7 trường hợp học sinh, sinh viên không được tạm hoãn nghĩa vụ quân sự

Việc ban hành Luật Định danh và xác thực điện tử nhằm thiết lập khuôn khổ pháp lý đầy đủ, thống nhất và có hiệu lực pháp lý cao về định danh và xác thực điện tử, làm cơ sở cho việc tạo lập, quản lý, sử dụng danh tính điện tử trong các hoạt động quản lý nhà nước, giao dịch điện tử và phát triển kinh tế số, xã hội số.