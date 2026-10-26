7 trường hợp học sinh, sinh viên không được tạm hoãn nghĩa vụ quân sự
Việc tạm hoãn gọi nghĩa vụ quân sự trong thời bình đối với trường hợp công dân là học sinh, sinh viên được quy định tại khoản 1, Điều 41, Luật Nghĩa vụ quân sự số 78/2015/QH13. Nắm rõ các trường hợp không được tạm hoãn nghĩa vụ quân sự giúp học sinh, sinh viên chủ động bảo vệ quyền lợi hợp pháp của mình và tuân thủ đúng Luật Nghĩa vụ quân sự.
Nguồn Lào Cai: https://baolaocai.vn/7-truong-hop-hoc-sinh-sinh-vien-khong-duoc-tam-hoan-nghia-vu-quan-su-post912772.html