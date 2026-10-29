7 sao Hoa ngữ sở hữu phim phá vạn nhiệt độ trên 3 nền tảng: Triệu Lộ Tư vắng mặt trên BXH

Theo danh sách được cộng đồng yêu phim Hoa ngữ tổng hợp vào tháng 10/2026, có 7 diễn viên đạt thành tích sở hữu phim truyền hình vượt ngưỡng nhiệt độ cao trên cả ba nền tảng lớn gồm iQIYI, Tencent Video và Youku. Danh sách quy tụ những cái tên nổi bật như Triệu Lệ Dĩnh, Ngu Thư Hân, Triệu Kim Mạch, Bạch Kính Đình, Lưu Vũ Ninh, Trương Lăng Hách và Điền Hi Vi.

Đáng chú ý, mỗi diễn viên đều có dấu ấn riêng về số lượng tác phẩm, vị trí trong dàn diễn viên hoặc tốc độ đạt thành tích.

1. Triệu Lệ Dĩnh

Triệu Lệ Dĩnh là cái tên mở đầu danh sách khi trở thành diễn viên đầu tiên được ghi nhận có phim đạt ngưỡng nhiệt độ cao trên cả ba nền tảng. Ba tác phẩm tiêu biểu gồm Gió Thổi Bán Hạ, Dữ Phượng Hành và Hạnh Phúc Đến Vạn Gia, lần lượt gắn với iQIYI, Tencent Video và Youku.

Đáng chú ý, nữ diễn viên còn được cộng đồng thống kê là người duy nhất có ba bộ phim liên tiếp đảm nhận vai chính thứ nhất (Phiên 1) đạt thành tích này. Đây là dấu mốc cho thấy sức hút của Triệu Lệ Dĩnh trong nhiều dòng phim, từ đề tài hiện thực đến cổ trang.

2. Ngu Thư Hân

Ngu Thư Hân là đại diện nổi bật của thế hệ tiểu hoa sinh sau năm 1995. Các tác phẩm giúp cô ghi dấu ấn trên ba nền tảng gồm Thương Lan Quyết, Hai Người Bạn Cùng Rừng và Vĩnh Dạ Tinh Hà.

Điểm đáng chú ý là cả ba tác phẩm đều được thống kê ở vị trí Phiên 1 của nữ diễn viên. Từ hình tượng Lý Lan Địch trong Thương Lan Quyết đến những vai diễn mang màu sắc khác biệt, Ngu Thư Hân từng bước xây dựng dấu ấn trong dòng phim truyền hình Hoa ngữ, đặc biệt ở thể loại cổ trang.

3. Triệu Kim Mạch

Triệu Kim Mạch là gương mặt đại diện cho lứa diễn viên sinh sau năm 2000. Cô được ghi nhận là tiểu hoa 00 đầu tiên có phim đạt ngưỡng nhiệt độ cao trên cả ba nền tảng.

Những tác phẩm tiêu biểu trong danh sách gồm Khai Đoan, Độ Hoa Niên và Tẩy Trắng. Khác với một số diễn viên có thành tích tập trung ở vai chính thứ nhất, các tác phẩm của Triệu Kim Mạch được thống kê với nhiều vị trí khác nhau, gồm Phiên 1, Phiên 2 và Phiên 3.

Thành tích này cho thấy sự hiện diện của nữ diễn viên trong nhiều dự án thuộc các dòng phim khác nhau. Tuy nhiên, sức hút của từng tác phẩm vẫn cần được đánh giá riêng dựa trên nội dung, phản hồi khán giả và hiệu quả phát sóng.

4. Bạch Kính Đình

Bạch Kính Đình là nam diễn viên đầu tiên được ghi nhận đạt thành tích phim phá vạn trên cả ba nền tảng lớn. Anh cũng là cái tên nổi bật về số lượng tác phẩm đảm nhận vai chính thứ nhất đạt thành tích này.

Theo bảng thống kê được chia sẻ, nam diễn viên có bốn phim Phiên 1 đạt ngưỡng nhiệt độ nói trên. Các tác phẩm tiêu biểu gồm Khanh Khanh Nhật Thường, Trường Phong Độ, Khai Đoan và Khó Dỗ Dành.

Đây là thành tích đáng chú ý trong bối cảnh các nền tảng trực tuyến có nhóm khán giả và cách tính nhiệt độ riêng. Bạch Kính Đình cũng cho thấy sự đa dạng khi tham gia cả phim cổ trang, tình cảm lẫn những câu chuyện hiện đại có yếu tố trinh thám, hồi hộp.

5. Lưu Vũ Ninh

Lưu Vũ Ninh được cộng đồng thống kê ghi nhận là nam diễn viên đầu tiên có ba bộ phim liên tiếp đạt thành tích phá vạn trên ba nền tảng. Ba tác phẩm tiêu biểu gồm Nhất Niệm Quan Sơn, Chiết Yêu và Châu Liêm Ngọc Mạc.

Điểm đặc biệt trong danh sách của Lưu Vũ Ninh là các bộ phim đều được thống kê ở vị trí Phiên 2. Dù không phải người đứng đầu bảng phân vai, nam diễn viên vẫn ghi dấu ấn qua những dự án có sức hút trên thị trường phim trực tuyến.

Bên cạnh hoạt động diễn xuất, Lưu Vũ Ninh còn được biết đến với vai trò ca sĩ. Sự kết hợp giữa âm nhạc và phim ảnh giúp anh sở hữu lượng người hâm mộ riêng, đồng thời mở rộng độ nhận diện với khán giả.

6. Trương Lăng Hách

Trương Lăng Hách là đại diện nổi bật của thế hệ tiểu sinh sinh sau năm 1995. Anh được ghi nhận là tiểu sinh 95 đầu tiên có phim đạt ngưỡng nhiệt độ cao trên cả ba nền tảng.

Các tác phẩm tiêu biểu gồm Ninh An Như Mộng, Độ Hoa Niên và Trục Ngọc. Trong đó, Trục Ngọc là dự án đáng chú ý khi được thống kê đạt thành tích trên nhiều nền tảng.

Theo bảng tổng hợp, các tác phẩm của Trương Lăng Hách thuộc nhóm Bình phiên và Phiên 2. Thành tích này góp phần củng cố sự hiện diện của nam diễn viên trong dòng phim truyền hình Hoa ngữ, đặc biệt ở thể loại cổ trang.

7. Điền Hi Vi

Điền Hi Vi là cái tên mới nhất góp mặt trong danh sách. Nữ diễn viên được ghi nhận hoàn tất thành tích phim phá vạn trên ba nền tảng trong vòng một năm, đồng thời sở hữu số lần phim đạt ngưỡng nhiệt độ này nhiều nhất theo bảng thống kê được chia sẻ.

Các tác phẩm tiêu biểu gồm Trục Ngọc, Tội Phạm Trí Tuệ Thấp và Giá Kim Thoa. Những dự án này giúp nữ diễn viên có mặt trên cả ba nền tảng lớn, trong đó các vai diễn được thống kê ở nhiều vị trí khác nhau, gồm Phiên 1, Phiên 2 và Bình phiên.

Việc liên tiếp góp mặt trong các dự án có sức hút giúp Điền Hi Vi trở thành gương mặt đáng chú ý của màn ảnh Hoa ngữ năm 2026. Thành tích của cô cũng cho thấy tốc độ tích lũy dấu ấn qua các tác phẩm là một yếu tố được khán giả quan tâm bên cạnh độ nổi tiếng cá nhân.

Nhìn chung, danh sách 7 diễn viên phản ánh khả năng tạo sức hút của các bộ phim trên nhiều nền tảng trực tuyến. Tuy nhiên, đây là thống kê do cộng đồng tổng hợp, chưa phải bảng xếp hạng được xác nhận thống nhất bởi các nền tảng. Ngưỡng nhiệt độ giữa iQIYI, Youku và Tencent Video cũng không hoàn toàn tương đương, vì vậy thành tích này nên được xem là một chỉ dấu về độ quan tâm dành cho tác phẩm, thay vì thước đo duy nhất để đánh giá diễn xuất hay chất lượng phim.