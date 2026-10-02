7 sản phẩm bị thu hồi ở nước ngoài, người Việt cần cảnh giác.

7 sản phẩm bị thu hồi ở nước ngoài, người Việt cần cảnh giác

Từ loa Bluetooth, pin sạc dự phòng đến đồ chơi trẻ em và hóa chất gia dụng, 7 nhóm sản phẩm đang bị thu hồi ở nước ngoài do tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn. Cơ quan chức năng cảnh báo người tiêu dùng Việt Nam cần kiểm tra kỹ nguồn gốc, thông tin sản phẩm, nhất là khi mua sắm qua các nền tảng trực tuyến.

Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia (Bộ Công Thương) vừa phát đi cảnh báo về 7 nhóm sản phẩm bị thu hồi tại nước ngoài trong tháng 9/2026. Những sản phẩm này tiềm ẩn nhiều rủi ro đối với sức khỏe và sự an toàn của người sử dụng, từ cháy nổ pin, bỏng nhiệt đến hóc nghẹn và nhiễm khuẩn.

Thông tin được cơ quan này tổng hợp từ các chương trình thu hồi do cơ quan quản lý an toàn sản phẩm và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tại nhiều quốc gia công bố.

Trong bối cảnh thương mại điện tử và mua sắm xuyên biên giới ngày càng phổ biến, các sản phẩm thuộc diện thu hồi tại nước ngoài có thể tiếp cận người tiêu dùng Việt Nam thông qua nhiều kênh phân phối. Điều này đặt ra yêu cầu chủ động kiểm tra thông tin trước khi mua và sử dụng hàng hóa.

Thiết bị điện tử tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ và bỏng nhiệt

Trong danh sách cảnh báo, ba sản phẩm sử dụng pin lithium-ion gồm loa Bluetooth Cambridge Audio Yoyo (M), pin sạc dự phòng NEWDERY model ZHX-PB22 và máy hỗ trợ giấc ngủ Love To Dream.

Loa Bluetooth di động Cambridge Audio Yoyo (M), có xuất xứ Trung Quốc, thuộc diện thu hồi do pin lithium-ion có thể quá nhiệt, dẫn đến cháy hoặc phát nổ.

Pin sạc dự phòng NEWDERY model ZHX-PB22, cũng có xuất xứ Trung Quốc, được cảnh báo về nguy cơ tương tự. Khi xảy ra sự cố, thiết bị có thể gây bỏng, thương tích nghiêm trọng hoặc thiệt hại tài sản.

Máy hỗ trợ giấc ngủ Love To Dream, xuất xứ Trung Quốc, cũng nằm trong nhóm sản phẩm bị thu hồi do nguy cơ mất an toàn liên quan đến pin.

Theo thông tin được Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia tổng hợp, một số sự cố bốc khói, cháy, phát nổ và thiệt hại tài sản liên quan đến nhóm sản phẩm này đã được ghi nhận tại Mỹ và Australia.

Pin lithium-ion là loại pin có thể sạc lại, được sử dụng rộng rãi trong điện thoại, máy tính xách tay, pin dự phòng và nhiều thiết bị điện tử cá nhân. Khi pin gặp sự cố, nhiệt độ có thể tăng cao, dẫn đến nguy cơ cháy hoặc phát nổ.

Bên cạnh ba sản phẩm trên, kính thông minh INMO Air3, xuất xứ Trung Quốc, cũng bị thu hồi tại Mỹ và Canada.

Nguyên nhân xuất phát từ bộ phận càng kính bên trái có thể nóng quá mức khi người dùng sử dụng thiết bị trong thời gian dài. Nhà sản xuất đã ghi nhận nhiều phản ánh về tình trạng quá nhiệt, trong đó có trường hợp người sử dụng cảm thấy nóng rát tại vùng mặt và tai trái.

Sự cố này cho thấy nguy cơ mất an toàn của thiết bị điện tử đeo trên người không chỉ giới hạn ở pin mà còn có thể xuất hiện tại các bộ phận tiếp xúc trực tiếp với cơ thể.

Đối với những sản phẩm nằm trong diện cảnh báo, người tiêu dùng cần kiểm tra chính xác tên thương hiệu, model và các thông tin nhận diện trước khi tiếp tục sử dụng.

Loa Bluetooth Cambridge Audio Yoyo (M) nằm trong danh sách sản phẩm bị thu hồi do nguy cơ mất an toàn liên quan đến pin. Hai sản phẩm khác trong danh sách cảnh báo là kẹo nước vị chua Ricky Joy Sour Crush và đồ chơi bóp mềm hình bánh bao GIHNJSI.

Kẹo nước Ricky Joy Sour Crush, có xuất xứ Colombia, được thiết kế dưới dạng chai với viên bi lăn ở đầu để đưa kẹo ra ngoài. Sản phẩm bị thu hồi tại Mỹ do viên bi có thể bung khỏi chai trong quá trình sử dụng.

Nếu trẻ em hoặc người sử dụng vô tình nuốt phải viên bi, bộ phận này có thể gây hóc, nghẹn và đe dọa an toàn đường thở.

Trong khi đó, đồ chơi bóp mềm hình bánh bao GIHNJSI, xuất xứ Trung Quốc, bị thu hồi do bên trong chứa các hạt hút nước.

Khi trẻ làm rách đồ chơi và nuốt phải, các hạt này có thể hấp thụ chất lỏng, tăng kích thước trong đường tiêu hóa và gây tắc nghẽn đường ruột.

Theo cảnh báo, những trường hợp nghiêm trọng có thể dẫn đến nôn ói, mất nước, thậm chí tử vong nếu không được xử lý kịp thời.

Nguy cơ của các sản phẩm này nằm ở những chi tiết nhỏ mà người mua có thể không nhận ra khi quan sát hình thức bên ngoài. Đặc biệt, trẻ nhỏ thường có thói quen đưa đồ vật vào miệng hoặc cắn, nhai đồ chơi.

Phụ huynh cần kiểm tra độ chắc chắn của các bộ phận, độ tuổi sử dụng được nhà sản xuất khuyến nghị và những cảnh báo an toàn trên bao bì trước khi cho trẻ tiếp xúc với sản phẩm.

Nếu trẻ có dấu hiệu hóc nghẹn, khó thở hoặc nghi ngờ đã nuốt phải hạt hút nước, cần đưa trẻ đến cơ sở y tế để được đánh giá và xử lý.

Kẹo nước Ricky Joy Sour Crush bị thu hồi tại Mỹ do viên bi ở đầu chai có thể bung ra, gây nguy cơ hóc nghẹn. Ảnh minh họa sản phẩm.Khoảng 6,3 triệu chai chất tẩy rửa bị thu hồi do nguy cơ nhiễm khuẩn

Nhóm sản phẩm thứ bảy trong danh sách cảnh báo gồm các loại chất tẩy rửa đa năng có hương thơm mang thương hiệu Mistolin và Lestoil, xuất xứ Puerto Rico.

Khoảng 6,3 triệu chai thuộc nhóm sản phẩm này đang được thu hồi tại Puerto Rico và Quần đảo Virgin thuộc Mỹ do nguy cơ nhiễm vi khuẩn.

Một trong những tác nhân được cảnh báo là Pseudomonas aeruginosa, loại vi khuẩn có thể gây nhiễm trùng, nhất là đối với người có hệ miễn dịch suy yếu hoặc đang sử dụng thiết bị y tế gắn ngoài.

Nguy cơ nhiễm khuẩn trong sản phẩm tẩy rửa đặt ra vấn đề về kiểm soát chất lượng trong quá trình sản xuất, đóng gói và phân phối hóa chất gia dụng.

Đối với người tiêu dùng, việc lựa chọn chất tẩy rửa cần dựa trên thông tin về nguồn gốc, nhà sản xuất, thành phần và hướng dẫn sử dụng. Những sản phẩm thuộc diện thu hồi cần được xử lý theo hướng dẫn của cơ quan chức năng và đơn vị chịu trách nhiệm thu hồi.

Người Việt cần làm gì khi mua sắm trực tuyến?

Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia cho biết, sự phát triển của thương mại điện tử và hoạt động mua sắm xuyên biên giới khiến việc kiểm soát sản phẩm lưu thông trên thị trường trở nên phức tạp hơn.

Hàng hóa thuộc diện cảnh báo hoặc thu hồi tại nước ngoài vẫn có khả năng được nhập khẩu, phân phối hoặc chào bán tại Việt Nam thông qua các sàn thương mại điện tử, mạng xã hội, cửa hàng nhỏ lẻ và những kênh nhập khẩu không chính thức.

Tuy nhiên, cảnh báo này không đồng nghĩa với việc toàn bộ 7 nhóm sản phẩm đã được xác nhận đang lưu hành tại Việt Nam. Thông tin hiện có cũng chưa xác định số lượng sản phẩm thuộc diện thu hồi đã được bán cho người tiêu dùng trong nước.

Để hạn chế rủi ro, cơ quan chức năng khuyến nghị người mua chủ động đối chiếu tên sản phẩm, nhãn hiệu, model, mã lô và thời gian sản xuất với các thông báo thu hồi được công bố.

Với thiết bị điện tử sử dụng pin lithium-ion, người dùng cần ngừng sạc và ngừng sử dụng nếu phát hiện dấu hiệu nóng bất thường, pin phồng, biến dạng, bốc khói hoặc có mùi khét. Không đặt thiết bị có dấu hiệu hư hỏng gần vật liệu dễ cháy và cần xử lý pin theo hướng dẫn an toàn.

Đối với đồ chơi trẻ em, phụ huynh nên kiểm tra các bộ phận có thể tháo rời, tránh cho trẻ sử dụng sản phẩm có chi tiết nhỏ dễ bong tách hoặc chứa vật liệu có nguy cơ gây hại khi nuốt phải.

Khi mua bánh kẹo, thực phẩm và hóa chất gia dụng, người tiêu dùng cần ưu tiên sản phẩm có thông tin nhà sản xuất, đơn vị phân phối và nhãn mác rõ ràng. Không tiếp tục sử dụng hàng hóa thuộc diện thu hồi ngay cả khi sản phẩm chưa xuất hiện dấu hiệu bất thường.

Người mua cũng nên lưu giữ hóa đơn, thông tin đơn hàng và lịch sử giao dịch để thuận tiện liên hệ với người bán khi cần đổi trả, hoàn tiền hoặc thực hiện các biện pháp khắc phục.

Trong môi trường mua sắm trực tuyến, việc theo dõi thông báo thu hồi từ cơ quan quản lý là một biện pháp giúp người tiêu dùng nhận diện sớm những sản phẩm có nguy cơ mất an toàn, thay vì chỉ dựa vào quảng cáo hoặc đánh giá của người bán.

7 nhóm sản phẩm nằm trong danh sách cảnh báo Sản phẩm Nguy cơ Loa Bluetooth Cambridge Audio Yoyo (M): Pin quá nhiệt, cháy nổ Pin sạc NEWDERY ZHX-PB22: Cháy nổ, gây bỏng Kính thông minh INMO Air3: Càng kính quá nhiệt Kẹo Ricky Joy Sour Crush: Hóc, nghẹn do viên bi Đồ chơi GIHNJSI: Hạt hút nước gây tắc ruột Máy hỗ trợ giấc ngủ Love To Dream: Pin quá nhiệt, cháy nổ Chất tẩy rửa Mistolin và Lestoil: Nguy cơ nhiễm khuẩn