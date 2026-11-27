Tham gia cuộc vận động, Gia Lai có 7 tác giả đạt giải, phần lớn là hội viên Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh.

Cuộc vận động sáng tác được tổ chức nhằm khuyến khích các cây bút chuyên và không chuyên sáng tạo những tác phẩm văn học có giá trị, phản ánh sinh động đời sống, nhiệm vụ, sự hy sinh thầm lặng và tình cảm gắn bó giữa lực lượng Công an với nhân dân ở cơ sở.

Quang cảnh lễ trao giải. Ảnh: Kim Sơn

Tại buổi lễ, ở nội dung trao giải cho các tác giả chuyên nghiệp, Ban tổ chức đã trao 1 giải B (không có giải A), 3 giải C cho các tác phẩm thuộc thể loại tiểu thuyết; 3 giải A, 5 giải B, 7 giải C cho thể loại truyện ngắn; 2 giải B (không có giải A), 4 giải C cho thể loại ký.

Theo đó, Gia Lai có 3 tác giả xuất sắc được trao giải gồm Lê Thị Kim Sơn (xã Đak Đoa) với giải B cho tiểu thuyết “Sử thi làng”; Võ Đình Duy (xã Đak Đoa) giải B với chùm truyện ngắn “Con chim sâu tháng tư - Khúc cua tay áo”; Hoàng Thanh Hương (xã Ia Krêl) giải C với tác phẩm ký “Gặp nhau giữa mùa sương”.

Ở phần trao giải cho các tác giả không chuyên, với thể loại ký, Ban tổ chức đã trao 5 giải A, 7 giải B, 10 giải C; với thể loại truyện ngắn, trao 10 giải A, 15 giải B, 20 giải C.

Trong số đó, tác giả Trần Thị Thúy Trinh (Phòng Công tác chính trị, Công an tỉnh Gia Lai) giành “cú đúp với giải A cho truyện ngắn “Tiếng Ring Rơng trong gió” và giải B ký “Giã từ Bơ Lung Hơ Lâu”.

7 tác giả Gia Lai đạt giải tại Cuộc vận động. Từ trái sang: Các tác giả Nguyễn Thị Thanh Thúy, Võ Đình Duy, Lê Thị Kim Sơn, Hoàng Thanh Hương, Võ Thị Mỹ Hạnh, Trần Thị Thúy Trinh và Chu Hoàng Sinh. Ảnh: NVCC

3 giải B truyện ngắn cũng được trao cho các tác giả đến từ Gia Lai gồm: Nguyễn Thị Thanh Thúy (Công an phường An Phú) với tác phẩm “Người về từ Ó Đất”; Võ Thị Mỹ Hạnh (xã Ia Krêl) - “Có một con đường”; Chu Hoàng Sinh (Lữ đoàn 234) - “Vết chiêng”.

Trong chiều 27-11, cùng với trao giải cuộc vận động sáng tác trên, Ban tổ chức cũng trao giải Cuộc thi ảnh nghệ thuật, cuộc thi vẽ tranh cổ động hưởng ứng phong trào thi đua “Ba nhất: Kỷ luật nhất - trung thành nhất - gần dân nhất” trong Công an nhân dân. Theo đó, có 30 giải A, 40 giải B, 50 giải C đã được trao cho các tác giả.