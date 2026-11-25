Xã Mường Than có gần 6.300ha rừng, tỷ lệ che phủ đạt 40,66%. Mùa khô năm 2025–2026, công tác quản lý, bảo vệ rừng và PCCCR được địa phương triển khai đồng bộ, chủ động từ cơ sở. Ban Chỉ huy PCCCR xã đã ban hành 25 văn bản chỉ đạo, tổ chức 34 lượt tuyên truyền tại các bản với 3.248 lượt người tham gia; vận động 3.056 hộ gia đình ký cam kết bảo vệ rừng và PCCCR. Nhờ đó, trong mùa khô vừa qua, trên địa bàn xã không xảy ra vụ cháy rừng, không phát hiện, xử lý vi phạm pháp luật trong lĩnh vực lâm nghiệp.

Các đại biểu dự hội nghị.

Năm 2026, các đơn vị đã triển khai trồng mới 82ha rừng. Đối với chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng năm 2025, UBND xã chi trả hơn 4,267 tỷ đồng cho người dân tại 18 bản, tương ứng diện tích 3.506,76ha; Ban Quản lý rừng phòng hộ chi trả hơn 2,93 tỷ đồng cho người dân tại 20 bản, với diện tích 2.367,75ha.

Trong mùa khô năm 2026–2027, xã Mường Than đặt mục tiêu bảo vệ an toàn 6.268,59ha rừng hiện có, duy trì tỷ lệ che phủ rừng 40,66%. Để thực hiện mục tiêu này, xã tập trung kiện toàn, nâng cao hiệu quả hoạt động của Ban Chỉ huy PCCCR và các tổ bảo vệ rừng tại 18 bản; tăng cường tuần tra, kiểm tra tại các khu vực trọng điểm, có nguy cơ cháy cao...

Đồng chí Tao Văn Giót - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu tập trung thảo luận, đánh giá những khó khăn trong công tác quản lý, bảo vệ rừng.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Tao Văn Giót - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã đề nghị Ban Chỉ huy PCCCR xã, các cơ quan, đơn vị và các bản tiếp tục nâng cao tinh thần trách nhiệm, xác định công tác quản lý, bảo vệ rừng và PCCCR là nhiệm vụ thường xuyên, trọng tâm. Trong đó, chú trọng đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của nhân dân; kiện toàn Ban Chỉ huy PCCCR, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên, bố trí lực lượng trực 24/24 giờ trong những ngày cao điểm có nguy cơ cháy rừng cao. Đồng thời, duy trì thường xuyên công tác tuần tra, kiểm tra, kiểm soát địa bàn, kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm quy định về quản lý, bảo vệ rừng.

Lãnh đạo Đảng ủy, Ban Chỉ huy Quân sự xã trao thưởng cho các cá nhân, tập thể có thành tích trong công tác bảo vệ, phát triển rừng và PCCCR.

Nhân dịp này, UBND xã Mường Than biểu dương, khen thưởng 7 tập thể, 30 cá nhân có thành tích trong công tác bảo vệ, phát triển rừng và PCCCR mùa khô năm 2025 - 2026.