7 trường quân đội tuyển bổ sung, điểm nhận hồ sơ cao nhất 26,27

Các trường xét tuyển bổ sung bằng điểm thi tốt nghiệp THPT, kết quả bài thi đánh giá năng lực của Bộ Quốc phòng, Đại học Quốc gia Hà Nội và Đại học Quốc gia TP HCM.

Thí sinh được đăng ký nếu đã tham gia, đạt sơ tuyển; chưa trúng tuyển nguyện vọng 1 vào hệ quân sự của các trường quân đội, chưa xác nhận nhập học tại cơ sở đào tạo nào khác và đạt mức điểm nhận hồ sơ.

Học viên nhập học tại Học viện Quân y năm 2026.

Thí sinh đăng ký theo hai nhóm xét tuyển. Nhóm 1 gồm các học viện Hậu cần, Hải quân, Biên phòng, Phòng không - Không quân (hệ Chỉ huy tham mưu) và các trường sĩ quan Lục quân 1, Lục quân 2, Chính trị, Đặc công, Pháo binh, Tăng thiết giáp, Phòng hóa, Thông tin, Công binh, Không quân (chuyên ngành Thiết bị bay không người lái).

Nhóm 2 gồm Học viện Kỹ thuật quân sự, Học viện Quân y, Học viện Khoa học quân sự và Trường Sĩ quan Kỹ thuật quân sự.

Thí sinh đủ điều kiện sơ tuyển ở nhóm nào được đăng ký xét tuyển bổ sung vào một trường thuộc nhóm đó.

Thời gian nhận hồ sơ từ ngày 28/9 đến 7/10.

Điểm nhận hồ sơ tuyển bổ sung vào 7 trường quân đội năm 2026 như sau: