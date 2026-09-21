7 thực phẩm màu vàng quen thuộc, dễ mua, phụ nữ nên bổ sung vào thực đơn hàng ngày để khỏe đẹp

Không cần tìm kiếm những thực phẩm đắt tiền, phụ nữ có thể bổ sung nhiều dưỡng chất từ những món ăn rất quen thuộc trong căn bếp. Các thực phẩm màu vàng như bí đỏ, ngô, chuối hay dứa cung cấp chất xơ, vitamin, khoáng chất và các hợp chất thực vật, góp phần tạo nên chế độ ăn đa dạng.

Bí đỏ, ngô và chuối dễ bổ sung vào bữa ăn

Bí đỏ có màu vàng cam đặc trưng nhờ carotenoid, trong đó có beta-carotene, một tiền chất của vitamin A. Dưỡng chất này cần thiết cho thị lực, hệ miễn dịch và sức khỏe làn da.

Bí đỏ cũng dễ chế biến thành canh, súp, cháo hoặc món hấp. Khi nấu, nên hạn chế thêm quá nhiều đường, muối hoặc chất béo để giữ bữa ăn cân đối.

Ngô vàng cung cấp carbohydrate, chất xơ cùng một số vitamin và khoáng chất. Một bắp ngô luộc có thể được dùng làm bữa phụ thay cho những món ăn vặt nhiều đường hoặc chất béo.

Tuy nhiên, ngô vẫn là thực phẩm chứa tinh bột nên cần tính vào tổng khẩu phần. Ngô luộc hoặc hấp thường phù hợp hơn những món phủ nhiều bơ, đường hay sốt béo.

Chuối nổi bật bởi sự tiện lợi, vị ngọt tự nhiên và hàm lượng kali. Đây là khoáng chất cần thiết cho hoạt động bình thường của cơ bắp và hệ thần kinh.

Phụ nữ bận rộn có thể dùng một quả chuối làm bữa phụ, kết hợp cùng sữa chua không đường, yến mạch hoặc một lượng nhỏ các loại hạt. Người cần kiểm soát lượng carbohydrate vẫn nên chú ý khẩu phần, bởi chuối chín chứa lượng đường tự nhiên tương đối đáng kể.

Nghệ và đậu nành, hai lựa chọn đáng chú ý

Nghệ có màu vàng đặc trưng nhờ curcumin, hợp chất thực vật được nghiên cứu nhiều về đặc tính chống oxy hóa. Trong chế độ ăn thông thường, nghệ có thể được sử dụng như một loại gia vị để tạo màu và hương vị cho các món cá, thịt, trứng hoặc món kho.

Tuy nhiên, cần phân biệt việc sử dụng nghệ trong thực phẩm với các sản phẩm bổ sung curcumin liều cao. Không nên tự ý dùng thực phẩm bổ sung với mục đích điều trị bệnh.

Đậu nành là nguồn protein thực vật cùng chất béo không bão hòa và nhiều dưỡng chất khác. Đậu phụ, hạt đậu nành hoặc sữa đậu nành đều có thể được đưa vào thực đơn.

Với sữa đậu nành, nên ưu tiên sản phẩm ít đường hoặc không đường nếu đang kiểm soát lượng đường bổ sung. Đậu phụ cũng là lựa chọn dễ kết hợp với rau củ trong bữa cơm hàng ngày.

Ớt chuông vàng và dứa thêm vitamin cho thực đơn

Ớt chuông vàng cung cấp vitamin C cùng nhiều hợp chất thực vật. Vitamin C tham gia vào quá trình hình thành collagen và hỗ trợ hoạt động bình thường của hệ miễn dịch.

Loại quả này có thể ăn sống, trộn salad, xào nhanh hoặc nướng. Khi chế biến, không nên nấu quá lâu để giữ độ giòn và hạn chế thất thoát vitamin C.

Dứa cung cấp vitamin C, mangan, nước và chất xơ. Vị chua ngọt tự nhiên giúp loại quả này phù hợp với bữa phụ hoặc món tráng miệng.

Có thể ăn dứa trực tiếp hoặc kết hợp với sữa chua không đường. Tuy nhiên, không nên gán cho dứa tác dụng "đốt mỡ" hay làm đẹp thần kỳ. Vóc dáng và làn da phụ thuộc vào tổng thể chế độ ăn, vận động, giấc ngủ và lối sống.

Những thực phẩm màu vàng trên đều tương đối quen thuộc và dễ đưa vào bữa ăn. Giá trị của chúng không nằm ở màu sắc mà ở sự đa dạng dưỡng chất.

Thay vì tập trung vào một "siêu thực phẩm", phụ nữ nên xây dựng thực đơn đa dạng với rau xanh, trái cây, protein, chất béo lành mạnh và tinh bột phù hợp. Cách ăn này giúp cơ thể nhận được nhiều nhóm dưỡng chất hơn và dễ duy trì lâu dài.