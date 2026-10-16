7 phim Hoa ngữ về tổng tài chiếm trọn trái tim khán giả

1. Dĩ Ái Vi Doanh (Only for Love)

Thời Yến (Vương Hạc Đệ) là CEO nhạy bén trong kinh doanh, luôn có những quyết định đầu tư táo bạo. Anh gặp Trịnh Thư Ý (Bạch Lộc), nữ phóng viên kinh tế đầy tham vọng đang tìm cách phỏng vấn mình. Sau khi bị bạn trai phản bội, Thư Ý tiếp cận Thời Yến với ý định săn tin độc quyền và trả đũa người mà cô hiểu lầm là tình địch.

Tuy nhiên, những lần gặp gỡ khiến Thư Ý dần yêu chàng CEO lạnh lùng nhưng chu đáo. Vương Hạc Đệ ghi điểm với hình tượng ít nói, có phần ghen tuông nhưng luôn chân thành khi yêu. Phản ứng hóa học giữa anh và Bạch Lộc tạo nên nhiều khoảnh khắc ngọt ngào.

2. Tình Yêu Anh Dành Cho Em (The Love You Give Me)

Tân Kỳ (Vương Tử Kỳ) và Mẫn Tuệ (Vương Ngọc Văn) từng yêu nhau nhưng chia tay vì hiểu lầm. Nhiều năm sau, anh trở thành nhà đầu tư thành đạt, còn cô là mẹ đơn thân kiêm giám đốc công ty công nghệ. Tân Kỳ vẫn oán giận người cũ cho đến khi phát hiện mình có thể là cha của con trai cô.

Anh tìm cách quay lại cuộc sống của hai mẹ con, mở ra hành trình hóa giải những tổn thương trong quá khứ. Bộ phim thu hút nhờ câu chuyện tình yêu đan xen giữa hiện tại và quá khứ, cùng màn kết hợp ăn ý của hai diễn viên chính.

3. Phương Pháp Khám Phá Tình Yêu (Exploration Methods of Love)

Mục Tu Luân (Cao Hãn Vũ) là CEO khó tính, bị mẹ liên tục thúc giục kết hôn. Anh hẹn hò theo hợp đồng với nữ diễn viên Tô Cẩm Khâm (Bối Tử Hàm), nhưng khi cô biến mất, chị gái song sinh Tô Kỷ Thời phải đóng giả em mình để thực hiện thỏa thuận.

Dù ban đầu chỉ xem đây là mối quan hệ vì lợi ích, Tu Luân và Kỷ Thời dần nảy sinh tình cảm qua những màn tranh cãi. Sự đối đầu hài hước cùng nét cuốn hút của Cao Hãn Vũ giúp chuyện tình hợp đồng trở nên thú vị.

4. Chào Ngài Cố Tiên Sinh (Hello Mr. Gu)

Cố Nam Châu (Trần Kính Khả) là CEO thành đạt nhưng mắc chứng sợ đám đông. Trong khi đó, Chu Kiến Thanh (Nghiêm Trí Siêu) mất đi cuộc sống giàu sang sau khi gia đình phá sản. Vì lợi ích kinh doanh, cả hai quyết định kết hôn theo hợp đồng.

Từ những lần đối đầu, họ dần yêu nhau và cùng khám phá những bí mật trong quá khứ. Trần Kính Khả ghi điểm với hình tượng CEO khép kín, nhạy cảm nhưng đáng mến. Bộ phim mang màu sắc hài lãng mạn nhẹ nhàng, phù hợp với khán giả yêu thích mô-típ cưới trước yêu sau.

5. Tình Yêu Trong Thời Gian (Love in Time)

Tô Gia Nam (Trịnh Nghiên Khải) buộc phải sống chung với Lục Bá Ngôn (Nhậm Ngạn Khải), CEO của một công ty đầu tư và cũng là người từng khiến cô tổn thương. Để giải quyết rắc rối liên quan đến tài sản gia đình, cả hai ký hợp đồng kết hôn giả.

Từ mối quan hệ đầy mâu thuẫn, Gia Nam và Bá Ngôn dần nhận ra tình cảm dành cho nhau. Dù nữ chính đôi lúc gây tranh cãi vì tính cách ích kỷ, hình tượng CEO lịch lãm, tự tin của Nhậm Ngạn Khải vẫn tạo được sức hút.

6. Tình Yêu Bá Đạo (Well Dominated Love)

Nhiếp Tinh Thần (Tuyên Lộ) trở thành trợ lý của CEO Nghiêm Cảnh Trí (Triệu Chí Vỹ), người thông minh, kiêu ngạo và cầu toàn. Trái ngược với tính cách khó gần của sếp, Tinh Thần chăm chỉ, có năng lực và luôn lạc quan.

Cảnh Trí dần ngưỡng mộ cô, còn những lần tiếp xúc khiến cả hai nảy sinh tình cảm. Bộ phim khai thác chuyện tình công sở qua các tình huống hài hước và hiểu lầm. Triệu Chí Vỹ tạo thiện cảm với hình tượng CEO khó chiều nhưng có nét duyên riêng.

7. Hướng Về Phía Tình Yêu (Here to Heart)

Chiến Nam Huyền (Trương Hàn) là doanh nhân thành đạt, sáng lập một công ty công nghệ cao nhưng vẫn mang nỗi đau từ mối tình đầu với Ôn Noãn (Trương Quân Ninh). Nhiều năm sau chia tay, Ôn Noãn trở về và làm việc tại công ty của anh.

Cuộc hội ngộ khiến những cảm xúc cũ trỗi dậy, trong khi Nam Huyền muốn tìm hiểu nguyên nhân khiến họ chia tay. Bộ phim mang màu sắc lãng mạn chậm rãi, khai thác hành trình những người yêu cũ tìm cơ hội trở về bên nhau. Trương Hàn và Trương Quân Ninh tạo nên nhiều khoảnh khắc giàu cảm xúc trên màn ảnh.