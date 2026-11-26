Theo Công an TP Đà Nẵng, vào 3h33 ngày 26/11, Đội Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC và CNCH) trên sông, thuộc Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an TP. Đà Nẵng, nhận được tin báo từ Trung tâm Thông tin chỉ huy về việc có người gặp nạn trên sông Hàn, khu vực cầu Trần Thị Lý.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, 4 cán bộ, chiến sĩ trong ca trực đã nhanh chóng triển khai xuồng máy đến khu vực người gặp nạn để tổ chức cứu hộ.

Đến 3h40 cùng ngày, tổ công tác đã tiếp cận, đưa nạn nhân là một nam thanh niên 20 tuổi lên xuồng an toàn.

Thời điểm được đưa khỏi mặt nước, nạn nhân vẫn còn sống. Lực lượng cứu nạn nhanh chóng đưa nam thanh niên vào bờ, bàn giao cho lực lượng y tế tiếp tục chăm sóc.

Đến 4h15 cùng ngày, công tác cứu nạn kết thúc.

Nạn nhân được đưa đi cấp cứu. Ảnh: CACC.

Chỉ trong vòng 7 phút kể từ khi tiếp nhận tin báo, lực lượng chức năng đã kịp thời đưa người gặp nạn lên xuồng an toàn.

Vụ việc cho thấy tinh thần trách nhiệm, khả năng ứng trực và phản ứng nhanh của lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an TP. Đà Nẵng trong công tác cứu nạn, cứu hộ, góp phần bảo vệ tính mạng người dân.