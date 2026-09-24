7 trường quân đội tuyển sinh bổ sung hệ quân sự, mức điểm nhận hồ sơ từ 21,8

Theo đó, Trường Sĩ quan Lục quân 2 tuyển bổ sung nhiều nhất với 11 chỉ tiêu, xét điểm từ 23,56 - 25,28, tùy theo khu vực tuyển sinh.

Mức điểm nhận hồ sơ cao nhất là 26,27 điểm, áp dụng cho thí sinh miền Bắc xét tuyển bổ sung vào ngành Kỹ thuật quân sự tại Trường Sĩ quan Kỹ thuật quân sự.

Mức điểm nhận hồ sơ thấp nhất là 21,8 điểm, áp dụng với thí sinh miền Nam xét tuyển bổ sung vào ngành Chỉ huy tham mưu Công binh, Trường Sĩ quan Công binh.

Các trường xét tuyển bổ sung từ kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 và kết quả các bài thi đánh giá năng lực của Bộ Quốc phòng, Đại học Quốc gia Hà Nội, Đại học Quốc gia TP. Chí Minh năm 2026. Ảnh: Phạm Thắng

Các trường xét tuyển bổ sung từ kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 và kết quả các bài thi đánh giá năng lực của Bộ Quốc phòng, Đại học Quốc gia Hà Nội, Đại học Quốc gia TP. Chí Minh năm 2026.

Thí sinh đăng ký xét tuyển nguyện vọng bổ sung phải đủ các điều kiện sau: Đã tham gia sơ tuyển và được 1 trường Quân đội gửi thông báo đủ điều kiện sơ tuyển; Chưa trúng tuyển nguyện vọng 1 vào hệ quân sự các trường Quân đội và chưa xác nhận nhập học vào bất cứ cơ sở đào tạo nào; Có đủ tiêu chuẩn sức khỏe theo quy định của trường dự tuyển; Có tổng điểm xét tuyển và tiêu chí phụ (nếu có) bằng hoặc cao hơn điều kiện trúng tuyển đợt 1 của trường dự tuyển.

Thí sinh đăng ký xét tuyển bổ sung theo 2 nhóm. Nhóm 1 gồm các học viện: Hậu cần, Hải quân, Biên phòng, Phòng không-Không quân (hệ Chỉ huy tham mưu) và các trường sĩ quan: Lục quân 1, Lục quân 2, Chính trị, Đặc công, Pháo binh, Tăng thiết giáp, Phòng hóa, Thông tin, Công binh, Không quân (chuyên ngành Thiết bị bay không người lái). Nhóm 2 gồm các học viện: Kỹ thuật quân sự, Quân y, Khoa học quân sự, và Trường Sĩ quan Kỹ thuật quân sự.

Thí sinh đủ điều kiện sơ tuyển ở nhóm nào thì được đăng ký xét tuyển bổ sung vào một trong các trường thuộc nhóm theo đúng vùng miền và đối tượng tuyển sinh. Thí sinh đủ điều kiện sức khỏe sơ tuyển vào đào tạo phi công quân sự, không trúng tuyển đợt 1 được dự tuyển vào các trường thuộc nhóm 1.

Thời gian tiếp nhận hồ sơ xét tuyển bổ sung từ ngày 28/9 đến ngày 7/10. Ngày 12/10, các trường tổ chức xét tuyển và báo cáo đề xuất điểm trúng tuyển về Ban Tuyển sinh quân sự Bộ Quốc phòng qua Cục Quân huấn - Nhà trường.

Chỉ tiêu xét tuyển bổ sung hệ quân sự năm 2026 của 7 trường quân đội như sau: