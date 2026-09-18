7 phim Hoa ngữ giúp nạp lại năng lượng

1. Tôi Và Tuổi 17 Của Tôi

Tôi Và Tuổi 17 Của Tôi (Love At Seventeen) xoay quanh Alice, một phụ nữ 30 tuổi lạnh lùng và sống khá tẻ nhạt. Cuộc sống của cô bất ngờ thay đổi khi Alice được trở về thời điểm mình 17 tuổi.

Gặp lại những người bạn cũ và những ước mơ từng bỏ quên, Alice có cơ hội nhìn lại tuổi trẻ, đồng thời sửa chữa một sai lầm lớn trong quá khứ. Với cách khai thác tâm lý tuổi mới lớn chân thật, bộ phim mang đến nhiều khoảnh khắc vừa nhẹ nhàng vừa dễ đồng cảm.

2. Xin Chào, Ngày Xưa Ấy

Xin Chào, Ngày Xưa Ấy (My Huckleberry Friends) kể về Yu Zhou Zhou và người bạn thuở nhỏ Lin Yang khi cả hai cùng trải qua những năm tháng trung học.

Không chỉ có những rung động đầu đời, phim còn đề cập đến bệnh tật, bạo lực gia đình, áp lực học tập và những chuyện vụn vặt nhưng quen thuộc của tuổi học trò. Cách xây dựng nhân vật nhiều lớp giúp câu chuyện trở nên chân thật và dễ đồng cảm.

Nếu muốn tìm một bộ phim thanh xuân nhẹ nhàng, trong đó cả nhân vật chính lẫn tuyến phụ đều đáng yêu, đây là lựa chọn đáng thử.

3. Đoan Não

Nếu đã quen với những bộ phim thanh xuân nhẹ nhàng, Đoan Não (Die Now) sẽ mang đến màu sắc hoàn toàn khác.

Phim xoay quanh Xia Chi, một sinh viên đại học sở hữu khả năng suy luận sắc bén. Cùng người bạn Meng Qin, anh bị cuốn vào một thế giới trò chơi nguy hiểm và phải lần lượt vượt qua những thử thách do tổ chức bí ẩn Die Now tạo ra.

Không tập trung quá nhiều vào chuyện tình cảm, bộ phim đẩy mạnh yếu tố hành động, bí ẩn và khoa học viễn tưởng. Với 20 tập, thời lượng mỗi tập khoảng 35 phút, đây là lựa chọn phù hợp cho những ngày muốn tìm cảm giác hồi hộp thay vì romance.

4. Cơn Lốc 11 Người

Cơn Lốc 11 Người (Go! Goal! Fighting!) kể về Mu Qi, một cựu huấn luyện viên bóng đá phải quay lại công việc vì những rắc rối tài chính bắt nguồn từ quá khứ.

Khi hợp tác cùng giáo viên toán kiêm huấn luyện viên Pei Duo, Mu Qi dần khai phá tiềm năng của các học trò. Bên cạnh những trận đấu, anh còn giúp các cầu thủ trẻ hiểu thêm về tinh thần đồng đội, trách nhiệm và những bài học trong cuộc sống.

Không quá nặng nề hay phức tạp, bộ phim mang đến nguồn năng lượng tích cực và phù hợp với những ai muốn tìm một tác phẩm học đường kết hợp thể thao.

5. Minh Nhược Hiểu Khê

Minh Nhược Hiểu Khê (Moon River) xoay quanh Ming Xiao Xi, một cô gái có phần vụng về, luộm thuộm nhưng sở hữu thành tích học tập xuất sắc cùng khả năng Kung Fu đáng nể.

Nhờ năng lực của mình, cô được nhận vào một trường đại học danh tiếng nhưng gặp khó khăn trong việc hòa nhập vì xuất thân bình thường. Tại đây, Xiao Xi dần bước vào cuộc sống của những người xung quanh, đặc biệt là Mu Liu Bing.

Tình bạn, tình yêu, ghen tuông, trả thù cùng những rắc rối của tuổi trưởng thành liên tục xuất hiện. Đây là lựa chọn phù hợp nếu bạn muốn tìm một câu chuyện thanh xuân vui vẻ, nhiều nhân vật trẻ đẹp và không quá nặng đầu.

6. Bạn Thân Mến

Bạn Thân Mến (Youth) xoay quanh 5 nữ sinh đại học cùng sống chung nhà và học tại một trường. Mỗi người có tính cách, hoàn cảnh và câu chuyện tình cảm khác nhau, tạo nên nhiều tình huống vừa hài hước vừa đáng yêu.

Không có cốt truyện quá phức tạp, phim tập trung vào những chuyện đời thường của cuộc sống đại học như tình bạn, tình yêu, những lần cãi vã và quá trình trưởng thành.

Nếu đang cần một bộ phim nhẹ nhàng để thư giãn sau giờ học hoặc muốn tìm lại cảm giác vui vẻ của những năm tháng đại học, Bạn Thân Mến là lựa chọn đáng cân nhắc.

7. Trường Học Anh Hùng

Trường Học Anh Hùng (Campus Heroes) kể về Lu Da Xiang, một cựu cầu thủ bóng chày chuyên nghiệp có tính khí nóng nảy và buộc phải từ bỏ sự nghiệp thi đấu.

Sau đó, anh trở thành giáo viên tại một trường trung học. Với phương pháp giảng dạy khác biệt, Da Xiang tìm cách giúp những học sinh cá biệt tiến bộ. Đằng sau vẻ ngoài thẳng thắn và có phần khó gần, anh thực chất rất quan tâm đến học trò.

Sử dụng mô-típ quen thuộc về một giáo viên dùng cách dạy đặc biệt để thay đổi học sinh, bộ phim ghi điểm nhờ yếu tố hài hước và những câu chuyện gần gũi trong môi trường học đường.

Từ thanh xuân, tình bạn đến thể thao và khoa học viễn tưởng, 7 bộ phim Hoa ngữ trên mang đến nhiều màu sắc khác nhau cho mùa tựu trường. Nếu muốn tạm gác áp lực học hành để tìm một chút cảm giác trẻ trung, nhẹ nhàng và tích cực, đây đều là những lựa chọn đáng để thêm vào danh sách xem phim.