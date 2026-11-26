Theo báo cáo của Deloitte, tính đến ngày 20-11, Đông Nam Á ghi nhận 88 đợt chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO), huy động 5,1 tỷ USD, với tổng vốn hóa tại thời điểm IPO đạt 29,5 tỷ USD.

So với cùng kỳ năm trước, số thương vụ giảm 27%, vốn huy động giảm 22% và tổng vốn hóa giảm 11%. Dù vậy, vốn huy động bình quân mỗi thương vụ tăng từ 54 triệu USD lên 58 triệu USD.

Khu vực ghi nhận 4 thương vụ huy động trên 500 triệu USD mỗi đợt, lần lượt tại Malaysia, Singapore, Philippines và Việt Nam. Có 5 doanh nghiệp đạt vốn hóa trên 1 tỷ USD tại thời điểm IPO.

Tại Việt Nam, số thương vụ IPO tăng từ 2 lên 7. Tổng vốn huy động giảm nhẹ, còn khoảng 900 triệu USD, trong khi tổng vốn hóa tại thời điểm IPO tăng lên khoảng 8 tỷ USD. Các doanh nghiệp thực hiện IPO thuộc nhiều lĩnh vực, từ hàng tiêu dùng, dịch vụ tài chính, sản phẩm công nghiệp đến công nghệ, truyền thông và viễn thông.

Ông Bùi Văn Trịnh, Phó Tổng Giám đốc phụ trách Dịch vụ thị trường vốn của Deloitte Việt Nam, nhận định thị trường IPO Việt Nam có thêm đà tăng trưởng nhờ số doanh nghiệp tham gia nhiều hơn và cơ cấu ngành nghề đa dạng hơn. Theo ông, việc đánh giá lại phân hạng thị trường Việt Nam, cùng các cải cách về khả năng tiếp cận thị trường, tính minh bạch và quy trình thanh toán, sẽ giúp nâng vị thế của Việt Nam trong mắt nhà đầu tư quốc tế.

Deloitte dự báo hoạt động IPO tại Đông Nam Á sẽ tiếp tục diễn biến tích cực trong năm 2027. Những bất ổn về kinh tế vĩ mô, địa chính trị và thị trường vẫn có thể ảnh hưởng đến thời điểm thực hiện, định giá và quy mô các thương vụ.