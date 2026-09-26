7 thức uống buổi sáng tốt nhất cho sức khỏe thận

1. Nước là thức uống buổi sáng tốt cho sức khỏe thận

Chế độ ăn uống đúng cách rất cần thiết cho sức khỏe thận.

Nước rất quan trọng để duy trì sức khỏe tổng thể cũng như cho hoạt động và chức năng lọc chất thải của thận.

Uống nước làm loãng nước tiểu và ức chế một loại hormone mà khi nồng độ tăng cao mạn tính có liên quan đến chức năng thận kém.

Ngoài ra, nước giúp cung cấp đủ nước cho cơ thể mà không ảnh hưởng đến lượng đường trong máu, không giống như các loại đồ uống có đường, vốn có liên quan đến hai yếu tố nguy cơ gây bệnh thận mạn tính: đái tháo đường type 2 và bệnh tim mạch.

2. Cà phê

Bổ sung cà phê không đường, không sữa hay phụ gia vào thói quen buổi sáng tốt cho thận. Trên thực tế, các nghiên cứu đã chỉ ra mối liên hệ giữa cà phê và việc tiêu thụ caffeine với nguy cơ mắc bệnh thận mạn tính thấp hơn.

Mặc dù việc tiêu thụ caffeine ở mức độ vừa phải nhìn chung được coi là an toàn đối với hầu hết người lớn nhưng cần lưu ý rằng việc tiêu thụ quá nhiều caffeine có thể làm tăng huyết áp ở một số người.

Tăng huyết áp kéo dài có thể làm tổn thương các mạch máu ở thận.

Thông thường, một tách cà phê 240 ml (8 ounce) chứa khoảng 95 miligam caffeine và Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm (FDA) khuyến cáo không nên tiêu thụ quá 400 miligam caffeine mỗi ngày.

3. Trà xanh

Trà xanh không đường là một thức uống tốt cho sức khỏe tim mạch, đồng thời cũng là lựa chọn tốt cho sức khỏe thận.

Trà xanh không chỉ giúp cấp nước mà còn cung cấp các hợp chất thực vật có lợi gọi là polyphenol, đặc biệt là catechin có đặc tính chống oxy hóa và chống viêm, có thể hỗ trợ chức năng mạch máu khỏe mạnh. Điều này có thể có lợi cho cả sức khỏe tim mạch và thận.

Trà xanh chứa khoảng 29 miligam caffeine mỗi tách, ít hơn đáng kể so với cà phê, vì vậy nó có thể là một thức uống buổi sáng tốt cho những người nhạy cảm với caffeine.

4. Trà đen

Trà đen có tác dụng cấp nước và chứa flavonoid, là các hợp chất thực vật chống oxy hóa có liên quan đến sức khỏe tim mạch và thận tốt hơn.

Một nghiên cứu quan sát năm 2023 cho thấy những người uống trà có nguy cơ mắc bệnh suy thận cấp thấp hơn, lợi ích lớn nhất được thấy ở mức khoảng 3,5 tách mỗi ngày.

Nghiên cứu cũng chỉ ra rằng việc tiêu thụ trà đen có liên quan đến việc giảm huyết áp, giúp thận hoạt động tốt hơn.

Trà đen chứa khoảng 47 miligam caffeine mỗi tách, nằm giữa trà xanh và cà phê về hàm lượng caffeine.

Uống vào đầu ngày có thể đặc biệt hữu ích nếu bạn nhạy cảm với caffeine.

5. Sinh tố không đường

Sinh tố có thể hỗ trợ sức khỏe thận một cách gián tiếp nhờ một bữa sáng giàu chất xơ.

Nghiên cứu cho thấy chế độ ăn giàu chất xơ có liên quan đến nguy cơ mắc bệnh thận mạn tính thấp hơn.

Các thực phẩm giàu chất xơ như các loại quả mọng, bơ, chà là, hạt chia và hạt lanh cũng có thể hỗ trợ duy trì huyết áp và mức cholesterol khỏe mạnh

Nếu muốn bắt đầu buổi sáng với một ly sinh tố, hãy thử tự làm bằng các nguyên liệu tươi như trái cây, rau củ và hạt, thay vì mua loại đóng gói sẵn ở cửa hàng. Những loại sinh tố làm sẵn này có thể chứa nhiều đường bổ sung hoặc các thành phần đã qua chế biến kỹ.

6. Sữa đậu nành không đường

Bắt đầu ngày mới với sữa đậu nành không đường cũng là một cách hỗ trợ sức khỏe thận. Sữa đậu nành giàu protein thực vật. Nhìn chung, các nghiên cứu cho thấy rằng việc tiêu thụ nhiều protein thực vật có thể làm giảm nguy cơ mắc bệnh thận mạn tính tới 23%.

Sữa đậu nành cũng chứa isoflavone là các hợp chất thực vật có thể hỗ trợ sức khỏe tim mạch.

Đối với những người đã mắc bệnh thận, điều quan trọng là phải nói chuyện với bác sĩ trước khi thêm sữa đậu nành vào chế độ ăn uống. Loại đồ uống này chứa kali và phốt pho, có thể không an toàn tùy thuộc vào chức năng thận của mỗi người.

7. Kefir

Kefir là một loại đồ uống giống sữa chua, chứa protein, canxi và các vi khuẩn có lợi gọi là probiotic.

Nghiên cứu cho thấy thực phẩm và đồ uống lên men như kefir có thể hỗ trợ hệ vi sinh đường ruột khỏe mạnh hơn, tức là tập hợp các vi sinh vật sống trong đường tiêu hóa.

Các nhà khoa học quan tâm đến mối liên hệ giữa sức khỏe đường ruột và thận, còn gọi là "trục ruột - thận".

Sự mất cân bằng vi khuẩn đường ruột có thể đóng vai trò trong quá trình viêm nhiễm và sản sinh các hợp chất có thể ảnh hưởng tiêu cực đến sức khỏe thận.

Hiện tại, các nghiên cứu đã chỉ ra rằng việc tiêu thụ nhiều sữa chua, men vi sinh hoặc các thực phẩm khác chứa vi sinh vật sống có liên quan đến nguy cơ mắc bệnh thận mạn tính thấp hơn.

Các loại đồ uống nên hạn chế để bảo vệ sức khỏe thận

Nghiên cứu cho thấy việc thường xuyên uống đồ uống có đường có liên quan đến nguy cơ mắc bệnh thận mạn tính cao hơn.

Hãy cố gắng hạn chế tối đa các loại đồ uống sau để giảm nguy cơ mắc các vấn đề về thận:

Nước ngọt, nước ép trái cây và các loại đồ uống có đường khác.

Đồ uống trà và cà phê có đường.

Nước tăng lực.

Đồ uống sinh tố có thêm đường hoặc nhiều nước ép.

Người mắc bệnh thận mạn tính, nhu cầu về chất lỏng và chất dinh dưỡng có thể khác nhau tùy giai đoạn bệnh và phương pháp điều trị. Hãy tham khảo ý kiến bác sĩ chuyên khoa hoặc chuyên gia dinh dưỡng trước khi thay đổi lượng chất lỏng nạp vào cơ thể.