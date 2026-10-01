7 sĩ quan công an sẽ lên đường thực hiện nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Thứ trưởng Phạm Thế Tùng đã trao Quyết định của Chủ tịch nước cho 7 sĩ quan thuộc Tổ công tác số 10 thực hiện nhiệm vụ tại Phái bộ MINUSCA (Cộng hòa Trung Phi).

7 sĩ quan được cử đi lần này gồm: Trung tá Nguyễn Đình Anh; Trung tá Trần Trọng Nguyên; Thiếu tá Phan Đắc Cường; Đại úy Phạm Phước Lộc; Đại úy Bùi Trung Dũng; Đại úy Nguyễn Phương Mai và Đại úy Nguyễn Lan Anh.

MINUSCA là Phái bộ Gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc tại Cộng hòa Trung Phi. Các sĩ quan Công an nhân dân Việt Nam được cử tham gia Phái bộ sẽ thực hiện nhiệm vụ theo vị trí, chức năng được Liên Hợp Quốc phân công.

Việc tham gia Phái bộ MINUSCA đòi hỏi sĩ quan phải đáp ứng các yêu cầu về chuyên môn, nghiệp vụ, pháp luật, ngoại ngữ, kỹ năng làm việc trong môi trường quốc tế, đồng thời có khả năng thích ứng với điều kiện thực địa và phối hợp với lực lượng đa quốc gia.

Thừa ủy quyền, Thứ trưởng Phạm Thế Tùng trao Quyết định của Chủ tịch nước cho 7 sĩ quan đi thực hiện nhiệm vụ GGHB LHQ tại Phái bộ MINUSCA (Ảnh: LL GGHB cung cấp)

Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Phạm Thế Tùng đánh giá cao công tác chuẩn bị các điều kiện để các sĩ quan sẵn sàng lên đường nhận nhiệm vụ.

Theo Thứ trưởng, trong năm 2026, Bộ Công an triển khai 4 tổ công tác với tổng cộng 25 lượt sĩ quan cá nhân thực hiện nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc. Đây là số lượng sĩ quan được triển khai trong một năm đông nhất từ trước đến nay.

Việc tăng cường lực lượng tham gia nhiệm vụ gìn giữ hòa bình diễn ra trong bối cảnh Liên Hợp Quốc đang phải thực hiện các biện pháp cắt giảm ngân sách, đồng thời các quốc gia cũng phải đổi mới phương thức tham gia đóng góp cho hoạt động của tổ chức này.

Thứ trưởng Phạm Thế Tùng cho rằng đây là bước tiến quan trọng của lực lượng gìn giữ hòa bình Bộ Công an, đồng thời thể hiện sự ghi nhận của Liên Hợp Quốc đối với năng lực, tính chuyên nghiệp của sĩ quan Công an nhân dân Việt Nam cũng như công tác chuẩn bị của Bộ Công an trong việc tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc.

Thứ trưởng Phạm Thế Tùng phát biểu tại buổi lễ (Ảnh: LL GGHB cung cấp)

Để các sĩ quan hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, Thứ trưởng Phạm Thế Tùng đề nghị Văn phòng Thường trực và Công an các đơn vị, địa phương xác định việc tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc là nhiệm vụ chính trị quan trọng mà lực lượng Công an nhân dân được Đảng, Nhà nước, Chính phủ tin tưởng giao phó.

Đây cũng là niềm vinh dự, tự hào của các đơn vị, địa phương và mỗi sĩ quan Công an nhân dân được lựa chọn tham gia nhiệm vụ quốc tế.

Thứ trưởng yêu cầu công tác đào tạo, huấn luyện tiền triển khai phải được thực hiện khoa học, bài bản, chu đáo và kỹ lưỡng. Mỗi cán bộ, chiến sĩ trước khi chính thức triển khai phải được trang bị đầy đủ kiến thức về chuyên môn, nghiệp vụ, pháp luật, kỹ năng cần thiết và các điều kiện hỗ trợ, đáp ứng yêu cầu, tiêu chuẩn của Liên Hợp Quốc.

Cùng với đó, cần chú trọng trang bị kiến thức về bảo vệ chính trị nội bộ, bảo đảm an ninh, an toàn; chủ động phương án ứng phó với những tình huống bất ngờ, khẩn cấp có thể phát sinh tại địa bàn thực địa trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Đại úy Nguyễn Lan Anh đại diện Tổ công tác phát biểu nhận nhiệm vụ (Ảnh: LL GGHB cung cấp)

Thứ trưởng Phạm Thế Tùng cũng yêu cầu chủ động phối hợp rà soát, tuyển chọn và tuyên truyền để cán bộ, chiến sĩ có đủ năng lực, trình độ và nguyện vọng đăng ký tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc.

Các cơ quan chức năng cần thực hiện đầy đủ chế độ, chính sách theo quy định của Chính phủ và Bộ Công an đối với cán bộ, chiến sĩ tham gia nhiệm vụ; đồng thời thường xuyên thăm hỏi, động viên gia đình các sĩ quan trong thời gian cán bộ thực hiện nhiệm vụ ở nước ngoài.

Đối với 7 sĩ quan nhận nhiệm vụ lần này, Thứ trưởng Phạm Thế Tùng yêu cầu mỗi người nhận thức rõ đây vừa là niềm vinh dự, vừa là trách nhiệm khi được lựa chọn đại diện cho lực lượng Công an nhân dân, đất nước và con người Việt Nam trong môi trường quốc tế.

Các sĩ quan cần giữ vững bản lĩnh chính trị, phẩm chất mẫu mực, tinh thần đoàn kết và trách nhiệm; phát huy năng lực, trình độ, kinh nghiệm, kỹ năng để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Đồng thời, các sĩ quan được yêu cầu vận dụng hiệu quả những kiến thức đã được đào tạo, tập huấn trước khi triển khai; nhanh chóng nắm bắt tình hình địa bàn, chủ động thích ứng với môi trường công tác và phát huy tối đa năng lực, trình độ để có thể ứng tuyển vào các vị trí công tác phù hợp tại Phái bộ.

Toàn cảnh buổi lễ (Ảnh: LL GGHB cung cấp)

Trong năm 2026, Bộ Công an triển khai 4 tổ công tác với 25 lượt sĩ quan cá nhân tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc. Đây là số lượng sĩ quan được triển khai trong một năm đông nhất từ trước đến nay của lực lượng Công an nhân dân Việt Nam.

Việc gia tăng lực lượng tham gia nhiệm vụ quốc tế được đánh giá là một bước tiến trong quá trình Bộ Công an chuẩn bị và triển khai lực lượng, đồng thời thể hiện sự ghi nhận của Liên Hợp Quốc đối với năng lực, tính chuyên nghiệp của sĩ quan Công an nhân dân Việt Nam.