7 sĩ quan Công an nhân dân Việt Nam thực hiện nhiệm vụ gìn giữ hòa bình tại Phái bộ MINUSCA

Thượng tướng Phạm Thế Tùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, Trưởng Ban Chỉ đạo triển khai Đề án Công an nhân dân Việt Nam tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc (Đề án 05) chủ trì buổi Lễ.

Dự buổi Lễ có đại diện các đơn vị trực thuộc Bộ, thành viên Ban Chỉ đạo Đề án 05; các sĩ quan được cử đi thực hiện nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc (GGHB LHQ) tại Phái bộ MINUSCA (Cộng hòa Trung Phi)…

Tại buổi Lễ, lãnh đạo Cục Tổ chức cán bộ đã công bố Quyết định của Chủ tịch nước về việc cử 7 sĩ quan của Công an nhân dân (CAND) Việt Nam đến Phái bộ MINUSCA (Cộng hòa Trung Phi) thực hiện nhiệm vụ GGHB LHQ.

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, đồng chí Thứ trưởng Phạm Thế Tùng đã trao Quyết định của Chủ tịch nước cho 7 sĩ quan thuộc Tổ công tác số 10 đi thực hiện nhiệm vụ tại Phái bộ MINUSCA (Cộng hòa Trung Phi), gồm: Trung tá Nguyễn Đình Anh; Trung tá Trần Trọng Nguyên; Thiếu tá Phan Đắc Cường; Đại úy Phạm Phước Lộc; Đại úy Bùi Trung Dũng; Đại úy Nguyễn Phương Mai; Đại úy Nguyễn Lan Anh.

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Thứ trưởng Phạm Thế Tùng trao Quyết định của Chủ tịch nước cho 7 sĩ quan đi thực hiện nhiệm vụ GGHB LHQ tại Phái bộ MINUSCA.

Phát biểu tại buổi Lễ, đồng chí Thứ trưởng Phạm Thế Tùng nêu rõ, năm 2026, Bộ Công an triển khai 4 Tổ công tác với 25 lượt sĩ quan cá nhân đi thực hiện nhiệm vụ GGHB, số lượng sĩ quan triển khai đông nhất từ trước đến nay. Đây là một bước tiến quan trọng của lực lượng GGHB Bộ Công an, thể hiện sự ghi nhận của LHQ đối với năng lực, tính chuyên nghiệp của sĩ quan CAND Việt Nam; cũng như công tác chuẩn bị sẵn sàng tham gia hoạt động GGHB LHQ.

Đồng chí Thứ trưởng tin tưởng, với truyền thống vẻ vang của lực lượng CAND, cùng với sự chuẩn bị chu đáo, quyết tâm cao, việc triển khai lực lượng tham gia Phái bộ MINUSCA lần này sẽ thành công tốt đẹp, xây dựng hình ảnh đầy tự hào về người chiến sĩ CAND Việt Nam tham gia hoạt động GGHB LHQ.

Đồng chí Thứ trưởng Phạm Thế Tùng phát biểu tại buổi Lễ.

Để các sĩ quan hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an giao khi tham gia hoạt động GGHB LHQ, đồng chí Thứ trưởng Phạm Thế Tùng đề nghị Văn phòng Thường trực Bộ Công an về GGHB LHQ và Công an các đơn vị, địa phương cần xác định tham gia hoạt động GGHB LHQ là nhiệm vụ chính trị quan trọng mà lực lượng CAND được Đảng, Nhà nước, Chính phủ tin tưởng giao phó; là niềm vinh dự, tự hào của Công an các đơn vị, địa phương và các sĩ quan CAND. Công tác đào tạo, huấn luyện tiền triển khai thật khoa học, bài bản, chu đáo, kỹ lưỡng, đảm bảo mỗi cán bộ, chiến sĩ khi chính thức triển khai phải thực sự vững vàng, được trang bị đầy đủ về chuyên môn, nghiệp vụ, pháp luật, các kỹ năng và sự hỗ trợ cần thiết để đáp ứng tốt nhất yêu cầu, điều kiện, tiêu chuẩn của LHQ…

Toàn cảnh Lễ trao quyết định.

Đồng chí Thứ trưởng nhấn mạnh, 7 sĩ quan đi thực hiện nhiệm vụ cần xác định đây là niềm vinh dự, tự hào lớn lao nhưng đồng thời cũng là trách nhiệm của người sĩ quan CAND được lựa chọn, đại diện hình ảnh của lực lượng CAND Việt Nam, đại diện hình ảnh đất nước, con người Việt Nam trong môi trường quốc tế. Giữ vững bản lĩnh chính trị, phẩm chất mẫu mực, tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, phát huy tốt năng lực, trình độ, kinh nghiệm, kỹ năng của bản thân, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao…

Đại úy Nguyễn Lan Anh phát biểu nhận nhiệm vụ.

Đồng chí Thứ trưởng Phạm Thế Tùng cùng các đại biểu và Tổ công tác số 10 dự Lễ công bố.

Thay mặt Tổ công tác số 10, Đại úy Nguyễn Lan Anh xin hứa sẽ hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được Bộ Công an và LHQ giao; tiếp nối truyền thống anh hùng, vẻ vang của lực lượng CAND Việt Nam trong việc góp phần bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa; phát huy tinh thần và tạo dấu ấn người chiến sĩ CAND bản lĩnh, trách nhiệm, kỷ luật trong môi trường làm việc đa quốc gia; nâng cao hơn nữa hình ảnh của con người Việt Nam thân thiện, yêu chuộng hòa bình, ham học hỏi và có trách nhiệm với cộng đồng quốc tế; xứng đáng với kỳ vọng, niềm tin của các đồng chí lãnh đạo giao cho.