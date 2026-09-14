7 phim Hoa ngữ xuyên không khiến bạn không thể rời mắt

1. Thái Tử Phi Thăng Chức Ký (Go Princess Go)

Thái Tử Phi Thăng Chức Ký là một trong những bộ phim xuyên không hài hước và “lầy lội” nhất. Trương Thiên Ái vào vai Trương Bằng, một tay chơi bất ngờ xuyên không về quá khứ và trở thành phụ nữ. Ban đầu, anh tìm mọi cách để trở về hiện đại nhưng dần thích nghi với cuộc sống mới, thậm chí còn thích thú khi có thể thoải mái tán tỉnh các cô gái.

Mọi chuyện trở nên phức tạp khi Trương Bằng phải kết hôn với Tề Thịnh, vị thái tử mà anh dần nảy sinh tình cảm. Không quá nghiêm túc và liên tục tự trào, bộ phim là lựa chọn phù hợp với những ai muốn tìm một tác phẩm xuyên không hài hước, khác biệt.

2. Bộ Bộ Kinh Tâm (Scarlet Heart)

Bộ Bộ Kinh Tâm là một trong những tác phẩm xuyên không nổi tiếng và lấy nhiều nước mắt của khán giả. Lưu Thi Thi vào vai Trương Hiểu, cô gái hiện đại xuyên không về triều Thanh và trở thành Nhược Hy. Tại đây, cô bị cuốn vào cuộc tranh giành ngai vàng giữa các vị hoàng tử, đồng thời cố gắng không làm thay đổi lịch sử.

Bộ phim ghi dấu nhờ câu chuyện tình yêu nhiều day dứt, những mối quan hệ huynh đệ phức tạp cùng hàng loạt lựa chọn đầy đau lòng. Với khán giả yêu thích tình yêu, phản bội và những câu chuyện bi thương, Bộ Bộ Kinh Tâm gần như là tác phẩm không thể bỏ qua.

3. Cung Tỏa Tâm Ngọc (Palace)

Trong Cung Tỏa Tâm Ngọc, Dương Mịch vào vai Lạc Tình Xuyên, cô gái xuyên không về triều Thanh và gặp gỡ Tứ a ca cùng Bát a ca. Từ đây, cô bị cuốn vào chuyện tình rắc rối với hai vị hoàng tử.

Tác phẩm có mô-típ khá tương đồng với Bộ Bộ Kinh Tâm khi nữ chính xuyên không về triều Thanh và vướng vào cuộc tranh giành quyền lực giữa các hoàng tử. Tuy nhiên, bộ phim có màu sắc nhẹ nhàng hơn, phù hợp với những ai muốn xem phim cổ trang xuyên không nhưng không quá bi thương.

4. Manh Thê Thực Thần (Cinderella Chef)

Manh Thê Thực Thần kết hợp hài hòa giữa ẩm thực, tình yêu và yếu tố xuyên không. Vào một đêm trăng đỏ, Diệp Giai Dao bất ngờ xuyên không về quá khứ và kết hôn với Hạ Thuần Dư, người được phái đi nằm vùng trong một nhóm sơn tặc.

Ban đầu, cả hai thường xuyên đối đầu nhưng dần trở nên không thể tách rời. Nhờ tài năng nấu nướng, Diệp Giai Dao nhanh chóng thích nghi với cuộc sống mới và tạo ra nhiều món ăn độc đáo. Những tình huống hài hước cùng chuyện tình của cặp đôi giúp bộ phim trở thành lựa chọn nhẹ nhàng cho những ngày muốn xem phim thư giãn.

5. Ôi! Hoàng Đế Bệ Hạ Của Ta (Oh! My Emperor)

Triệu Lộ Tư đảm nhận vai Lạc Phi Phi, cô gái bất ngờ xuyên không đến một thế giới kỳ ảo, nơi ngai vàng được luân phiên giữa những người sở hữu các chòm sao.

Không còn hình ảnh dịu dàng thường thấy, Triệu Lộ Tư mang đến một nữ chính hoạt bát, hài hước và tạo ra nhiều tình huống dở khóc dở cười. Nếu yêu thích cổ trang pha hài và yếu tố giả tưởng, Ôi! Hoàng Đế Bệ Hạ Của Ta là một lựa chọn đáng cân nhắc.

6. Tình Yêu Vượt Qua Ngàn Năm (Love Weaves Through a Millennium)

Tình Yêu Vượt Qua Ngàn Năm mang đến một cách khai thác mới khi người xuyên không là nam chính. Công Minh là một học giả đến từ quá khứ, bất ngờ xuất hiện ở thời hiện đại và gặp nữ diễn viên Lâm Tương Tương.

Chuyện tình giữa hai nhân vật chính tạo nên nhiều khoảnh khắc đáng yêu, trong khi việc nam chính liên tục di chuyển giữa quá khứ và hiện tại giúp câu chuyện trở nên mới mẻ. Với những ai muốn tìm một tác phẩm xuyên không khác với mô-típ quen thuộc, đây là bộ phim đáng thử.

7. Song Thế Sủng Phi (The Eternal Love)

Song Thế Sủng Phi gây chú ý nhờ ý tưởng hai linh hồn cùng tồn tại trong một cơ thể. Tiểu Đàn nhập vào cơ thể Khúc Đàn Nhi và hai người liên tục thay phiên nhau xuất hiện.

Điều này khiến chuyện tình với Mặc Liên Thành trở nên đặc biệt khi anh dần phải lòng tính cách hoạt bát, hướng ngoại của Tiểu Đàn, hoàn toàn khác với vẻ dịu dàng của Đàn Nhi. Sự kết hợp giữa xuyên không, hài hước và tình yêu giúp Song Thế Sủng Phi trở thành một trong những lựa chọn thú vị của dòng phim này.