7 trường quân đội tuyển bổ sung hệ quân sự, nhận hồ sơ từ 21,8 điểm

Ban Tuyển sinh quân sự Bộ Quốc phòng vừa công bố việc tuyển bổ sung vào đào tạo đại học quân sự tại 7 trường quân đội năm 2026.

Trong đó, Trường Sĩ quan Lục quân 2 tuyển bổ sung nhiều nhất với 11 chỉ tiêu, xét điểm từ 23,56-25,28, tùy theo khu vực tuyển sinh.

Chỉ tiêu xét tuyển bổ sung hệ quân sự năm 2026 của 7 trường quân đội như sau:

Các trường xét tuyển bổ sung từ kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 và kết quả các bài thi đánh giá năng lực của Bộ Quốc phòng, Đại học Quốc gia Hà Nội, Đại học Quốc gia TPHCM năm 2026.

Thí sinh đăng ký xét tuyển bổ sung phải đã tham gia sơ tuyển và được một trường quân đội thông báo đủ điều kiện sơ tuyển.

Ngoài ra, thí sinh phải chưa trúng tuyển nguyện vọng 1 vào hệ quân sự của các trường quân đội và chưa xác nhận nhập học tại bất kỳ cơ sở đào tạo nào.

Thí sinh cũng phải đáp ứng tiêu chuẩn sức khỏe theo quy định của trường dự tuyển, đồng thời có tổng điểm xét tuyển và tiêu chí phụ (nếu có) bằng hoặc cao hơn điều kiện trúng tuyển đợt 1 của trường đăng ký.

Thí sinh đăng ký xét tuyển theo 2 nhóm. Nhóm 1 gồm các học viện: Hậu cần, Hải quân, Biên phòng, Phòng không - Không quân (hệ Chỉ huy tham mưu) và các trường sĩ quan Lục quân 1, Lục quân 2, Chính trị, Đặc công, Pháo binh, Tăng thiết giáp, Phòng hóa, Thông tin, Công binh, Không quân (chuyên ngành Thiết bị bay không người lái).

Nhóm 2 gồm các học viện: Kỹ thuật quân sự, Quân y, Khoa học quân sự và Trường Sĩ quan Kỹ thuật quân sự.

Thí sinh đủ điều kiện sơ tuyển ở nhóm nào thì được đăng ký xét tuyển bổ sung vào một trong các trường thuộc nhóm theo đúng vùng miền và đối tượng tuyển sinh. Thí sinh đủ điều kiện sức khỏe sơ tuyển vào đào tạo Phi công quân sự, không trúng tuyển đợt 1 được dự tuyển vào các trường thuộc nhóm 1.

Thời gian tiếp nhận hồ sơ xét tuyển bổ sung từ ngày 28/9 đến ngày 7/10. Ngày 12/10, các trường tổ chức xét tuyển và báo cáo đề xuất điểm trúng tuyển về Ban Tuyển sinh quân sự Bộ Quốc phòng qua Cục Quân huấn - Nhà trường.