70.000.000 đồng bất ngờ xuất hiện trong tài khoản của Đoạn Thị Píai (SN 1999), công an vào cuộc xác minh

Ngày 28/10, Bộ Công an thông tin về việc Công an xã Bằng Hành, tỉnh Tuyên Quang hỗ trợ một du khách nước ngoài nhận lại số tiền 70.000.000 đồng do chuyển khoản nhầm.

Công an xã Bằng Hành hỗ trợ du khách Mỹ nhận lại tiền chuyển khoản nhầm - Ảnh: Bộ Công an

Trước đó, nhận được 70.000.000 đồng chuyển nhầm vào tài khoản, chị Đoạn Thị Píai (sinh năm 1999, trú tại xã Bằng Hành, tỉnh Tuyên Quang) đã chủ động tìm đến Công an xã Bằng Hành để nhờ xác minh, hoàn trả cho người chuyển tiền.

Từ thông tin chị Píai cung cấp, Công an xã Bằng Hành đã nhanh chóng phối hợp xác minh, xác định người chuyển nhầm là ông LEE KENNY KILRYOL (sinh năm 1963, quốc tịch Mỹ), đồng thời liên hệ, hướng dẫn các bên thực hiện việc hoàn trả.

Ngày 27/10, với sự hỗ trợ của Công an xã Bằng Hành, toàn bộ 70.000.000 đồng đã được trao trả tận tay người chuyển nhầm.

Công an Tuyên Quang hỗ trợ du khách Nga gặp tai nạn

Theo Cổng Thông tin điện tử tỉnh Tuyên Quang, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh, Công an tỉnh Tuyên Quang đã hỗ trợ ông Shorikov Sergei (sinh năm 1986, quốc tịch Nga) thực hiện thủ tục gia hạn tạm trú trong thời gian điều trị tại Bệnh viện Đức Minh, phường Hà Giang 2, tỉnh Tuyên Quang.

Do không may gặp tai nạn dẫn đến gãy chân, phải phẫu thuật và tiếp tục điều trị, ông Shorikov Sergei có nhu cầu gia hạn tạm trú để có thêm thời gian phục hồi sức khỏe. Thấu hiểu khó khăn trong việc đi lại của người bệnh, cán bộ Phòng Quản lý xuất nhập cảnh đã trực tiếp đến bệnh viện hướng dẫn, hỗ trợ ông hoàn thiện và nộp hồ sơ; đồng thời trao trả kết quả tận nơi sau khi thủ tục được giải quyết.

Sự hỗ trợ kịp thời, tận tình đã giúp công dân nước ngoài giải quyết thủ tục hành chính trong hoàn cảnh khó khăn, yên tâm tiếp tục điều trị.