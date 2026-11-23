7 trực thăng luyện tập mang cờ chào mừng Triển lãm Quốc phòng 2026
Ngày 23/11, tại sân bay Hòa Lạc (Hà Nội), biên đội 7 trực thăng của Quân chủng Phòng không - Không quân thực hiện luyện tập bay mang cờ Tổ quốc và cờ Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam 2026. Các tổ bay phối hợp chặt chẽ, bảo đảm an toàn, hướng tới lễ khai mạc.
Tại sân bay Hòa Lạc, các cán bộ, chiến sĩ thuộc Quân chủng Phòng không - Không quân khẩn trương hoàn tất công tác chuẩn bị cho nhiệm vụ luyện tập bay chào mừng lễ khai mạc Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam 2026, dự kiến diễn ra từ ngày 10 - 13/12 tại sân bay Gia Lâm (Hà Nội).
Tham gia nhiệm vụ có các tổ bay thuộc Trung đoàn 916, Trung đoàn 917 và Trung đoàn 930. Đây là lực lượng phi công, nhân viên kỹ thuật giàu kinh nghiệm, từng tham gia các nhiệm vụ bay chào mừng A-50 và A-80.
Điểm nhấn của màn bay là những lá cờ Tổ quốc và cờ triển lãm có kích thước 5,4 x 3,6 m được treo dưới thân trực thăng. Để bảo đảm cờ ổn định, hạn chế xoắn trong quá trình bay, lực lượng kỹ thuật sử dụng các quả sắt nặng khoảng 120 kg buộc vào hệ thống dây cáp.
Trước giờ cất cánh, từng khâu kiểm tra thiết bị, lắp đặt hệ thống treo cờ, chuẩn bị phương tiện và bảo đảm an toàn bay được triển khai cẩn trọng. Các tổ bay phối hợp kiểm tra, hoàn thiện những công đoạn cuối cùng trước khi thực hiện nhiệm vụ.
Theo phương án luyện tập, biên đội 7 trực thăng được chia thành 3 tốp. Hai tốp đầu gồm 1 chiếc và 3 chiếc mang theo cờ Tổ quốc; tốp cuối gồm 3 chiếc mang theo cờ triển lãm. Sau khi cất cánh từ sân bay Hòa Lạc, đội hình di chuyển hướng về khu vực sân bay Gia Lâm, nơi dự kiến tổ chức lễ khai mạc.
Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam 2026 có chủ đề “Hòa bình - Hữu nghị - Hợp tác cùng phát triển”. Đây là lần thứ ba Bộ Quốc phòng Việt Nam tổ chức sự kiện nhằm giới thiệu thành tựu xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại; năng lực nghiên cứu, sản xuất của công nghiệp quốc phòng, đồng thời thúc đẩy hợp tác quốc phòng và công nghiệp quốc phòng với các đối tác trong nước, quốc tế.
Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/7-truc-thang-luyen-tap-mang-co-chao-mung-trien-lam-quoc-phong-2026-post1405317.html