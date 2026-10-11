7 thực phẩm gây hại cho sức khỏe người sau tuổi 70

1. Nhóm người sau tuổi 70 cần đặc biệt chú ý chế độ dinh dưỡng

Nội dung 1. Nhóm người sau tuổi 70 cần đặc biệt chú ý chế độ dinh dưỡng 2. Những thực phẩm gây hại cho sức khỏe nên tránh hoặc hạn chế

Phần lớn người từ sau tuổi 70 trở lên thường đối mặt với các bệnh mạn tính như huyết áp, rối loạn mỡ máu, tim mạch, loãng xương, đái tháo đường... Việc ăn uống không đủ chất hoặc sử dụng thực phẩm không phù hợp có thể làm suy giảm sức khỏe, tăng nguy cơ mắc và làm nặng thêm tình trạng bệnh sẵn có.

Ở giai đoạn này, chế độ dinh dưỡng khoa học có vai trò rất quan trọng giúp người sau tuổi 70 duy trì thể lực, làm chậm quá trình lão hóa và kiểm soát hiệu quả các bệnh mạn tính nhờ việc cung cấp đầy đủ vi chất, kiểm soát năng lượng và giảm gánh nặng chuyển hóa cho cơ thể.

Các bệnh mạn tính ở người cao tuổi liên quan mật thiết đến dinh dưỡng cần đặc biệt lưu ý gồm:

Tăng huyết áp và bệnh tim mạch: Liên quan trực tiếp đến việc tiêu thụ nhiều muối, chất béo bão hòa và chất béo chuyển hóa, cần ưu tiên chế độ ăn lành mạnh.

Đái tháo đường type 2: Liên quan đến tình trạng tiêu thụ thực phẩm chứa nhiều đường tinh luyện và tinh bột xấu, cần tăng cường thực phẩm giàu chất xơ để ổn định đường huyết.

Loãng xương: Xuất phát từ sự suy giảm khả năng hấp thu khoáng chất, cần bổ sung đủ vi chất, đặc biệt là canxi và magie.

Rối loạn tiêu hóa và táo bón: Do hệ tiêu hóa suy giảm chức năng, chế độ ăn cần ưu tiên thực phẩm dễ tiêu, mềm và giàu chất xơ hòa tan.

2. Những thực phẩm gây hại cho sức khỏe nên tránh hoặc hạn chế

Ăn nhiều món mặn sẽ ảnh hưởng xấu đến huyết áp và tim mạch người sau tuổi 70. Ảnh minh họa AI

Thực phẩm mặn, chứa nhiều muối (natri)

Người cao tuổi cần chú ý hạn chế các món ăn mặn chứa nhiều natri như: dưa cà muối, cá khô, mắm tôm, thịt xông khói, xúc xích, mì gói và các món kho mặn...

Nguyên nhân do khi tiêu thụ lượng muối cao sẽ làm tăng áp lực lên thành mạch máu dẫn đến tăng huyết áp, nguy cơ đột quỵ, tai biến mạch máu não và làm suy giảm chức năng thận.

Thực phẩm và đồ uống chứa nhiều đường tinh luyện

Các thực phẩm và đồ uống chứa nhiều đường tinh luyện như: bánh kẹo ngọt, nước ngọt có gas, trà sữa, chè ngọt và trái cây ngâm đường nên hạn chế.

Những món ăn này gây tăng đường huyết đột ngột, làm nặng thêm bệnh đái tháo đường type, tích tụ mỡ nội tạng, gia tăng tình trạng viêm và cản trở sự hấp thu các khoáng chất thiết yếu.

Thực phẩm chiên rán nhiều chất béo bão hòa/chất béo chuyển hóa

Các món chiên rán nhiều chất béo bão hòa hoặc chất béo chuyển hóa như: khoai tây chiên, gà rán, các món xào ngập dầu, đồ ăn nhanh, đồ nướng công nghiệp... là thủ phạm làm tăng lượng cholesterol xấu trong máu, gây xơ vữa động mạch, nhồi máu cơ tim, đồng thời rất khó tiêu, gây đầy bụng và trào ngược dạ dày.

Thực phẩm chứa nhiều carbohydrate tinh chế, ít chất xơ

Các thực phẩm chứa nhiều carbohydrate tinh chế nhưng ít chất xơ như: bánh mì trắng công nghiệp, cơm từ gạo trắng xát kỹ hay bánh ngọt làm từ bột mì tinh luyện khiến đường huyết tăng nhanh sau khi ăn, gây mệt mỏi và làm trầm trọng thêm tình trạng táo bón thường gặp ở người cao tuổi.

Thịt chế biến sẵn và các sản phẩm nhiều phụ gia

Các sản phẩm thịt chế biến sẵn chứa nhiều phụ gia như: lạp xưởng, giò chả nhiều chất bảo quản, xúc xích công nghiệp, thịt nguội chứa nitrit/nitrat cũng gây hại cho gan, thận, hệ tiêu hóa và làm tăng nguy cơ mắc bệnh đường ruột.

Đồ ăn tái, sống hoặc chưa nấu chín kỹ

Hệ miễn dịch người cao tuổi suy yếu nên rất dễ bị nhiễm các tác nhân gây ngộ độc thực phẩm. Khi bị ngộ độc, đối tượng này cũng dễ bị nặng hơn, gây tiêu chảy cấp, mất nước nguy hiểm đến tính mạng.

Nên tránh ăn đồ ăn tái, sống hoặc chưa nấu chín kỹ như: gỏi cá, nem chua, tiết canh, trứng lòng đào không rõ nguồn gốc, rau sống rửa không kỹ và sữa tươi chưa tiệt trùng...

Rượu, bia và đồ uống có cồn

Không nên uống rượu, bia và đồ uống có cồn vì sẽ làm tổn thương gan, suy giảm trí nhớ, gây mất cân bằng dễ té ngã gãy xương và tương tác nguy hiểm với thuốc điều trị bệnh mạn tính.