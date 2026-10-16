7 phim Hoa ngữ lãng mạn đáng thêm vào danh sách xem

1. Phù Dao hoàng hậu (Legend of Fuyao)

Với Dương Mịch trong vai Mạnh Phù Dao và Nguyễn Kinh Thiên đảm nhận vai Trưởng Tôn Vô Cực, Phù Dao hoàng hậu hội tụ nhiều yếu tố hấp dẫn của dòng phim cổ trang kỳ ảo như cốt truyện phức tạp, bối cảnh đẹp mắt, phục trang cầu kỳ và những màn hành động mãn nhãn.

Phim kể về hành trình Mạnh Phù Dao và Trưởng Tôn Vô Cực đối đầu với những thế lực hùng mạnh để diệt trừ cái ác, mang lại bình yên cho thiên hạ. Từ một cô gái vô tư, Phù Dao dần trưởng thành thành người phụ nữ thông minh, đầy tham vọng. Chuyện tình giữa cô và Vô Cực cũng mang đến nhiều khoảnh khắc ngọt ngào xen lẫn xúc động.

2. Bạn gái của tôi (My Girlfriend)

Bộ phim hài lãng mạn kể về Đinh Tiểu Nhu (Kiều Hân), cô gái chưa từng yêu và luôn tin rằng mình khó có thể tìm được tình yêu đích thực. Cuộc sống của cô thay đổi khi gặp Trì Tín (Hứa Ngụy Châu), mở ra mối quan hệ với nhiều tình huống dở khóc dở cười.

Những màn đấu khẩu đáng yêu cùng quá trình tình cảm dần nảy nở giữa hai nhân vật tạo nên sức hút cho phim. Dù các nhân vật đôi lúc có tính cách cường điệu, sự kết hợp giữa họ vẫn mang đến nhiều tiếng cười và cảm giác gần gũi.

3. Ác ma thiếu gia đừng hôn tôi (Master Devil Do Not Kiss Me)

Thoạt nhìn, phim có mô-típ quen thuộc về chuyện tình giữa cô gái nghèo và chàng trai giàu có. Tuy nhiên, những tình huống trớ trêu xoay quanh Sơ Hạ (Hình Phi) và Hàn Thất Lục (Lý Hoành Nghị) khiến mối quan hệ của họ liên tục xuất hiện những bước ngoặt khó đoán.

Không chỉ tập trung vào cặp đôi chính, phim còn phát triển tuyến nhân vật phụ với nhiều màu sắc riêng. Sự trưởng thành của các nhân vật qua hai phần phim góp phần giữ chân khán giả.

4. Thế giới nợ tôi một mối tình đầu (The World Owes Me a First Love)

Chuyển thể từ tiểu thuyết, phim có sự tham gia của Hình Chiêu Lâm trong vai Hạ Kha, chủ một công ty trò chơi, và Bạch Lộc trong vai Hình Vân, nhân viên của công ty. Tác phẩm khai thác ước mơ, áp lực công việc và những khó khăn thường nhật của người trẻ.

Bên cạnh câu chuyện lập nghiệp, mối tình giữa sếp và nhân viên được xây dựng bằng những tình huống hài hước, đáng yêu. Sự ăn ý tự nhiên của hai diễn viên mang đến chuyện tình nhẹ nhàng, ngọt ngào và dễ tạo thiện cảm.

5. Tam sinh tam thế thập lý đào hoa (Eternal Love)

Bộ phim kể về chuyện tình giữa Bạch Thiển (Dương Mịch) và Dạ Hoa (Triệu Hựu Đình), trải dài qua ba kiếp sống và những thế giới khác nhau. Tác phẩm kết hợp yếu tố tình yêu với thần thoại cổ đại Trung Quốc, tạo nên câu chuyện giàu màu sắc kỳ ảo.

Nhịp phim nhanh, hiệu ứng hình ảnh ấn tượng cùng những biến cố liên tiếp khiến hành trình tình cảm của hai nhân vật vừa ngọt ngào vừa đau lòng. Những thử thách mà họ phải trải qua cũng tạo nên sức hấp dẫn cho câu chuyện tình yêu vượt qua số phận.

6. Yêu em từ cái nhìn đầu tiên (Love O2O)

Bộ phim xoay quanh Tiêu Nại (Dương Dương) và Bối Vy Vy (Trịnh Sảng), hai người trở thành một đôi trong trò chơi trực tuyến trước khi nhận ra họ học cùng trường đại học ngoài đời thực. Từ mối liên kết trong thế giới ảo, tình cảm của cả hai dần phát triển thành chuyện tình ngoài đời.

Khác với nhiều phim tình cảm thường khai thác hiểu lầm kéo dài hay tình tay ba, Yêu em từ cái nhìn đầu tiên tập trung vào sự đồng điệu và tin tưởng giữa hai nhân vật. Những khoảnh khắc ngọt ngào của tuổi trẻ tạo nên sức hút riêng cho bộ phim.

7. Hương mật tựa khói sương (Ashes of Love)

Lấy bối cảnh thần tiên kỳ ảo, phim không chỉ khai thác tình yêu đôi lứa mà còn đề cập đến tình thân, tình bạn và những mối quan hệ trong gia tộc. Câu chuyện xoay quanh Húc Phượng (Đặng Luân), Hỏa thần và con trai Thiên Đế, cùng Cẩm Mịch (Dương Tử), con gái Hoa thần.

Mối quan hệ giữa hai nhân vật ban đầu mang màu sắc vui tươi nhưng dần bị thử thách bởi hàng loạt trở ngại, đẩy cảm xúc của khán giả qua nhiều cung bậc. Những cảnh hành động cùng bối cảnh phép thuật được xây dựng bằng kỹ xảo cũng góp phần làm nên sức hấp dẫn của bộ phim.