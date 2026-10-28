7 phim Việt vượt mốc doanh thu 400 tỷ đồng

Dẫn đầu danh sách phim Việt ăn khách nhất mọi thời là Mưa đỏ. Tác phẩm do Đặng Thái Huyền đạo diễn và Điện ảnh Quân đội Nhân dân sản xuất. Lấy bối cảnh tại Thành cổ Quảng Trị, phim xoay quanh cuộc chiến đấu 81 ngày đêm của một tiểu đội lính trẻ mà đa phần là học sinh, sinh viên. Ra mắt tháng 8/2025, Mưa đỏ gây sốt phòng vé nhiều ngày liền trước khi rời rạp với thành tích 714 tỷ đồng.

Trước khi bị Mưa đỏ soán ngôi, kỷ lục phim Việt ăn khách nhất từng do Mai nắm giữ. Đứa con tinh thần của đạo diễn Trấn Thành xoay quanh cuộc đời của một cô gái massage (Phương Anh Đào) gặp được chàng trai mình thích nhưng vì nhiều biến cố mà họ không thể thành đôi. Mai dắt túi 551 tỷ đồng, cũng được đánh giá là tác phẩm điện ảnh ấn tượng nhất mà Trấn Thành từng thực hiện.

Là "tân binh" trong danh sách này, Trại buôn người có hành trình khá bất ngờ ở phòng vé. Dù không ra mắt dịp lễ, Tết, tác phẩm do Toni Dương Bảo Anh cầm trịch vẫn gây sốt rạp chiếu nhiều ngày liền, một phần nhờ hiệu ứng truyền miệng của khán giả. Lấy đề tài nạn lừa đảo buôn người qua biên giới, tác phẩm nhận được lời khen ở mảng hành động, giải trí, trong khi kịch bản vẫn gây tranh luận trái chiều. Doanh thu phim tính đến 28/10 là gần 488 tỷ đồng và vẫn đang tiếp tục tăng.

Lật mặt 7 do Lý Hải đạo diễn, ra mắt dịp 30/4 năm 2024. Tác phẩm thuộc chủ đề tâm lý/gia đình, kể câu chuyện về 5 người con với điều kiện sống khác nhau phải xoay sở để chăm sóc mẹ già. Câu chuyện không mới mẻ, nhưng chủ đề phim gần gũi, dễ chạm tới khán giả đại chúng, lại ra mắt vào thời điểm dòng phim gia đình được đón nhận rộng rãi ở rạp Việt. Doanh thu Lật mặt 7 theo ghi nhận là 482 tỷ đồng.

Một phim khác của Trấn Thành trong danh sách này là Nhà bà Nữ, với doanh thu 475 tỷ đồng. Ra mắt dịp Tết 2023, chuyện phim xoay quanh những mâu thuẫn trong gia đình bà Ngọc Nữ, một chủ tiệm bánh canh cua ở khu chung cư cũ. Tác phẩm quy tụ dàn diễn viên như Uyển Ân, Lê Giang, Song Luân, Ngọc Giàu...

Đứng thứ 6 trong danh sách phim Việt ăn khách nhất là Thỏ ơi, ra mắt mùa Tết 2026. Ở dự án này, Trấn Thành làm mới bản thân với màu sắc phim giật gân, tâm lý. Câu chuyện kể về một nữ MC tư vấn tình cảm (Lyly) đối mặt với khủng hoảng hôn nhân và bí mật đen tối của chồng. Phim được nhận xét có tình tiết lôi cuốn, nhưng kịch bản chưa thực sự chặt chẽ. Doanh thu Thỏ ơi theo ghi nhận là 450 tỷ đồng.

Cái tên cuối cùng trong danh sách là Bố già. Đây tiếp tục là một dự án có Trấn Thành ở vai trò cầm trịch, kết hợp với Vũ Ngọc Đãng. Dựa trên web-drama cùng tên, phim xoay quanh mối quan hệ giữa hai cha con trong một gia đình. Thời điểm ra mắt, tác phẩm vướng tranh luận nhưng vẫn được đông đảo người xem đón nhận, doanh thu đạt 420 tỷ đồng.