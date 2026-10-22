7 tuyến cao tốc phải bổ sung biển báo khoảng cách an toàn trước ngày 31/10

Cục Đường bộ Việt Nam vừa yêu cầu các Khu Quản lý đường bộ, một số Sở Xây dựng, Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) cùng các nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án BOT khẩn trương rà soát, bố trí và lắp đặt hệ thống báo hiệu xác định khoảng cách an toàn giữa các xe cơ giới trên đường cao tốc. Kết quả thực hiện phải được tổng hợp, báo cáo về Cục trước ngày 31/10/2026.

Động thái này nhằm triển khai kết luận của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc tại cuộc họp rà soát quy định về khoảng cách an toàn đối với phương tiện tham gia giao thông đường bộ.

Theo chỉ đạo của Phó Thủ tướng, Bộ Xây dựng phải khẩn trương phối hợp với Bộ Công an và các cơ quan, địa phương liên quan lắp đặt biển báo tại những đoạn cao tốc áp dụng xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi không tuân thủ quy định về khoảng cách an toàn, giúp người lái xe nhận biết và chấp hành đúng quy định.