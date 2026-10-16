7 phim Hoa ngữ tình yêu công sở khiến khán giả mê mẩn

1. Nửa Đường Mật, Nửa Đau Thương (Love Is Sweet)

Giang Quân (Bạch Lộc) gia nhập công ty đầu tư MH để thực hiện di nguyện của người cha quá cố. Tại đây, cô bất ngờ gặp lại Viên Soái (La Vân Hi), người bạn thời thơ ấu nay trở thành cấp trên nghiêm khắc. Những lần đối đầu khiến cả hai liên tục tranh cãi, nhưng đằng sau vẻ ngoài lạnh lùng của Viên Soái là tình cảm anh dành cho Giang Quân suốt nhiều năm.

Khi tình cảm cũ dần trở lại, cả hai phải đối mặt với sự cạnh tranh trong công việc và những rắc rối tình cảm. Phim ghi điểm nhờ phản ứng hóa học ăn ý của cặp chính cùng câu chuyện tình yêu ngọt ngào giữa môi trường tài chính đầy áp lực.

2. Em Là Thành Trì Doanh Lũy Của Anh (You Are My Hero)

Mễ Kha (Mã Tư Thuần) là bác sĩ nội trú giàu lòng nhân ái, còn Hình Khắc Lũy (Bạch Kính Đình) là đội trưởng đội đặc nhiệm từng cứu cô trong một vụ cướp. Hai người tái ngộ khi Mễ Kha tham gia chương trình huấn luyện cứu hộ do đội của Khắc Lũy phụ trách. Từ những bất đồng ban đầu, họ dần thấu hiểu và nảy sinh tình cảm.

Bên cạnh chuyện tình lãng mạn, phim khắc họa những nhiệm vụ nguy hiểm và sự tận tụy của các bác sĩ, sĩ quan cứu hộ. Sự kết hợp giữa hành động, tình yêu và những khoảnh khắc xúc động giúp tác phẩm trở nên gần gũi với khán giả.

3. Chúng Ta Kết Hôn Đi (Once We Get Married)

Cố Hề Hề (Vương Ngọc Văn) điều hành cửa hàng váy cưới trực tuyến và mơ ước xây dựng thương hiệu thời trang riêng. Trong một sự kiện, cô gặp Doãn Tư Thần (Vương Tử Kỳ), vị giám đốc giàu có, lạnh lùng. Vì một thương vụ kinh doanh, cả hai quyết định ký hợp đồng kết hôn trong ba tháng dù thường xuyên bất đồng về tính cách.

Sống chung một thời gian, Tư Thần dần nhận ra sự chân thành và quyết tâm của Hề Hề, còn cô khám phá khía cạnh dịu dàng của anh. Cuộc hôn nhân giả dần biến thành tình yêu thật, tạo nên câu chuyện lãng mạn pha hài hước với nhiều tình huống thú vị.

4. Khói Lửa Nhân Gian Của Tôi (Fireworks of My Heart)

Tống Diệm (Dương Dương) là đội trưởng đội cứu hỏa, còn Hứa Thấm (Vương Sở Nhiên) là bác sĩ cấp cứu. Từng yêu nhau sâu đậm khi còn trẻ, cả hai buộc phải chia tay vì áp lực gia đình. Mười năm sau, họ gặp lại khi cùng làm những công việc liên quan đến cứu hộ, nhưng những tổn thương trong quá khứ vẫn chưa thể xóa nhòa.

Qua những lần đối mặt với hiểm nguy, Tống Diệm và Hứa Thấm dần học cách hàn gắn, khôi phục niềm tin và tìm kiếm cơ hội thứ hai. Phim đan xen chuyện tình dang dở với những hy sinh thầm lặng của người làm nghề cứu hộ, cấp cứu.

5. Tìm Thấy Em (Find Yourself)

Hạ Phồn Tinh (Tống Thiến) là nữ giám đốc 32 tuổi thành công trong sự nghiệp nhưng chịu áp lực kết hôn từ gia đình và xã hội. Cuộc sống của cô thay đổi khi Nguyên Tống (Tống Uy Long), thực tập sinh 21 tuổi, chủ động theo đuổi. Cả hai bắt đầu mối quan hệ bí mật vì lo ngại khoảng cách tuổi tác và ánh nhìn của người khác.

Trong khi Phồn Tinh rung động trước sự nhiệt thành của Nguyên Tống, Diệp Lộc Minh (Vương Diệu Khánh), một người đàn ông trưởng thành và ổn định, cũng muốn chinh phục trái tim cô. Bộ phim khai thác chuyện tình chị em, đồng thời đặt ra những vấn đề về định kiến xã hội, áp lực gia đình và lựa chọn hạnh phúc cá nhân.

6. Ánh Trăng Không Hiểu Lòng Tôi (Moonlight)

Sở Lập (Ngu Thư Hân) là cô gái trẻ yêu văn học, quyết tâm trở thành biên tập viên tại nhà xuất bản Nguyên Nguyệt dù tốt nghiệp ngành tài chính. Công việc đưa cô đến với Chu Xuyên (Đinh Vũ Hề), nhà văn nổi tiếng có tính cách kiêu ngạo và khó hợp tác. Những bất đồng liên tục khiến cả hai vừa tranh cãi vừa dần quan tâm đến nhau.

Mối quan hệ thay đổi khi họ phát hiện đã là bạn bè trên mạng từ lâu, từng âm thầm động viên đối phương. Bên cạnh chuyện tình lãng mạn, phim còn phản ánh những thử thách của ngành xuất bản và hành trình người trẻ theo đuổi đam mê.

7. Người Phiên Dịch (The Interpreter)

Kiều Phi (Dương Mịch) xuất thân bình thường, vừa theo đuổi ước mơ trở thành phiên dịch viên vừa chăm sóc người mẹ mắc bệnh. Cô gặp Trình Gia Dương (Hoàng Hiên), phiên dịch viên tài năng và nghiêm khắc, khi trở thành thực tập sinh tại viện phiên dịch. Từ những lần bất đồng trong công việc, cả hai dần nhận ra năng lực và tình cảm dành cho nhau.

Tuy nhiên, mối quan hệ của họ gặp nhiều trở ngại từ gia đình và những người cũng dành tình cảm cho Gia Dương. Phim khai thác chuyện tình công sở đan xen áp lực nghề nghiệp, những khác biệt về hoàn cảnh sống và nỗ lực vượt qua thử thách để đến bên nhau.