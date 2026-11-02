7 tuyển thủ Malaysia nhập tịch 'lậu' được trở lại thi đấu

Truyền thông Malaysia đồng loạt thông tin về việc nhóm 7 tuyển thủ nhập tịch đã kết thúc án phạt của FIFA sau bê bối nhập tịch gây rúng động hồi cuối năm 2025.

Theo các tài liệu điều tra của FIFA, nhóm 7 cầu thủ gồm Joao Figueiredo (Brazil), Jon Irazabal (Tây Ban Nha), Hector Hevel (Hà Lan), Gabriel Palmero, Rodrigo Holgado, Facundo Garces, Imanol Machuca (cùng Argentina) đã được làm giả giấy tờ để nhập tịch trót lọt và ra sân thi đấu cho đội tuyển Malaysia tại Vòng loại Asian Cup 2027.

FIFA chính thức công bố tài liệu điều tra vào tháng 9-2025. Phía Malaysia sau đó kháng cự bằng việc đưa vụ việc ra Tòa án Trọng tài Thể thao (CAS) song không thể thay đổi kết luận rằng cả 7 cầu thủ nhập tịch "lậu".

FIFA áp dụng án cấm thi đấu với 7 cầu thủ trong 1 năm. Án phạt này chính thức hết hiệu lực từ 1-11-2026.

7 cầu thủ nhập tịch Malaysia được phép trở lại thi đấu cấp CLB từ ngày 1-11, sau khi chấp hành xong án phạt của FIFA

Điều này đồng nghĩa 7 cầu thủ có thể thi đấu trở lại, song chỉ ở cấp độ CLB. Bởi chiếu theo kết luận của FIFA, những người này không đủ điều kiện thi đấu cho đội tuyển Malaysia.

Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Malaysia - Datuk Ab Ghani Hassan trước đó cũng đã xác nhận rằng 7 cầu thủ đều không còn được phép đại diện cho đội tuyển Malaysia sau khi bị FIFA trừng phạt.

Nếu muốn trở lại tuyển Malaysia, họ phải có tối thiểu 5 năm chơi bóng liên tục tại Malaysia. Điều này gần như không thể.

Đáng chú ý, truyền thông Malaysia đặt câu hỏi rằng đã hơn 1 năm kể từ khi FIFA phanh phui sự việc, kết luận 7 cầu thủ được làm giả giấy tờ nhập tịch, đến nay các cầu thủ đã chấp hành xong án phạt của FIFA nhưng vẫn chưa có bất kỳ tổ chức, cá nhân nào của Malaysia bị xử lý kỷ luật liên quan hành vi giả mạo giấy tờ nhập tịch - theo kết luận của FIFA.

Trước đó, truyền thông Malaysia dẫn lời các luật sư cho biết hành vi giả mạo giấy tờ nhập tịch có thể đối mặt án 10 năm tù giam.

Thời gian qua, Ultras Malay - Hội cổ động viên lớn nhất Malaysia với 80.000 thành viên, liên tục kêu gọi tước quốc tịch 7 tuyển thủ nhập "lậu", đồng thời kêu gọi các thành viên và giới cổ động viên Malaysia tẩy chay các đội tuyển, các giải đấu quốc nội cho đến khi nào giới chức Malaysia thực hiện yêu sách.

Trong 7 cầu thủ, có 4 người gồm Joao Figueiredo, Jon Irazabal, Hector Hevel, Gabriel Palmero đang khoác áo CLB Johor Darul Ta'zim (Malaysia), Rodrigo Holgado thi đấu cho DPMM FC của Brunei, còn Facundo Garces và Imanol Machuca vẫn chưa có bến đỗ mới sau vụ nhập tịch "lậu".