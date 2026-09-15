7 phim Hoa ngữ hay nhất đáng thêm vào danh sách xem

1. Muốn Gặp Anh (Someday or One Day)

Muốn Gặp Anh kết hợp tình cảm, xuyên không và bí ẩn, xoay quanh Hoàng Vũ Huyên (Kha Giai Yến), cô gái đau khổ sau khi bạn trai qua đời. Một ngày, cô bất ngờ trở về năm 1998 trong thân xác một nữ sinh 17 tuổi có ngoại hình giống mình.

Với kịch bản chặt chẽ, diễn xuất tốt và nhạc phim ấn tượng, tác phẩm tạo cảm giác day dứt ngay cả khi đã khép lại. Đây cũng là bộ phim phù hợp với những khán giả yêu thích thể loại xuyên không.

2. Trần Thiên Thiên Trong Lời Đồn (The Romance of Tiger and Rose)

Trần Thiên Thiên (Triệu Lộ Tư) là biên kịch bất ngờ xuyên vào chính kịch bản mình viết và trở thành nhân vật phụ được định sẵn sẽ chết sớm. Muốn thay đổi số phận, cô phải liên tục tìm cách viết lại câu chuyện và đối mặt với nam chính Hàn Thước (Đinh Vũ Hề).

Phim có tiết tấu nhẹ nhàng, nhiều tình huống hài hước cùng chuyện tình đáng yêu, phù hợp khi muốn tìm một tác phẩm giải trí.

3. Yêu Em Từ Dạ Dày (Dating in the Kitchen)

Bộ phim xoay quanh Cố Thắng Nam (Triệu Lộ Tư), nữ đầu bếp trẻ tài năng, và Lộ Tấn (Lâm Vũ Thân), một doanh nhân khó tính, sành ăn. Anh ban đầu bị chinh phục bởi tài nấu nướng của cô rồi dần phải lòng cô.

Không quá phức tạp, phim ghi điểm nhờ chuyện tình ngọt ngào, những màn tương tác hài hước và loạt món ăn hấp dẫn.

4. Hai Mươi Bất Hoặc (Twenty Your Life On)

Phim kể về bốn cô gái sống cùng nhau trong năm cuối đại học và chuẩn bị bước vào đời. Không tô hồng tuổi trẻ, tác phẩm khai thác những vấn đề quen thuộc như tình yêu, công việc, thất bại và tình bạn.

Điểm đáng nhớ nằm ở cách bộ phim khắc họa sự trưởng thành cùng tình bạn chân thật giữa những cô gái trẻ.

5. Dân Quốc Kỳ Thám (My Roommate is a Detective)

Lấy bối cảnh Thượng Hải những năm 1920, phim theo chân Lộ Dao (Hồ Nhất Thiên), một chàng trai thông minh, tinh nghịch cùng thanh tra Kiều Sở Sinh (Trương Vân Long) trong hành trình phá án.

Bên cạnh những vụ án được xây dựng vừa đủ hấp dẫn, phim còn ghi điểm nhờ màu sắc hài hước, tình bạn ăn ý giữa hai nhân vật chính cùng bối cảnh, phục trang mang đậm chất hoài cổ.

6. Lưu Ly Mỹ Nhân Sát (Love and Redemption)

Chử Toàn Cơ (Viên Băng Nghiên) và Vũ Tư Phượng (Thành Nghị) phải trải qua hàng loạt thử thách để bảo vệ tình yêu của mình. Bộ phim kết hợp hành động, tranh đấu, bí mật và âm mưu trong một câu chuyện tình vượt qua nhiều kiếp sống.

Nếu yêu thích dòng cổ trang huyền huyễn với chuyện tình ngược tâm, Lưu Ly Mỹ Nhân Sát là lựa chọn đáng xem.

7. Lấy Danh Nghĩa Người Nhà (Go Ahead)

Bộ phim xoay quanh ba người trẻ không cùng huyết thống nhưng lớn lên như anh em dưới sự chăm sóc của hai người cha. Khi trưởng thành, họ phải đối mặt với những vấn đề liên quan đến gia đình và quá khứ.

Không tập trung quá nhiều vào chuyện tình cảm, Lấy Danh Nghĩa Người Nhà chinh phục khán giả bằng câu chuyện gia đình, tình thân và quá trình trưởng thành đầy cảm xúc.