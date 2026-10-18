7 sai lầm khi trang trí phòng khách khiến nhà tốn tiền mà vẫn kém sang

Dưới đây là những sai lầm khi thiết kế phòng khách làm giảm tính thẩm mỹ và khiến việc dọn dẹp thêm vất vả.

Mua nội thất chỉ vì thấy đẹp

Một chiếc bàn trang trí bắt mắt, ghế đơn hợp xu hướng hay món đồ lưu niệm độc đáo có thể khiến nhiều người muốn mua ngay mà chưa cân nhắc nhu cầu thực tế. Khi quá nhiều món đồ không cần thiết xuất hiện trong phòng khách, không gian dễ trở nên bừa bộn, thiếu chỗ sinh hoạt.

Trước khi mua sắm, nên xác định rõ công năng của từng món đồ và đo đạc diện tích phòng. Hãy ưu tiên những vật dụng phục vụ nhu cầu hằng ngày, sau đó mới bổ sung đồ trang trí. Cách làm này vừa giúp tiết kiệm chi phí, vừa giữ cho phòng khách thông thoáng.

Mặc định phải kê sofa sát tường

Kê sofa sát tường là cách bố trí quen thuộc, đặc biệt trong những căn phòng nhỏ. Tuy nhiên, với phòng khách rộng, việc đẩy toàn bộ ghế vào sát tường đôi khi khiến không gian trở nên rời rạc, thiếu cảm giác quây quần.

Nếu diện tích cho phép, gia chủ có thể thử đưa sofa ra xa tường một khoảng phù hợp, kết hợp bàn trà và ghế phụ để tạo thành khu vực trò chuyện rõ ràng. Dù vậy, không nên áp dụng máy móc: phòng nhỏ vẫn có thể kê sofa sát tường để tiết kiệm diện tích. Điều quan trọng là bảo đảm lối đi thuận tiện và bố cục cân đối.

Với phòng khách rộng, việc kê sofa sát tường dễ khiến không gian rời rạc, thiếu cảm giác quây quần

Treo tranh quá cao hoặc quá thấp

Tranh ảnh có thể tạo điểm nhấn cho phòng khách, nhưng treo sai vị trí lại khiến tổng thể mất hài hòa. Tranh quá cao dễ tạo cảm giác tách rời khỏi nội thất bên dưới, trong khi tranh quá thấp có thể khiến bức tường trông nặng nề.

Một gợi ý phổ biến là đặt tâm tranh ở độ cao khoảng 150cm tính từ sàn. Nếu tranh treo phía trên sofa, nên cân nhắc mối tương quan giữa kích thước tranh, chiều rộng ghế và khoảng cách với đồ nội thất. Đây là mốc tham khảo, không phải quy tắc cứng nhắc; vị trí phù hợp còn phụ thuộc vào chiều cao trần và cách bố trí căn phòng.

Bỏ quên hệ thống ánh sáng

Phòng khách thiếu ánh sáng thường tạo cảm giác tối, bí và khó làm nổi bật màu sắc nội thất. Ngược lại, chỉ sử dụng một nguồn sáng mạnh duy nhất cũng có thể khiến không gian thiếu chiều sâu.

Nên tận dụng ánh sáng tự nhiên bằng cách hạn chế che kín cửa sổ, đồng thời kết hợp đèn trần với đèn bàn hoặc đèn đứng khi cần. Ánh sáng vàng ấm có thể tạo cảm giác gần gũi, trong khi ánh sáng trung tính phù hợp với nhiều hoạt động thường ngày. Cách bố trí nên linh hoạt theo diện tích phòng và nhu cầu sử dụng.

Trưng bày quá nhiều đồ sưu tầm

Những món đồ lưu niệm, tượng nhỏ hay vật phẩm sưu tầm có thể thể hiện cá tính của gia chủ. Tuy nhiên, nếu bày quá nhiều trên bàn trà, kệ tivi và tủ trang trí, phòng khách dễ trở nên rối mắt, đồng thời tích tụ bụi và mất thêm thời gian vệ sinh.

Thay vì trưng bày tất cả, hãy chọn một vài món có ý nghĩa hoặc nổi bật nhất. Các vật dụng còn lại có thể được cất gọn và thay đổi theo từng thời điểm. Một khoảng trống hợp lý trên kệ cũng giúp những món đồ được lựa chọn trở nên nổi bật hơn.

Trưng bày quá nhiều đồ sưu tầm dễ khiến không gian trở nên rối mắt, dễ tích tụ bụi bẩn

Chọn nội thất giá rẻ nhưng bỏ qua chất lượng

Giá bán thấp có thể hấp dẫn, nhưng nếu sản phẩm có kết cấu thiếu chắc chắn, chất liệu nhanh xuống cấp hoặc khó vệ sinh, chi phí thay mới về lâu dài có thể cao hơn dự kiến.

Khi mua sofa, bàn trà hay kệ tủ, nên kiểm tra độ chắc chắn, bề mặt hoàn thiện, chất liệu và chính sách bảo hành. Không nhất thiết món đồ nào cũng phải đắt tiền; điều quan trọng là chọn sản phẩm phù hợp với tần suất sử dụng, ngân sách và điều kiện sinh hoạt của gia đình.

Treo rèm quá ngắn hoặc không cân đối

Rèm cửa không chỉ có tác dụng che nắng mà còn ảnh hưởng đáng kể đến cảm giác về chiều cao và sự mềm mại của phòng khách. Rèm quá ngắn, đặc biệt khi kết thúc ở vị trí lưng chừng tường mà không có chủ ý thiết kế, có thể khiến tổng thể thiếu cân đối.

Với nhiều không gian, rèm dài chạm nhẹ sàn tạo cảm giác liền mạch và thanh lịch. Thanh treo cũng có thể được đặt cao hơn mép cửa để tạo cảm giác trần nhà cao hơn. Tuy nhiên, cần đo đạc cẩn thận để tránh rèm kéo lê trên sàn, vướng lối đi hoặc gây bất tiện khi vệ sinh.