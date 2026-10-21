7 thực phẩm giàu protein mềm, dễ nhai nên ăn sau tuổi 70

Nội dung 1. Trứng - nguồn protein dễ chế biến thành món mềm 2. Cá hấp hoặc cá kho nhừ bổ sung đạm và các dưỡng chất cần thiết 3. Đậu phụ non cung cấp protein thực vật dễ kết hợp trong bữa ăn 4. Sữa và sữa chua cung cấp canxi sau tuổi 5. Thịt gà nạc nấu mềm dễ nhai nuốt 6. Đậu lăng và các loại đậu nấu nhừ cung cấp chất xơ 7. Thịt nạc băm hoặc xay nhỏ

Sau tuổi 70, một số người gặp khó khăn khi nhai do mất răng, dùng răng giả hoặc mắc các bệnh răng miệng. Tình trạng ăn uống kém, nhanh no và giảm cảm giác ngon miệng cũng có thể khiến cơ thể không nhận đủ protein.

Lựa chọn thực phẩm giàu protein mềm và chế biến phù hợp là một cách để giúp người cao tuổi duy trì chế độ ăn đa dạng.

1. Trứng - nguồn protein dễ chế biến thành món mềm

Trứng cung cấp protein chất lượng cao cùng nhiều dưỡng chất như vitamin B12 và choline. Trứng luộc, trứng hấp hoặc trứng bác chín mềm đều có thể phù hợp với người cao tuổi gặp khó khăn khi nhai.

Để món trứng dễ ăn hơn, có thể hấp trứng với một lượng nước hoặc sữa phù hợp, tạo kết cấu mềm và ẩm. Trứng cũng có thể được nấu cùng đậu phụ non hoặc băm nhỏ trong món canh.

2. Cá hấp hoặc cá kho nhừ bổ sung đạm và các dưỡng chất cần thiết

Cá là nguồn protein chất lượng cao. Một số loại cá béo như cá hồi, cá mòi còn cung cấp omega-3, các loại cá nhỏ có xương mềm cũng cung cấp canxi.

Người sau tuổi 70 nên ăn các món cá kho mềm. Ảnh: Ly Na.

Cá hấp, cá nấu canh hoặc cá kho mềm là những lựa chọn phù hợp hơn so với cá chiên khô, cứng. Có thể gỡ bỏ da, xương và dằm cá kỹ trước khi cho người cao tuổi ăn. Không nên chủ quan với xương cá nhỏ vì chúng vẫn có thể gây hóc hoặc tổn thương đường tiêu hóa.

3. Đậu phụ non cung cấp protein thực vật dễ kết hợp trong bữa ăn

Đậu phụ được làm từ đậu nành, cung cấp protein thực vật và có kết cấu mềm, đặc biệt ở loại đậu phụ non. Thực phẩm này có thể dùng cho người cao tuổi muốn đa dạng nguồn đạm ngoài thịt, cá và trứng.

Đậu phụ non có thể hấp, nấu canh, sốt thịt băm hoặc nghiền nhẹ để trộn với cháo. Khi chế biến, nên dùng lượng gia vị vừa phải và tránh chiên quá lâu khiến bề mặt đậu khô, dai.

4. Sữa và sữa chua cung cấp canxi sau tuổi 70

Sữa cung cấp protein, canxi và nhiều sản phẩm còn được bổ sung vitamin D. Sữa chua cũng cung cấp protein, có kết cấu mềm và thuận tiện khi dùng làm bữa phụ.

Người sau tuổi 70 có thể lựa chọn sữa tươi, sữa chua không đường hoặc loại ít đường tùy nhu cầu. Sữa chua đặc có thể dễ dùng hơn với một số người nhưng cần chọn kết cấu phù hợp với khả năng nuốt của từng người.

Người không dung nạp lactose có thể thử sữa không lactose hoặc sản phẩm thay thế phù hợp. Đồ uống từ đậu nành chỉ có thành phần protein tương đương khi được lựa chọn đúng loại; không phải mọi loại sữa thực vật đều cung cấp lượng protein giống sữa bò.

5. Thịt gà nạc nấu mềm dễ nhai nuốt

Thịt gà nạc cung cấp protein và có thể được sử dụng trong nhiều món ăn. Tuy nhiên, thịt gà luộc quá lâu hoặc để khô có thể trở nên dai, gây khó nhai đối với người cao tuổi.

Để thịt mềm hơn, có thể nấu gà với nước đến khi chín kỹ, sau đó xé nhỏ hoặc băm nhuyễn, trộn cùng cháo, súp hoặc nước sốt. Phần thịt nạc được làm ẩm thường dễ ăn hơn miếng thịt lớn, khô.

Nên loại bỏ xương và sụn trước khi ăn. Với người có khả năng nhai hạn chế, cần điều chỉnh kích thước và độ mềm của thịt theo khả năng thực tế, thay vì chỉ cắt thành miếng nhỏ.

6. Đậu lăng và các loại đậu nấu nhừ cung cấp chất xơ

Đậu lăng, đậu xanh, đậu đỏ và một số loại đậu khác cung cấp protein thực vật, chất xơ cùng các vitamin và khoáng chất. Khi được nấu nhừ, chúng có thể trở thành món ăn mềm, dễ kết hợp trong khẩu phần của người cao tuổi.

Có thể nấu đậu thành súp, cháo hoặc nghiền nhuyễn sau khi đã nấu chín. Với người dễ đầy hơi, nên bắt đầu bằng lượng nhỏ, tăng dần tùy khả năng dung nạp và bảo đảm đậu được nấu chín kỹ.

Protein từ thực vật có thể góp phần đáp ứng nhu cầu đạm hằng ngày. Tuy nhiên, hàm lượng protein giữa các loại đậu và cách chế biến khác nhau, nên phối hợp nhiều nguồn thực phẩm thay vì chỉ dựa vào một loại đậu.

7. Thịt nạc băm hoặc xay nhỏ

Thịt lợn nạc và thịt bò nạc là nguồn cung cấp dồi dào chất đạm, chất sắt cùng vitamin B12 cho người cao tuổi. Với những người gặp khó khăn khi nhai nuốt, thịt băm hoặc thịt xay nhuyễn sẽ là lựa chọn phù hợp, giúp việc ăn uống và tiêu hóa trở nên dễ dàng hơn so với việc dùng các miếng thịt nguyên khối.

Khi chế biến, thịt nên được viên mềm, hấp, nấu súp hoặc kết hợp cùng cháo và rau củ ninh nhừ. Món ăn cần được nấu chín kỹ nhưng tránh để quá khô hay dai cứng, nên thêm nước dùng thanh đạm giúp thịt mềm, giữ độ ẩm và kích thích cảm giác ngon miệng.

Để đảm bảo đủ dinh dưỡng cho người cao tuổi, nên luân phiên thay đổi thực đơn với cá, trứng, sữa và đậu phụ để đa dạng hóa nguồn protein mỗi ngày. Đồng thời, cần hạn chế các loại thịt chế biến sẵn như xúc xích hay thịt nguội chứa nhiều muối và chất bảo quản không có lợi cho sức khỏe. Một chế độ ăn lành mạnh với các loại thức ăn được chế biến mềm, dễ nhai giúp người lớn tuổi đảm bảo đủ dinh dưỡng, duy trì thể lực, phòng ngừa mất cơ mà vẫn cảm thấy ngon miệng trong từng bữa ăn.