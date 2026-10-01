7 sĩ quan Công an làm nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc tại Phái bộ MINUSCA

Ngày 1/10, tại Hà Nội, Bộ Công an tổ chức Lễ công bố Quyết định của Chủ tịch nước về việc cử lực lượng Công an nhân dân Việt Nam đi làm nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc tại Phái bộ MINUSCA (Cộng hòa Trung Phi) năm 2026.

Tham dự buổi lễ có đại diện các đơn vị trực thuộc Bộ Công an, thành viên Ban Chỉ đạo Đề án Công an nhân dân Việt Nam tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc; các sĩ quan được cử đi thực hiện nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc tại Phái bộ MINUSCA.

Tại buổi lễ, lãnh đạo Cục Tổ chức cán bộ, Bộ Công an đã công bố Quyết định của Chủ tịch nước về việc cử 7 sĩ quan của Công an nhân dân Việt Nam đến Phái bộ MINUSCA thực hiện nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc.

Công bố Quyết định của Chủ tịch nước về việc cử 7 sĩ quan của Công an nhân dân Việt Nam đến Phái bộ MINUSCA thực hiện nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc.

Các sĩ quan thuộc Tổ công tác số 10 đi thực hiện nhiệm vụ tại Phái bộ MINUSCA, gồm: Trung tá Nguyễn Đình Anh; Trung tá Trần Trọng Nguyên; Thiếu tá Phan Đắc Cường; Đại úy Phạm Phước Lộc; Đại úy Bùi Trung Dũng; Đại úy Nguyễn Phương Mai; Đại úy Nguyễn Lan Anh.

Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Phạm Thế Tùng nhấn mạnh, năm 2026, Bộ Công an triển khai 4 Tổ công tác với 25 lượt sĩ quan cá nhân đi thực hiện nhiệm vụ gìn giữ hòa bình, số lượng sĩ quan triển khai đông nhất từ trước đến nay. Đây là một bước tiến quan trọng của lực lượng gìn giữ hòa bình Bộ Công an, thể hiện sự ghi nhận của Liên Hợp Quốc đối với năng lực, tính chuyên nghiệp của sĩ quan Công an nhân dân Việt Nam; cũng như công tác chuẩn bị sẵn sàng tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc.

Thứ trưởng Phạm Thế Tùng tin tưởng, với truyền thống vẻ vang của lực lượng Công an nhân dân, cùng với sự chuẩn bị chu đáo, quyết tâm cao, việc triển khai lực lượng tham gia Phái bộ MINUSCA lần này sẽ thành công tốt đẹp, xây dựng hình ảnh đầy tự hào về người chiến sĩ Công an nhân dân Việt Nam tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc.

Các sĩ quan đi thực hiện nhiệm vụ cần xác định đây là niềm vinh dự, tự hào lớn lao nhưng đồng thời cũng là trách nhiệm của người sĩ quan Công an nhân dân được lựa chọn, đại diện hình ảnh của lực lượng Công an nhân dân Việt Nam, đại diện hình ảnh đất nước, con người Việt Nam trong môi trường quốc tế. Giữ vững bản lĩnh chính trị, phẩm chất mẫu mực, tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, phát huy tốt năng lực, trình độ, kinh nghiệm, kỹ năng của bản thân, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.