỉnh tham mưu UBND tỉnh tổ chức lễ đón nhận, truy điệu và an táng 19 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện Việt Nam hy sinh tại Lào trong đợt 1 và đợt 2 mùa khô 2025 - 2026, bảo đảm trang nghiêm, đúng quy định.

Lãnh đạo Sở Nội vụ tham luận tại hội nghị.

Tại hội nghị, các cơ quan, đơn vị đã tham luận, chia sẻ kinh nghiệm, làm rõ những khó khăn trong quá trình triển khai chiến dịch và công tác phối hợp giữa các lực lượng; đồng thời đề xuất giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ trong thời gian tới.

Lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tham luận tại hội nghị.

Thời gian tới, Ban Chỉ đạo tỉnh tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo; đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân cung cấp thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ; tập trung rà soát, xác minh nguồn tin, đôn đốc tiến độ lấy mẫu hài cốt liệt sĩ; tăng cường kiểm tra, hướng dẫn, kịp thời tháo gỡ khó khăn, phấn đấu hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu của chiến dịch theo kế hoạch.

Nhân dịp này, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tặng giấy khen cho 70 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ”.

Lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tặng Giấy khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ”.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lò Văn Cương đề nghị: Các cấp, ngành tập trung nguồn lực, triển khai quyết liệt giai đoạn 2 Chiến dịch 500 ngày đêm, phấn đấu năm 2027 hoàn thành việc lấy mẫu đối với các phần mộ liệt sĩ còn một phần thông tin. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh chủ trì nâng cao chất lượng khảo sát, giải mã thông tin, tìm kiếm, quy tập và lấy mẫu đúng quy trình. Công an tỉnh phối hợp với Sở Nội vụ đẩy mạnh số hóa dữ liệu, rà soát, thu thập mẫu ADN thân nhân liệt sĩ, bảo đảm không bỏ sót trường hợp. Sở Nội vụ khẩn trương chuẩn hóa hồ sơ, sơ đồ mộ và cập nhật dữ liệu nghĩa trang lên bản đồ số; Sở Y tế hướng dẫn, giám sát chặt chẽ việc thu thập, bảo quản, bàn giao mẫu sinh phẩm, bảo đảm chính xác, an toàn, phục vụ hiệu quả công tác giám định ADN.