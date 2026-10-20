7 quy tắc chuẩn bị ứng phó khẩn cấp cho xe ô tô

Xe ô tô hiện đại được trang bị nhiều tính năng an toàn, nhưng để thực sự sẵn sàng đối phó với tình huống khẩn cấp, chủ xe cần chuẩn bị kỹ lưỡng về bảo dưỡng, trang bị vật dụng thiết yếu và lựa chọn phương tiện phù hợp. Việc duy trì xe trong trạng thái tốt và có đầy đủ dụng cụ cứu hộ sẽ giúp tăng cơ hội an toàn khi gặp thiên tai hoặc sự cố bất ngờ.

Người lái nhấn nút cảnh báo nguy hiểm trên bảng điều khiển để chuẩn bị ứng phó tình huống khẩn cấp khi lái xe. Ảnh: Yahoo

Để tránh các sự cố kỹ thuật trong tình huống khẩn cấp, việc bảo dưỡng xe định kỳ là điều cần thiết. Chủ xe nên chú ý thay dầu, kiểm tra và bảo dưỡng hệ thống động cơ, cũng như luân phiên lốp để đảm bảo xe vận hành ổn định khi cần thiết.

Ngoài ra, khoang chứa đồ của xe cần được trang bị bộ dụng cụ cứu hộ gồm chăn ấm, quần áo dự phòng, vật dụng sơ cứu, nước uống và thực phẩm đóng hộp nhằm đáp ứng nhu cầu thiết yếu khi bị kẹt lại hoặc phải sơ tán.

Việc duy trì mức nhiên liệu tối thiểu một phần tư bình xăng hoặc đảm bảo xe điện được sạc đầy là yếu tố quan trọng, đặc biệt khi có cảnh báo thời tiết xấu hoặc lệnh sơ tán được ban hành.

Lốp xe cũng cần được kiểm tra thường xuyên về độ mòn, áp suất và tình trạng tổng thể để đảm bảo khả năng bám đường và an toàn khi di chuyển trong điều kiện khắc nghiệt.

Chủ xe nên giữ khoang hành lý gọn gàng, loại bỏ các vật dụng không cần thiết để tối ưu không gian chứa các vật dụng khẩn cấp, giúp dễ dàng tiếp cận khi cần thiết.

Để tránh phụ thuộc hoàn toàn vào điện thoại thông minh, việc chuẩn bị các phương tiện định vị thay thế như hệ thống GPS tích hợp sẵn trên xe hoặc bản đồ giấy sẽ giúp định hướng chính xác khi mất tín hiệu di động.

Cuối cùng, lựa chọn xe phù hợp với điều kiện địa phương cũng rất quan trọng. Xe có hệ dẫn động bốn bánh sẽ mang lại khả năng vận hành tốt hơn trên địa hình khó khăn, đồng thời các tính năng như hệ thống sưởi, điều hòa và không gian rộng rãi sẽ hỗ trợ hiệu quả trong các tình huống khẩn cấp.