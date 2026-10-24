7 xe tăng Challenger 3 đầu tiên đã được bàn giao

Bộ Quốc phòng Anh cho biết đã nhận được 7 nguyên mẫu xe tăng chiến đấu chủ lực (MBT) Challenger 3 để thử nghiệm, chiếc thứ 8 đang trong giai đoạn sản xuất cuối cùng.

Thông tin này được cung cấp trong văn bản trả lời câu hỏi của Quốc hội do Bộ trưởng Quốc phòng Luke Pollard đệ trình.

Các phương tiện được giao là một phần của chương trình thử nghiệm giai đoạn trình diễn để xác nhận hiệu suất của chúng trước khi sản xuất hàng loạt.

Dự án Challenger 3 bao gồm việc nâng cấp 148 chiếc Challenger 2 theo hợp đồng trị giá 800 triệu bảng, được trao cho Rheinmetall BAE Systems Land (RBSL) vào ngày 7/5/2021. Công việc này đang được thực hiện tại Telford.

Quá trình hiện đại hóa vẫn giữ nguyên thân xe Challenger 2 và lắp đặt một tháp pháo mới với pháo nòng trơn Rheinmetall 120mm L55A1, thay thế cho pháo nòng xoắn 120mm L30A1. Loại đạn sử dụng bao gồm đạn xuyên giáp ổn định bằng cánh (APFSDS) và đạn đa năng có ngòi nổ lập trình.

Chương trình hiện đại hóa cũng bao gồm kiến ​​trúc thiết bị kỹ thuật số mới, kính ngắm của chỉ huy và xạ thủ với kênh ảnh nhiệt, theo dõi mục tiêu tự động và giáp bảo vệ dạng module. Việc tích hợp hệ thống phòng vệ chủ động Trophy của Rafael cũng nằm trong kế hoạch.

Xe tăng chiến đấu chủ lực Challenger 3 của Lục quân Hoàng gia Anh.

Theo báo cáo của Bộ Quốc phòng Anh ký ngày 20/1/2026, RBSL đã hoàn thành cuộc thử nghiệm bắn đầu tiên của xe tăng Challenger 3 tại Anh với đầy đủ kíp chiến đấu bên trong. Trước đó đã có bài kiểm tra bắn trong trạng thái điều khiển từ xa.

Khi hợp đồng được trao, khả năng hoạt động ban đầu (IOC) được lên kế hoạch vào năm 2027 và khả năng hoạt động đầy đủ (FOC) vào năm 2030.

Tuy nhiên, trong một phản hồi trước Quốc hội ngày 8/9/2026, Bộ Quốc phòng Anh đã thông báo về việc xem xét tiến độ của chương trình và quy trình phê duyệt lại, dự kiến ​​diễn ra trong năm tài chính 2026 - 2027.

Phản hồi mới nhất không cung cấp bất kỳ mốc thời gian cập nhật nào cho việc bắt đầu sản xuất hàng loạt hoặc đạt được khả năng hoạt động ban đầu.

Theo TSAMTO