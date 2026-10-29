7 phường, xã liên kết phát triển không gian đô thị Pleiku

Tham gia hội nghị có đại diện lãnh đạo 7 phường, xã gồm: Pleiku, An Phú, Diên Hồng, Hội Phú, Thống Nhất, xã Biển Hồ và xã Gào.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Minh Phương

Trong bối cảnh thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, mỗi phường, xã có chức năng, nhiệm vụ và thẩm quyền riêng, song nhiều vấn đề phát triển kinh tế - xã hội đòi hỏi sự phối hợp liên địa bàn.

Vì vậy, việc tăng cường liên kết nhằm chuyển từ tư duy quản lý theo địa giới hành chính sang quản trị theo không gian phát triển, từ phối hợp giải quyết công việc sang hợp tác cùng phát triển, bảo đảm hài hòa lợi ích giữa các địa phương.

Tại hội nghị, đại diện các địa phương đã thảo luận, trao đổi những khó khăn, vướng mắc và đề xuất giải pháp phối hợp trong công tác quy hoạch, triển khai các dự án đầu tư, phát triển nông nghiệp, thương mại, dịch vụ, du lịch và quản lý trật tự đô thị.

Bí thư Đảng ủy phường Diên Hồng Đoàn Hữu Dũng phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Minh Phương

Các đại biểu tập trung xác định những lĩnh vực hợp tác có tính đột phá, nhất là phát triển thương mại, dịch vụ, du lịch, kinh tế đêm; kết nối các sản phẩm văn hóa, du lịch sinh thái, cộng đồng và nông nghiệp chất lượng cao. Qua đó, từng bước hình thành những sản phẩm, chuỗi dịch vụ có sức cạnh tranh, tạo động lực tăng trưởng mới cho toàn khu vực.

Bên cạnh đó, các địa phương chú trọng phối hợp kết nối hạ tầng giao thông, hệ thống cấp thoát nước, chỉnh trang đô thị, bảo vệ môi trường; giải quyết những bất cập về trật tự xây dựng, trật tự đô thị, an ninh trật tự tại các khu vực giáp ranh. Đồng thời, tăng cường rà soát quy hoạch, các dự án đầu tư, thống nhất kiến nghị cấp có thẩm quyền tháo gỡ những vướng mắc phát sinh.

Đại diện lãnh đạo 7 phường, xã thuộc TP. Pleiku cũ ký kết quy chế phối hợp nhằm thúc đẩy hợp tác và phát triển không gian đô thị Pleiku. Ảnh: Minh Phương

Tại hội nghị, đại diện lãnh đạo 7 phường, xã đã ký kết quy chế phối hợp, thống nhất định hướng xây dựng cơ chế hợp tác thiết thực, lâu dài trên nguyên tắc bình đẳng, tự chủ, phát huy thế mạnh và bổ trợ lẫn nhau; mở rộng liên kết trong các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội, chuyển đổi số, xúc tiến đầu tư và kết nối doanh nghiệp.

Các nội dung hợp tác sẽ được cụ thể hóa thành chương trình, kế hoạch với nhiệm vụ, trách nhiệm và lộ trình thực hiện rõ ràng.

Với tinh thần “Bảy địa phương - Một không gian phát triển - Cùng hợp tác, cùng phát triển”, hội nghị tạo nền tảng tăng cường liên kết, chia sẻ nguồn lực, tháo gỡ những khó khăn chung, hướng đến xây dựng không gian Pleiku phát triển bền vững, giàu bản sắc và có sức hấp dẫn trong tương lai.