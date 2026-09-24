7 trường quân đội tuyển bổ sung hệ quân sự, điểm sàn lên tới 26,27

Các chiến sĩ tham gia diễu binh, diễu hành A80. Ảnh minh họa: Duy Hiệu.

Ban Tuyển sinh quân sự Bộ Quốc phòng vừa ban hành văn bản quy định việc tuyển bổ sung vào đào tạo đại học quân sự tại các trường quân đội năm 2026.

Theo đó, bảy trường quân đội tuyển tổng cộng 30 chỉ tiêu. Trường Sĩ quan Lục quân 2 tuyển nhiều nhất với 11 chỉ tiêu, tiếp đến là trường Sĩ quan Công binh với 6 chỉ tiêu. Trường Sĩ quan Phòng hóa tuyển ít nhất với 1 chỉ tiêu.

Mức điểm nhận hồ sơ xét tuyển bổ sung (điểm sàn) dao động từ 21,8 đến 26,27 điểm. Mức sàn cao nhất áp dụng với thí sinh miền Bắc xét tuyển vào trường Sĩ quan Kỹ thuật quân sự.

Các phương thức xét tuyển bổ sung bao gồm xét điểm thi tốt nghiệp THPT 2026, xét điểm thi đánh giá năng lực của Bộ Quốc phòng, Đại học Quốc gia Hà Nội, Đại học Quốc gia TP.HCM năm 2026.

Chỉ tiêu xét tuyển bổ sung hệ quân sự năm 2026 của 7 trường quân đội như sau:

Thí sinh đăng ký xét tuyển nguyện vọng bổ sung phải đủ các điều kiện sau:

Đã tham gia sơ tuyển và được 1 trường quân đội gửi thông báo đủ điều kiện sơ tuyển.

Chưa trúng tuyển nguyện vọng 1 vào hệ quân sự các trường quân đội và chưa xác nhận nhập học vào bất cứ cơ sở đào tạo nào.

Có đủ tiêu chuẩn sức khỏe theo quy định của trường dự tuyển.

Có tổng điểm xét tuyển và tiêu chí phụ (nếu có) bằng hoặc cao hơn điều kiện trúng tuyển đợt 1 của trường dự tuyển.

Thí sinh đăng ký xét tuyển theo 2 nhóm. Nhóm 1 gồm các học viện: Hậu cần, Hải quân, Biên phòng, Phòng không - Không quân (hệ chỉ huy tham mưu) và các trường sĩ quan: Lục quân 1, Lục quân 2, Chính trị, Đặc công, Pháo binh, Tăng thiết giáp, Phòng hóa, Thông tin, Công binh, Không quân (chuyên ngành thiết bị bay không người lái).

Nhóm 2 gồm các học viện: Kỹ thuật quân sự, Quân y, Khoa học quân sự, và Trường Sĩ quan Kỹ thuật quân sự.

Thí sinh đủ điều kiện sơ tuyển ở nhóm nào thì được đăng ký xét tuyển bổ sung vào một trong các trường thuộc nhóm theo đúng vùng miền và đối tượng tuyển sinh. Thí sinh đủ điều kiện sức khỏe sơ tuyển vào đào tạo phi công quân sự, không trúng tuyển đợt 1 được dự tuyển vào các trường thuộc nhóm 1.

Các trường tiếp nhận hồ sơ xét tuyển bổ sung từ ngày 28/9 đến ngày 7/10. Ngày 12/10, các trường xét tuyển, báo cáo đề xuất điểm trúng tuyển về Ban Tuyển sinh quân sự Bộ Quốc phòng.

Năm 2026, 23 trường quân đội tuyển 5.420 học viên đại học, cao đẳng hệ quân sự, tăng hơn 1.000 so với năm ngoái. Trường Sĩ quan Chính trị là đơn vị tuyển sinh nhiều nhất với 779 chỉ tiêu. Điểm chuẩn đợt 1 dao động 21,5-29,76 điểm, cao nhất ở Học viện Quân y và Học viện Khoa học quân sự.