7 tỉnh, thành phố từ Quảng Trị đến Khánh Hòa đề phòng lũ quét, sạt lở đất

Mưa lớn khiến ngập ngầm tràn, đường giao thông đoạn trên địa bàn xã Phong Nha, Quảng Trị. Ảnh tư liệu: TTXVN phát

Theo đó, từ 10 giờ 20 phút đến 15 giờ 20 phút ngày 11/11, khu vực các tỉnh, thành phố trên tiếp tục có mưa với lượng mưa tích lũy phổ biến như sau: Quảng Trị, thành phố Huế 1-5mm, có nơi trên 10 mm; thành phố Đà Nẵng, Quảng Ngãi 20-40mm, có nơi trên 80mm. Gia Lai, Đắk Lắk và Khánh Hoà 25-50mm, có nơi trên 100mm. Nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc tại nhiều xã, phường: Tà Rụt; Ba Lòng, Đakrông, Hải Lăng, Triệu Phong (tỉnh Quảng Trị).

Tại thành phố Huế gồm các xã, phường: Chân Mây - Lăng Cô, Hưng Lộc, Lộc An, Phú Bài, Phú Lộc; A Lưới 4, A Lưới 5, Bình Điền, Khe Tre, Nam Đông, Kim Long, Kim Trà; A Lưới 1, A Lưới 3, Long Quảng, Hương An, Hương Trà, Phong Điền, Phong Thái, Vinh Lộc.

Đối với thành phố Đà Nẵng gồm các xã, phường: Bà Nà, Đức Phú, Lãnh Ngọc, Nam Trà My, Nông Sơn, Phú Ninh, Phước Chánh, Phước Hiệp, Phước Năng, Phước Thành, Quế Phước, Sơn Cẩm Hà, Tam Anh, Tam Mỹ, Thạnh Bình, Tiên Phước, Trà Giáp, Trà Leng, Trà Liên, Trà My, Trà Tân, Trà Tập, Trà Vân, Việt An; Bến Giằng, Đồng Dương, Núi Thành, Hải Vân, Quế Sơn, Tam Xuân, Tây Hồ, Trà Đốc; Avương, Chiên Đàn, Đắc Pring, Đông Giang, Duy Xuyên, Hiệp Đức, La Dêê, La Êê, Nam Giang, Phước Trà, Quế Sơn Trung, Sông Kôn, Sông Vàng, Tây Giang, Thăng Phú, Thu Bồn, Thượng Đức.

Trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi có các xã, phường: Ba Dinh, Ba Động, Ba Gia, Ba Tô, Ba Tơ, Ba Vì, Ba Vinh, Ba Xa, Bình Chương, Bình Minh, Cà Đam, Đăk PLô, Đặng Thùy Trâm, Đình Cương, Đông Trà Bồng, Kon Plông, Lân Phong, Măng Bút, Măng Đen, Măng Ri, Minh Long, Mộ Đức, Nghĩa Giang, Ngọc Linh, Nguyễn Nghiêm, Đức Phổ, Trà Câu, Phước Giang, Sơn Hà, Sơn Hạ, Sơn Kỳ, Sơn Linh, Sơn Mai, Sơn Tây, Sơn Tây Hạ, Sơn Tây Thượng, Sơn Thủy, Sơn Tịnh, Tây Trà, Tây Trà Bồng, Thanh Bồng, Thiện Tín, Trà Bồng, Trà Giang, Trường Giang, Vệ Giang, Xốp; Đăk Kôi, Đăk Rve, Khánh Cường, Sa Huỳnh; Đăk Mar, Đăk Pék, Đăk Ui, Kon Braih, Ngọk Réo, Tu Mơ Rông.

Các xã, phường thuộc tỉnh Gia Lai có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất gồm: An Hòa, An Lão, An Toàn, An Vinh, Canh Liên, Canh Vinh, Kim Sơn, Hoài Nhơn Bắc, Quy Nhơn Tây, Vân Canh, Vạn Đức; Ân Hảo, Ân Tường, Bình Phú, Cửu An, Đak Rong, Đăk Song, Hoài Ân, Hội Sơn, Bồng Sơn, Hoài Nhơn, Hoài Nhơn Đông, Hoài Nhơn Nam, Hoài Nhơn Tây, Tam Quan, Phù Mỹ Tây, Vĩnh Thạnh, Vĩnh Thịnh; An Lương, An Nhơn Tây, Ayun, Bình An, Bình Dương, Bình Khê, Cát Tiến, Đak Pơ, Đak Sơmei, Đề Gi, Hòa Hội, Hra, Ia Khươl, Ia RSai, Ia Tul, KBang, Kông Bơ La, Kông Chro, Krong, Ngô Mây, An Bình, An Khê, An Nhơn, An Nhơn Bắc, An Nhơn Nam, Bình Định, Quy Nhơn Bắc, Quy Nhơn Đông, Quy Nhơn Nam, Phù Cát, Phù Mỹ, Phù Mỹ Bắc, Phù Mỹ Nam, Phú Túc, Sơn Lang, SRó, Tây Sơn, Tuy Phước, Tuy Phước Bắc, Tuy Phước Đông, Tuy Phước Tây, Vĩnh Quang, Vĩnh Sơn, Xuân An, Ya Hội, Ya Ma.

Cùng với đó, tỉnh Đắk Lắk gồm các xã, phường: Đức Bình, Ea Riêng, Xuân Lãnh, Cư Prao, Sông Cầu, Phú Mỡ, Sông Hinh, Tây Sơn, Tuy An Tây, Vân Hòa, Xuân Phước, Xuân Thọ; Đồng Xuân, Ea Knốp, Ea Ly, Ea Trang, Hòa Mỹ, Krông Á, M’Drắk, Bình Kiến, Xuân Đài, Phú Hòa 2, Sơn Hòa, Sơn Thành, Suối Trai, Tuy An Bắc, Tuy An Nam, Xuân Cảnh, Xuân Lộc, Yang Mao.

Ngoài ra, tỉnh Khánh Hòa gồm các xã, phường: Bắc Khánh Vĩnh, Ba Ngòi, Suối Hiệp, Trung Khánh Vĩnh, Bác Ái Đông, Cam An, Cam Hiệp, Cam Lâm, Công Hải, Đông Khánh Sơn, Khánh Sơn, Khánh Vĩnh, Bắc Cam Ranh, Suối Dầu; Anh Dũng, Bác Ái, Bác Ái Tây, Bắc Ninh Hòa, Diên Điền, Diên Khánh, Diên Lạc, Diên Lâm, Diên Thọ, Hòa Trí, Mỹ Sơn, Nam Cam Ranh, Nam Khánh Vĩnh, Nam Ninh Hòa, Cam Linh, Cam Ranh, Đô Vinh, Nam Nha Trang, Nha Trang, Tân Định, Tây Khánh Sơn, Tây Khánh Vĩnh, Tây Ninh Hòa, Thuận Nam.

Cấp độ rủi ro thiên tai do lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy cấp 1; Quảng Ngãi cấp 2.

Lũ quét, sạt lở đất có thể gây tác động rất xấu đến môi trường, uy hiếp tính mạng của người dân; gây tắc nghẽn giao thông cục bộ, làm ảnh hưởng tới quá trình di chuyển của các phương tiện; phá hủy các công trình dân sinh, kinh tế gây thiệt hại cho các hoạt động sản xuất, hoạt động kinh tế - xã hội. Cơ quan khí tượng thủy văn kiến nghị các cơ quan chức năng tại địa phương lưu ý rà soát các điểm nghẽn dòng, các vị trí xung yếu trên địa bàn để có biện pháp phòng tránh, ứng phó.

Từ 9 giờ ngày 10/11 đến 9 giờ ngày 11/11, khu vực các tỉnh, thành phố từ Quảng Trị đến Khánh Hoà đã có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to như: Đập thủy điện La Tó 130,4mm (Quảng Trị); Đỉnh Bạch Mã 325,2mm (Huế); Trà Giáp 552,8mm ( Đà Nẵng); Trà Thanh 630,8mm (Quảng Ngãi); Canh Liên 302,2mm (Gia Lai), Xuân Lãnh 173,4mm (Đắk Lắk); Khánh Hiệp 207,3mm (Khánh Hòa);...Mô hình độ ẩm đất cho thấy một số khu vực thuộc các tỉnh/thành phố trên đã gần bão hòa (trên 85%) hoặc đạt trạng thái bão hòa.

Liên quan đến tình hình lũ trên các sông từ thành phố Huế đến Khánh Hòa, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia nhận định, trong 12 giờ tới, lũ trên sông Trà Khúc sẽ đạt đỉnh ở trên mức báo động 3 và dao động ở mức cao. Trong 12-24 giờ tiếp theo, lũ sông Trà Khúc xuống dần và ở dưới mức báo động 2.

Cảnh báo, trong 24 giờ tới, lũ trên các sông ở thành phố Huế dao động ở trên mức báo động 1, sau đó xuống. Từ nay đến ngày 12/11, lũ trên các sông ở thành phố Đà Nẵng, các sông ở phía Đông Gia Lai, Đông Đắk Lắk, Khánh Hòa dao động ở trên dưới mức báo động 1.

Nguy cơ ngập lụt tại vùng trũng thấp, ven sông của các xã, phường: Nghĩa Lộ, Trương Quang Trọng, Nghĩa Giang, Sơn Hạ, Sơn Hà, Sơn Linh, Sơn Tịnh, Tịnh Khê, Trà Giang, Trường Giang, Cẩm Thành, Thọ Phong, Ba Gia, Sơn Kỳ, Sơn Thủy, An Phú (tỉnh Quảng Ngãi).

Cấp độ rủi ro thiên tai do lũ cấp 2. Lũ trên sông gây ngập lụt các vùng trũng thấp ven sông, ảnh hưởng tới các hoạt động như giao thông thủy, nuôi trồng thủy sản, sản xuất nông nghiệp, dân sinh.