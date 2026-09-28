7 quán chè nổi tiếng ở phường Hoàn Kiếm, đông khách suốt hàng chục năm

Chè Bà Thìn, Bát Đàn

Từ một gánh hàng rong, quán chè Bà Thìn dần trở thành địa chỉ ăn vặt nổi tiếng của người dân Hà Nội và hấp dẫn du khách khi tới Thủ đô.

Mùa đông, quán nổi tiếng với xôi chè nóng, bánh trôi tàu, chè con ong, cốm xào. Còn mùa hè, thực khách tìm tới thưởng thức các món chè giải nhiệt như chè sen, đỗ đen, đỗ xanh, chè hoa cau, tào phớ...

Chè hoa cau ngọt mát, hợp với những người thích ăn nhạt. Hạt đậu xanh được nấu chín mềm cùng bột sắn dây, thêm một chút tinh dầu bưởi đem lại hương thơm thoang thoảng nhưng không lấn át những nguyên liệu khác. Thạch đen trân châu ăn kèm nước hoa nhài hay tào phớ núng nính rất thích hợp để xua tan nắng nóng.

Quán còn có cả các món ăn vặt như bánh cốm nhân đậu xanh, bánh chín tầng mây, cốm xào, chè con ong... Các món ở đây có giá từ 25.000 đồng.

Chè 4 Mùa, Hàng Cân

Đây được coi là một trong những quán chè lâu đời bậc nhất ở phố cổ Hà Nội. Quán đông khách từ đông sang hè với các món chè truyền thống như đậu xanh, đậu đen, sen nhãn dừa, thạch trân châu, bánh trôi tàu, chè bà cốt... Các món từ hạt sen luôn được ninh mềm, bùi nhưng không nát, đỗ xanh sánh mịn mà không quá đặc.

Gần đây quán bổ sung vào thực đơn nhiều món chè "hiện đại" như chè khúc bạch, sữa chua mít, sữa chua nếp cẩm, các món ăn vặt như nem chua rán, khoai chiên, phô mai que... Các món ở đây có giá từ 25.000 đồng.

Quán chè này còn nổi tiếng với góc ban công tầng 2 có thể vừa thưởng thức chè vừa ngắm nhìn phố phường Hà Nội.

Ảnh: Chè 4 Mùa Hàng Cân

Chè Lộc Tài, Hàng Điếu

Nằm tại số 76 phố Hàng Điếu (phường Hoàn Kiếm), quán chè mở cửa từ năm 2000 của gia đình chị Nguyễn Thanh Thúy nhiều năm nay trở thành địa chỉ ăn uống hút khách Thủ đô nhờ thực đơn đa dạng, nhiều món ngon.

Vào mùa hè, những món được yêu thích nhất là chè sen long nhãn, nhãn lồng bao sen, đậu đen thạch hoa nhài, chè cốm, chè bưởi… Còn vào những ngày trời đông lạnh thì bát chè chuối nướng, bánh trôi tàu hoặc chè sắn nóng sẽ là lựa chọn lý tưởng cho du khách.

Chè ở đây có giá dao động từ 25.000 đến 40.000 đồng/bát. Ngoài hương vị chè, không gian cổ kính, nhuốm màu thời gian của quán cũng được xem như điểm nhấn ấn tượng, níu chân du khách.

Từng chiếc bát được sử dụng tại quán đều là bát cổ, dùng loại men trắng vẽ lam trang trí hoặc men rạn; mâm đựng cũng là các loại mâm đồng cổ, mâm gỗ. Bàn ghế được làm hoàn toàn bằng gỗ nâu trầm đã bạc màu...

Quán chè nằm trong căn nhà cổ tại phố Hàng Điếu với mọi ngóc ngách tràn ngập đồ cổ khiến thực khách như lạc vào không gian Hà Nội đầu thế kỷ 20. Ảnh: Phạm Mai

Bánh trôi tàu bác Phạm Bằng, Hàng Giầy

Quán bánh trôi tàu của cố diễn viên Phạm Bằng có tuổi đời hơn 30 năm. Quán từng đóng cửa khoảng 5 năm nhưng sau đó mở lại vào năm 2017.

Ba món ăn đặc trưng của quán là chí mà phù, lục tàu xá và bánh trôi tàu. Món ăn phù hợp nhất vào buổi chiều khi tiết trời se lạnh.

Bánh trôi tàu của quán không cho thêm nước cốt dừa mà mộc mạc với vỏ bánh nếp, nhân mè đen hoặc nhân dừa xào. Nước chè nấu với đường, gừng, một lượng vừa đủ để không quá ngọt và quá nồng. Khi ăn, vị bùi của nhân bánh hoà quyện cùng độ dẻo mềm của nếp và nước chè thơm ngọt.

Lục tàu xá tương tự món chè đỗ xanh nhưng được chế biến công phu hơn, với hạt sen hầm nhừ, củ mã thầy, vỏ quýt. Quán thường xuyên đông đúc thực khách.

Chè ở ngõ Đồng Xuân

Ngõ Đồng Xuân hay còn được gọi là ngõ chợ Đồng Xuân (Hoàn Kiếm, Hà Nội) dài vỏn vẹn khoảng 200m. Dọc theo con ngõ nhỏ - chỉ đủ rộng để kê một dãy bàn ghế, phần còn lại du khách đi khép nép tránh nhau, "mê cung ẩm thực" hiện ra với đủ các món ngon được bày biện bắt mắt như nem cuốn, bánh tôm, bún ốc, bún chả que tre... và chè thập cẩm.

Hai quán đông khách nhất chợ là chè Liên và chè Yến. Chè Liên đã mở bán hơn 30 năm. Chủ quán tự tay thực hiện gần 20 món chè khác nhau như chè đỗ xanh, đỗ đen, khoai, sữa chua, caramen... Món nổi bật của quán là chè chuối. Chuối phải nướng cho se lại rồi chờ nguội mới bắt đầu nấu chè, vị ngọt vừa phải.

Chè Yến cũng có tuổi đời hơn 20 năm. Quán có khoảng 23 vị chè, thạch như chè đỗ xanh, chè đỗ đen, chè bưởi, chè khoai, chè chuối, sữa chua nếp cẩm… Các món chè thay đổi theo mùa. Mùa đông quán sẽ có thêm các loại chè nóng, bánh trôi nóng, xôi chè…

Những món chè truyền thống hấp dẫn trong ngõ Đồng Xuân. Ảnh: Linh Trang

Bánh trôi tàu cô Bích, Hàng Điếu

Quán chuyên phục vụ các món chè, từ chè lạnh cho mùa hè đến chè nóng cho mùa đông trong hơn 10 năm. Riêng mùa đông, ngoài các món phổ biến như chè sắn, chè cốt, chè đỗ đen thì bánh trôi tàu là món "bán chạy" nhất của quán.

Theo chủ quán, bánh trôi tàu được chế biến từ các nguyên liệu quen thuộc như gạo nếp, đỗ xanh, vừng đen, gừng già, đường.

Tuy nhiên, món bánh này có phần cầu kỳ hơn bánh trôi thường, ăn cùng với nước đường hương gừng, bỏ thêm chút cốt dừa béo ngậy và rắc ít lạc rang, dừa nạo lên trên. Một bát bánh trôi tàu của quán thông thường có 3 viên. Trong đó, viên bánh tròn là nhân đậu xanh, viên bánh dài là nhân vừng đen.

Ảnh: Hoàng Hiếu

Tào phớ Zô Zô, Hàng Da

Nằm trên phố Hàng Da, phường Hoàn Kiếm, quán tào phớ "siêu nhỏ, siêu chật" nhưng nổi tiếng đông khách. Thực đơn của quán gồm tào phớ, thạch găng, tàu hũ trân châu đen, caramen, chè khúc bạch,... Trong đó, tào phớ và thạch găng truyền thống có giá 13.000 đồng/bát, còn lại các món có giá dao động từ 18.000 đến 33.000 đồng.

Mỗi bát tào phớ khi bưng ra đều nóng hổi, chan nước đường ngọt nhẹ và thơm mùi hoa nhài, gợi nhớ về hương vị món tào phớ truyền thống. Những miếng tào phớ trắng ngà, núng nính, khi ăn mềm, mướt, thơm, như tan ngay trong miệng. Thạch găng màu xanh sẫm, được cắt thành những miếng mỏng.

Các món được nhận xét là khá đầy đặn so với mức giá, hương vị thơm ngon với độ ngọt vừa phải.