7 tàu dầu trúng hỏa lực và thủy lôi tại eo biển Hormuz

IRGC không nêu chi tiết thông tin các tàu bị tấn công tại eo biển Hormuz. Tuy nhiên, có 4 tàu đã bị tấn công trực tiếp vì bị cáo buộc vi phạm các quy định do Iran đặt ra đối với hoạt động vận tải qua eo biển này.

Theo IRGC, việc Washington "khăng khăng thúc giục các tàu thuyền đi qua những vùng biển rải thủy lôi một cách bất hợp pháp đã dẫn đến việc số lượng các sự cố hàng hải ngày càng tăng".

Trong tuyên bố cùng ngày, chỉ huy IRGC, ông Ahmad Vahidi nói rằng: "Đối phương không hiểu ngôn ngữ nào khác ngoài ngôn ngữ của vũ lực và sức mạnh".

Iran hiện duy trì "sự hiện diện mạnh mẽ" trên biển, đồng thời khẳng định quốc gia này đã đạt đến "độ chín" trong lĩnh vực vũ khí không người lái, chỉ huy IRGC nói thêm.

Trong một bức thư gửi Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres và Chủ tịch luân phiên Hội đồng Bảo an Aglaia Balta hôm 21/10, Đại sứ Iran tại Liên Hợp Quốc Gholamhossein Darzi đã gọi hành động phong tỏa hải quân của Mỹ đối với Iran là "sự vi phạm trắng trợn" luật pháp quốc tế và Hiến chương Liên Hợp Quốc.

Ông Darzi cũng đề nghị các quan chức này bác bỏ và lên án mạnh mẽ các hành vi gây hấn liên tục của Mỹ đối với Iran thông qua việc phong tỏa trên biển.