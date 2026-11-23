Tại sân bay Hòa Lạc, các cán bộ, chiến sĩ thuộc Quân chủng Phòng không - Không quân khẩn trương hoàn tất công tác chuẩn bị cho nhiệm vụ diễn tập bay chào mừng lễ khai mạc Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam 2026, dự kiến diễn ra từ ngày 10 - 13/12 tại sân bay Gia Lâm (Hà Nội).

Tham gia nhiệm vụ có các tổ bay thuộc Trung đoàn 916, Trung đoàn 917 và Trung đoàn 930. Đây là lực lượng phi công, nhân viên kỹ thuật giàu kinh nghiệm, từng tham gia các nhiệm vụ bay chào mừng A-50 và A-80.

Biên đội trực thăng của Quân chủng Phòng không - Không quân chuẩn bị thực hiện nhiệm vụ bay diễn tập tại sân bay Hòa Lạc.

Lực lượng kỹ thuật trải, kiểm tra cờ Tổ quốc trước khi lắp đặt lên trực thăng.

Cờ Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam 2026 được kiểm tra trước khi thực hiện nhiệm vụ bay.

Nhân viên kỹ thuật kiểm tra, gia cố hệ thống thiết bị bên trong trực thăng trước giờ cất cánh.

Quả sắt nặng hàng trăm kg được gắn vào dây cáp treo cờ, giúp giữ ổn định và hạn chế xoắn cờ khi trực thăng bay.

Phi công trực thăng, sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ bay diễn tập.

Điểm nhấn của màn bay là những lá cờ Tổ quốc và cờ triển lãm có kích thước 5,4 x 3,6 m được treo dưới thân trực thăng. Để bảo đảm cờ ổn định, hạn chế xoắn trong quá trình bay, lực lượng kỹ thuật sử dụng các quả sắt nặng khoảng 120 kg buộc vào hệ thống dây cáp.

Trước giờ cất cánh, từng khâu kiểm tra thiết bị, lắp đặt hệ thống treo cờ, chuẩn bị phương tiện và bảo đảm an toàn bay được triển khai cẩn trọng. Các tổ bay phối hợp kiểm tra, hoàn thiện những công đoạn cuối cùng trước khi thực hiện nhiệm vụ.

Các trực thăng mang cờ Tổ quốc bay theo đội hình trong buổi diễn tập sáng 23/11.

Hai trực thăng mang cờ triển lãm bay hướng tới khu vực sân bay Gia Lâm - nơi sẽ diễn ra lễ khai mạc..

Trực thăng mang cờ triển lãm bay qua khu vực sân bay Gia Lâm (Hà Nội).

Theo phương án diễn tập, biên đội 7 trực thăng được chia thành 3 tốp. Hai tốp đầu gồm 1 chiếc và 3 chiếc mang theo cờ Tổ quốc; tốp cuối gồm 3 chiếc mang theo cờ triển lãm. Sau khi cất cánh từ sân bay Hòa Lạc, đội hình di chuyển hướng về khu vực sân bay Gia Lâm, nơi dự kiến tổ chức lễ khai mạc.

Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam 2026 có chủ đề “Hòa bình - Hữu nghị - Hợp tác cùng phát triển”. Đây là lần thứ ba Bộ Quốc phòng Việt Nam tổ chức sự kiện nhằm giới thiệu thành tựu xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại; năng lực nghiên cứu, sản xuất của công nghiệp quốc phòng, đồng thời thúc đẩy hợp tác quốc phòng và công nghiệp quốc phòng với các đối tác trong nước, quốc tế.