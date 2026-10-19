7 trận động đất liên tiếp xuất hiện tại một xã ở Quảng Ngãi trong vòng 24 giờ

Theo thông tin từ Viện Các khoa học Trái đất (Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam), chuỗi động đất tại xã Măng Bút bắt đầu được ghi nhận từ rạng sáng 18/10 và kéo dài đến đêm cùng ngày.

Vị trí trận động đất cuối cùng trong 7 trận động đất xảy ra ở tỉnh Quảng Ngãi. Ảnh: VVLTC

Cụ thể, trận động đất đầu tiên xảy ra lúc 1h48 ngày 18/10, có độ lớn 3,3, tại tọa độ 14,985 độ vĩ Bắc, 108,188 độ kinh Đông, với độ sâu chấn tiêu khoảng 8,2km.

Đến 2h58 cùng ngày, trận động đất thứ hai tiếp tục xảy ra tại khu vực này, có độ lớn 2,7, tại tọa độ 14,971 độ vĩ Bắc, 108,174 độ kinh Đông, độ sâu chấn tiêu khoảng 8,8km.

Trong buổi sáng, khu vực xã Măng Bút ghi nhận thêm hai trận động đất. Trận thứ ba xảy ra lúc 9h14 phút 29 giây, có độ lớn 2,6, độ sâu chấn tiêu khoảng 6,8km. Chỉ khoảng 41 phút sau, vào lúc 9h55 phút 29 giây, trận động đất thứ tư xuất hiện với độ lớn 3,5, độ sâu chấn tiêu khoảng 8,6km. Đây cũng là trận động đất có độ lớn cao nhất trong chuỗi 7 trận được ghi nhận.

Đến buổi trưa và đầu giờ chiều, các chấn động tiếp tục xuất hiện. Trận động đất thứ năm xảy ra lúc 12h18 phút 29 giây, có độ lớn 2,5, độ sâu chấn tiêu khoảng 8,1km. Trận thứ sáu được ghi nhận lúc 13h47 phút 48 giây, có độ lớn 2,9, độ sâu chấn tiêu khoảng 8,3km.

Trận động đất thứ bảy xảy ra lúc 22h12 phút 44 giây ngày 18/10, có độ lớn 3,0, tại tọa độ 14,978 độ vĩ Bắc, 108,181 độ kinh Đông, với độ sâu chấn tiêu khoảng 8,2km.

Theo các thông báo, cả 7 trận động đất đều xảy ra tại khu vực xã Măng Bút, tỉnh Quảng Ngãi và có cấp độ rủi ro thiên tai bằng 0.

Hiện Trung tâm Báo tin động đất và Cảnh báo sóng thần thuộc Viện Các khoa học Trái đất đang tiếp tục theo dõi diễn biến các trận động đất tại khu vực này.