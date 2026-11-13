7 vấn đề hóc búa với Pochettino ở MU

Michael Carrick giúp MU cán đích thứ ba ở Premier League mùa trước và ký hợp đồng chính thức có thời hạn hai năm vào tháng 5. Dù vậy, kể từ đầu mùa giải mới, đội bóng chỉ giành được một chiến thắng sau 10 trận, rơi xuống vị trí thứ 18 trên bảng xếp hạng. Pochettino sẽ phải giải quyết hàng loạt vấn đề nếu muốn trụ lại lâu dài.

Đưa MU trở lại quỹ đạo chiến thắng. Nhiệm vụ cấp bách nhất của Pochettino là cải thiện thành tích. MU hơn 70 ngày chưa biết thắng tại Premier League, kể từ ngày 30/8. Đội bóng trải qua khởi đầu tệ nhất trong vòng 40 năm, khiến áp lực đè nặng lên ban huấn luyện và các cầu thủ. Dù có thể chưa kịp dẫn dắt MU ở trận đấu với Liverpool sau đợt tập trung tuyển quốc gia, Pochettino vẫn cần nhanh chóng tạo ra khác biệt.

Vá hàng thủ thảm họa. MU thủng lưới 19 bàn tại Premier League, chỉ ít hơn Ipswich Town và Crystal Palace. Tính trên mọi đấu trường, con số này lên tới 30 bàn sau 15 trận. Hàng thủ liên tục xáo trộn vì chấn thương, buộc đội bóng phải sử dụng 11 cách bố trí bộ tứ vệ khác nhau. Harry Maguire và Matthijs de Ligt cũng bị đặt dấu hỏi về tốc độ khi phải chơi trong một hệ thống dâng cao. Pochettino có thể cần bổ sung hậu vệ trái như Antonee Robinson hoặc Rayan Ait-Nouri, đồng thời cân nhắc tăng cường trung vệ.

Lấy lại niềm tin từ người hâm mộ. Sau những trận thua Bournemouth 0-3 và hòa Aston Villa 4-4, Carrick từng dẫn các cầu thủ đi quanh sân để cảm ơn khán giả. Tuy nhiên, nhiều ngôi sao MU được cho là choáng váng trước những lời chỉ trích từ cổ động viên nhà. Pochettino cần nhanh chóng hàn gắn mối quan hệ này. Sự ủng hộ của Sir Alex Ferguson, vốn đánh giá cao nhà cầm quân Argentina, có thể giúp ông tạo dựng thiện cảm ban đầu.

Trao cơ hội cho những tài năng trẻ. MU sở hữu nhiều cầu thủ trẻ giàu triển vọng, nhưng không phải ai cũng được trao cơ hội dưới thời Carrick. Shea Lacey gây ấn tượng với những đóng góp trước Roma và Brighton, trong khi hậu vệ trái Harry Amass mới có hai lần ra sân cho đội một mùa này, với tổng thời gian chỉ 29 phút. Pochettino vốn có kinh nghiệm phát triển những tài năng trẻ tại Tottenham. Đây có thể là lợi thế để ông khai thác nguồn lực sẵn có ở Old Trafford.

Giải bài toán hàng công. Chấn thương ống đồng khiến Benjamin Sesko không có nhiều đóng góp, trong khi Joshua Zirkzee cũng không tạo được sự yên tâm. Bryan Mbeumo phải nhiều lần đá cao nhất trên hàng công dù sở trường chạy cánh phải. Vì vậy, MU có thể cần một trung phong mới. Orri Oskarsson của Real Sociedad đang nằm trong tầm ngắm sau khi ghi 5 bàn trong 6 trận gần nhất tại La Liga.

Quyết định tương lai Bruno Fernandes. Tuyển thủ Bồ Đào Nha từng là thủ lĩnh không thể thay thế, nhưng tương lai của anh đang trở thành dấu hỏi. Sau thất bại 1-4 trước Como, Bruno công khai chỉ trích chiến thuật của Carrick và bị đẩy lên ghế dự bị ở trận gặp Bournemouth. Pochettino phải tìm cách khôi phục mối quan hệ với đội trưởng MU, đồng thời đánh giá liệu Fernandes còn phù hợp với kế hoạch dài hạn hay không.

Xây dựng lại bản sắc và sự đoàn kết. Những phát biểu gây tranh cãi của Fernandes và Lisandro Martinez cho thấy phòng thay đồ MU đang tồn tại nhiều bất ổn. Pochettino phải kết nối cầu thủ, ban lãnh đạo và người hâm mộ trong bối cảnh đội bóng vừa trải qua thêm một lần thay tướng. Ông cần tránh quá mềm mỏng trước giới chủ như những gì Carrick bị chỉ trích, nhưng cũng không thể đối đầu trực diện với thượng tầng theo cách Ruben Amorim từng làm. Bài toán lớn nhất của Pochettino không chỉ là chiến thắng, mà còn là khôi phục bản sắc cho MU.

Highlights Manchester United 4-4 Aston Villa Rạng sáng 9/11, Manchester United hòa Aston Villa với tỷ số 4-4 tại vòng 10 Premier League 2026/27.